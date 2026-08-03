Craig Wright, Bitcoin’in değişmezlik ilkesini 2010 hatasıyla tartışmaya açtı

Craig Wright, Bitcoin’in geçmişindeki en büyük teknik arızalardan birini yeniden gündeme taşıyarak blokzincir değişmezliği anlayışını sorguladı. Tartışmanın merkezinde, 15 Ağustos 2010’da yaşanan ve bir yazılım açığı nedeniyle 184,467,440,737 BTC üretilmesine yol açan değer taşması olayı yer aldı. Wright, bu örneğin Bitcoin kurallarının mutlak olmadığını ve kodun geçmişte değiştirildiği gibi yeniden değiştirilebileceğini gösterdiğini savundu.

2010’daki hata nasıl ortaya çıktı

Sorun, Bitcoin ağında 74.638 numaralı blokta ortaya çıktı. CVE-2010-5139 olarak kayda geçen tamsayı taşması açığı, ağın 21 milyon adetlik toplam arz sınırının aşılmasına imkan verdi. Bu hata, sistemde gerçekte var olmaması gereken devasa miktarda sahte Bitcoin oluşmasına neden oldu ve ağın güvenilirliğini doğrudan tehdit etti.

Satoshi Nakamoto ile erken dönem geliştiriciler kısa sürede acil bir düzeltme yayımladı. Madenciler ve düğüm operatörleri de düzeltilmiş zincir dalına geçme konusunda uzlaştı. Böylece milyarlarca sahte coin içeren hatalı zincir terk edildi. Bitcoin’in yaratıcısı olarak kendisini tanıtan Craig Wright, uzun süredir bu alanda tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

Wright, 2010’daki bu olayın Bitcoin kurallarının sabit olmadığını gösterdiğini ve değişmezlik ilkesinin ilk istisnayla birlikte geçerliliğini yitirdiğini öne sürüyor.

Tarihsel kayıtlar Wright’ın yorumuyla örtüşmüyor

Arşiv kayıtları ve sonraki hukuki süreçler, yaşananların Wright’ın anlattığından farklı bir çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor. Olay, belirli kullanıcılara varlık iadesi yapılması ya da bakiyelerin yeniden dağıtılması anlamına gelmedi. Aksine, hata sonucu oluşan sahte arz tamamen kayıtlardan silindi.

Bu süreçte karar tek bir kişinin yönlendirmesiyle alınmadı. Değişiklik, bağımsız ağ katılımcılarının ekonomik çıkarlarını korumak için vardığı ortak mutabakatla uygulandı. Bu yönüyle olay, merkezi bir müdahale değil, ağın kendi güvenliğini sağlamak için verdiği kolektif bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Erken dönem geliştiriciler acil yamayı yayımladıktan sonra, madenciler ve düğüm operatörleri hatalı zinciri bırakarak düzeltilmiş sürüme geçti.

Eski davalar yeniden tartışılıyor

Wright’ın değişmezlik ilkesine yönelik son çıkışı, geçmişte açtığı davalarla birlikte yeniden değerlendiriliyor. Avustralyalı bilgisayar bilimci, yıllar boyunca Bitcoin geliştiricilerine karşı davalar açmış ve özel anahtarlarına sahip olmadığı cüzdanlara erişebilmek için ağ kodunun değiştirilmesini talep etmişti.

Londra’daki Yüksek Mahkeme, COPA davasında Wright’ın Satoshi Nakamoto olmadığına ve belge sahteciliği yaptığına hükmetmişti. COPA, Crypto Open Patent Alliance adıyla faaliyet gösteren ve açık kripto teknolojilerini hukuki baskılara karşı savunan bir oluşum olarak biliniyor.

Mini sözlük: COPA, kripto ve açık kaynak alanında patent baskısına karşı kurulan bir birliktir. Grup, özellikle Satoshi Nakamoto iddiası gibi sektörü etkileyen hukuki anlaşmazlıklarda ortak savunma yürütüyor.

Bitcoin kodu değişebiliyor, ancak sınırlar net kalıyor

Bitcoin yazılımı zaman içinde Taproot gibi güncellemeler aldı. Ancak bu tür değişiklikler, özel çıkarlar doğrultusunda bakiye düzenlemek için değil, teknik gelişim ve ağ verimliliği amacıyla yapıldı. Ayrıca bu güncellemeler ancak katılımcıların ezici çoğunluğunun desteğiyle hayata geçirilebildi.

Bu nedenle 2010’daki hata, Bitcoin’in keyfi biçimde değiştirilebildiğine değil, kritik bir güvenlik açığına karşı ağın ortak hareket ederek savunma geliştirdiğine işaret ediyor. Wright’ın son çıkışı ise geçmişteki hukuki taleplerini savunma çabası olarak görülüyor.