Glassnode, Bitcoin için 69 bin doları kritik eşik olarak gösteriyor

Glassnode verileri, Bitcoin piyasasında bir sonraki ayı dönemi tabanına işaret edebilecek zincir üstü sinyallerin yeniden oluşabileceğini gösteriyor. Özellikle BTC’yi bir ila iki yıl önce alan yatırımcıların zararına satış eğilimindeki değişim, piyasanın en sert dağıtım evresinin geride kalıp kalmadığını anlamak açısından yakından izleniyor.

Gerçekleşen zarar verisi öne çıktı

Glassnode baş araştırma analisti Cryptovizart, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, ayı piyasasının sonunu ölçmeye çalışırken en çok izlediği göstergelerden birinin bir ila iki yıllık yatırımcıların dolar bazlı gerçekleşen zarar hacmi olduğunu söyledi. Glassnode, blokzincir verilerini inceleyerek piyasa davranışlarını analiz eden bir zincir üstü veri platformu olarak biliniyor.

Cryptovizart, bir ila iki yıllık yatırımcıların gerçekleşen zararlarının 30 günlük ortalamasındaki soğumanın ve aşağı yönlü dönüşün, en ağır satış dağılımı evresinin geride kaldığına dair en net erken sinyallerden biri arasında yer aldığını vurguluyor.

Bu gruptaki yatırımcıların zararına taşıdığı coin hareketleri son olarak Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında görüldü. Aynı dönemde BTC fiyatı yaklaşık 62.800 dolardan 107.000 dolara yükseldi. Buna karşın, daha sonra yaşanan zayıf fiyat performansı nedeniyle bu dönemde alım yapan yatırımcıların önemli bölümünün yeniden maliyetinin altında kaldığı anlaşılıyor.

Cryptovizart’a göre fiyatların beklentinin altında kalmayı sürdürmesi, bu yatırımcı grubunda hayal kırıklığını artırıyor ve zararına satışları zaman içinde yükseltiyor. Ancak 30 günlük hareketli ortalamada bu baskının zayıflamaya başlaması, satış yönlü teslimiyetin son aşamasına yaklaşılmış olabileceğine işaret edebilir.

75 milyon dolar eşiği aşıldı

Paylaşılan grafikte, bir ila iki yıllık yatırımcıların gerçekleşen zararlarında 30 günlük hareketli ortalama bazında belirgin bir sıçrama görüldü. Toplam zarar son dönemde 75 milyon doların üzerine çıktıktan sonra geri çekilmeye başladı. Analist, bu dönüşü dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Bu gösterge, Bitcoin’de makro dip zamanlamasını anlamaya çalışan yatırımcılar için tek başına yeterli görülmese de, zincir üstü görünümde öne çıkan başlıklardan biri haline geldi. Piyasada olası yön değişimini izleyen analistler, farklı teknik ve zincir üstü ölçütlerin benzer sinyaller üretip üretmediğine bakıyor.

69 bin dolar yeni direnç alanı olabilir

Glassnode’un The Week Onchain bülteninde kısa vadeli yatırımcıların toplam maliyet tabanı da boğaların önündeki bir sonraki önemli direnç alanı olarak öne çıktı. Bu seviye yaklaşık 69.000 dolara denk geliyor. Aynı bölge, 2021 boğa döngüsündeki eski tüm zamanların en yüksek seviyeleriyle de çakışıyor.

Glassnode, 69 bin dolar seviyesine ilk temasın güçlü bir piyasa tepkisi doğurabileceğini, çünkü satışa en yatkın kesimin başa baş noktasına yaklaşan yatırımcılardan oluştuğunu belirtiyor.

Kısa vadeli yatırımcılar, genellikle coinlerini son 155 gün içinde alan piyasa katılımcıları için kullanılıyor. Bu grubun ortalama maliyeti, fiyatın hangi bölgelerde dirençle karşılaşabileceğini göstermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, iki aylık zaman dilimindeki stokastik RSI verileri de klasik piyasa dönüş koşullarının oluştuğuna işaret ediyor. Zincir üstü veriler ile teknik göstergelerin aynı dönemde benzer bir tablo üretmesi, yatırımcıların önümüzdeki süreçte 69 bin dolar çevresindeki fiyat davranışına daha fazla odaklanmasına yol açıyor.