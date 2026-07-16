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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 2 bin dolar eşiği yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da 2 bin dolar seviyesi yeniden kritik eşik haline geldi.
  • 📈 24 saatte yaklaşık %2,98 yükselen $ETH, 1.900 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.
  • 🏦 Morgan Stanley'in Ethereum ETF başvurusunu güncellemesi kurumsal ilgiyi öne çıkardı.
  • 🐋 Arthur Hayes'in 1.293 ETH alımı, zincir üstü tarafta büyük oyuncu hareketini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, son 24 saatte artan alımlarla yeniden güç kazandı. Fiyat 1.922,67 dolar seviyesinde işlem görürken günlük yükseliş yaklaşık %2,98 oldu. Aynı dönemde işlem hacmi 11,69 milyar doların üzerine çıktı.

Kısa vadeli görünümde ETH, gün içi güçlü çıkışın ardından 1.900 dolar bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu tablo, fiyatın yalnızca destekten tepki vermekle kalmadığını, daha yüksek seviyelerde kalıcılık aradığını gösteriyor. Teknik açıdan 1.850 ile 1.880 dolar aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Analist Jesse Peralta, Ethereum grafiğinde yükselen üçgen formasyonundan çıkışın teyit edildiğini ve bir sonraki hedefin 2.120 ile 2.130 dolar bandı olabileceğini belirtiyor. Bu formasyon, yatay direnç yakınında satışların karşılandığı ve diplerin giderek yükseldiği dönemlerde izleniyor. Direncin aşılması halinde ivme hızlanabiliyor.

Bu çerçevede 2.000 dolar seviyesi bir sonraki kritik sınav olarak görülüyor. 1.950 doların üzerinde kalıcı hareket, yükseliş senaryosunu destekleyebilir. Buna karşılık 1.850 doların altına sarkılması, son çıkış denemesinin zayıflamasına yol açabilir.

Ethereum, Bitcoin karşısında da görece güçleniyor. Robert Mercer’in paylaştığı ETH/BTC grafiğinde düşen kama formasyonundan yukarı yönlü kırılma dikkat çekiyor. Bu yapı, uzun süren zayıf performansın ardından yön değişimine işaret eden sinyaller arasında değerlendiriliyor. ETH/BTC paritesindeki güçlenme, sermayenin Bitcoin’den Ethereum ve diğer altcoin’lere kayabileceğine dair erken bir işaret sayılıyor.

Kurumsal tarafta da yeni bir gelişme var. James Seyffart, Morgan Stanley’in Ethereum ETF ve Solana ETF başvurularına ilişkin güncellenmiş belgeleri sunduğunu aktardı. Güncellemeye göre Ethereum ETF’inin kodu MSSE olacak, ücret oranı ise %0,14 olarak yer aldı. Başvurular fiyat artışını tek başına garanti etmese de büyük finans kuruluşlarının Ethereum etrafında ürün geliştirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Zincir üstü veriler de büyük alımların sürdüğüne işaret ediyor. Lookonchain, Arthur Hayes’in yaklaşık 2,48 milyon dolar değerinde 1.293 ETH satın aldığını açıkladı. Büyük ölçekli alımların önemli teknik seviyeler yakınında gelmesi, piyasanın yukarı yönlü beklentisini güçlendiren unsurlar arasında görülüyor.

Genel tabloda Ethereum için izlenen seviyeler 1.850 ile 1.880 dolar destek bölgesi, 1.950 dolar kısa vadeli direnç, 2.000 dolar ana eşik ve 2.120 ile 2.130 dolar hedef bandı olarak sıralanıyor. Fiyat 1.900 doların üzerinde kalır ve 2.000 doları aşarsa toparlanma yapısı daha güçlü teyit alabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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