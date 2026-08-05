Jim Cramer, kuantum endişesiyle Bitcoin varlıklarını satacağını açıkladı

CNBC’de Mad Money programını sunan Jim Cramer, Bitcoin varlıklarını satmaya hazırlandığını açıkladı. Bu çıkış, IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna ile yaptığı ve kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme standartlarını nasıl değiştirebileceğine odaklanan söyleşinin ardından geldi. Cramer’in açıklaması, kripto varlıkların uzun vadeli güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

Kuantum bilgisayar tartışması öne çıktı

Arvind Krishna, görüşme sırasında yatırımcıların bu risk karşısında temkinli olması gerektiğini vurguladı. IBM, kurumsal yazılım, bulut ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren ABD merkezli büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Krishna’nın değerlendirmeleri, kuantum hesaplamanın bir gün bugünün şifreleme yöntemlerini geride bırakabileceği ihtimaline dayanıyor.

Arvind Krishna’nın kuantum ve Bitcoin konusunda çok bilgili olduğunu söyleyen Jim Cramer, bu nedenle kendi Bitcoin’lerini satacağını kaydetti.

Cramer, satışın ne zaman yapılacağına dair bir takvim paylaşmadı. Portföyünde ne kadar BTC tuttuğuna ilişkin de herhangi bir rakam vermedi. Buna karşın daha önce 2021 yılında konut kredisini kapatmak için Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattığını, daha sonraki bir gerileme döneminde yeniden alım yaptığını anlattı.

Uzun vadeli risk vurgusu yapıldı

Kuantum bilgisayarların Bitcoin’i tamamen işlevsiz hale getireceği yönünde kesin bir değerlendirme yapılmıyor. Ancak bu teknolojinin olgunlaşması halinde, mevcut kriptografik altyapı üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda Bitcoin ağının yeni yükseltmelerle farklı matematiksel güvenlik yöntemlerine yönelmesi gerekebilir.

Mini sözlük: Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak kuantum mekaniği ilkeleriyle çalışan bir hesaplama sistemidir. Kriptografide öne çıkan tartışma, bu makinelerin ileride bazı mevcut şifreleme yöntemlerini klasik sistemlere göre çok daha hızlı çözebilme ihtimalidir.

Krishna, yatırımcıların kuantum kaynaklı güvenlik riski konusunda adeta tetikte kalması gerektiğine dikkat çekti.

Sektörde yapılan değerlendirmeler, kuantum bilgisayarların güçlü ve yaygın bir rakip haline gelmesinin yaklaşık 15 yılı bulabileceğine işaret ediyor. Bu da kısa vadede ani bir tehditten çok, uzun vadeye yayılan bir teknoloji riski tablosu ortaya koyuyor.

Cramer’in yaklaşımı yeniden değişti

Jim Cramer uzun süredir kripto para piyasasına mesafeli yaklaşan isimler arasında bulunuyordu. Zaman içinde dijital varlıklara daha olumlu bakmaya başlayan sunucu, son açıklamalarıyla daha önceki şüpheci çizgisine geri dönmüş görünüyor. Cramer’in Bitcoin satışını tamamlayıp tamamlamadığı ise henüz netlik kazanmadı.