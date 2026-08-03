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BITCOIN (BTC)

Strategy geçen hafta 1.637 BTC satarak rezerv yapısını güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy geçen hafta 1.637 BTC satarak dolar rezerv yapısını güçlendirdi.
  • 💼 Michael Saylor, işlemin uzun vadeli Bitcoin yaklaşımında değişiklik anlamına gelmediğini açıkladı.
  • 📊 Strategy, 2 Ağustos itibarıyla 842.138 BTC ve 4 milyar dolarlık rezerv tuttu; bu varlıklar içinde $BTC öne çıktı.
  • 🧭 Şirket 2026 içinde birkaç satış yapsa da toplam Bitcoin arzının yaklaşık %4,01’ini elinde tutuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Michael Saylor’ın başkanı olduğu Strategy, geçen hafta 1.637 Bitcoin sattı. Lookonchain verilerine göre satışın toplam büyüklüğü yaklaşık 102,3 milyon dolar oldu. Bu işlemle şirketin Bitcoin varlığı 842.138 BTC’ye geriledi. Buna rağmen Strategy, açık ara farkla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Satışın gerekçesi rezerv yönetimi oldu
2 Alım odaklı dönem yerini daha esnek yönetime bıraktı
3 Toplam arz içindeki payı yüzde 4’ün üzerinde kaldı

Satışın gerekçesi rezerv yönetimi oldu

Saylor, işlemin uzun vadeli Bitcoin yaklaşımında bir değişiklik anlamına gelmediğini, daha geniş kapsamlı bir hazine yönetimi planının parçası olduğunu söyledi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve son yıllarda bilançosunu yoğun biçimde Bitcoin ile şekillendiren ABD merkezli yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak öne çıkıyor.

Michael Saylor, şirketin dolar rezervini 250 milyon dolar artırdığını ve 81 milyon dolarlık STRC geri alımı yaptığını açıkladı. Saylor, bu adımın dolar vadesini 57 gün uzatarak 2,3 yıla çıkardığını, STRC’nin Bitcoin kredi marjını ise 5 baz puan daralttığını kaydetti.

2 Ağustos itibarıyla Strategy’nin kasasında 842.138 BTC ile birlikte 4 milyar dolarlık dolar rezervi bulunuyor. Güncel fiyatlarla şirketin elindeki Bitcoin’lerin toplam değeri yaklaşık 52,65 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Mini sözlük: STRC, Strategy’nin sermaye ve finansman yapısında yer alan bir menkul kıymeti ifade ediyor. Baz puan ise finans dünyasında yüzde değişimini göstermek için kullanılır; 5 baz puan, yüzde 0,05’e karşılık gelir.

Alım odaklı dönem yerini daha esnek yönetime bıraktı

Strategy, bu yıl yalnızca alım yapmaya dayalı yaklaşımından uzaklaştı. Şirket mayıs ayında imtiyazlı hisse temettülerini finanse etmek için ilk etapta 32 BTC sattı. Ardından 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında 3.588 BTC elden çıkararak dolar rezervini güçlendirdi ve temettü yükümlülüklerini karşıladı. Son 1.637 BTC satışı da aynı çerçevede değerlendiriliyor.

Şirketin gerçekleştirdiği son satışların tamamı kurumsal girişimler, imtiyazlı hisse yükümlülükleri veya sermaye yönetimi programlarıyla ilişkilendirildi. Bu nedenle işlemler, Bitcoin’e yönelik güvenin azaldığına işaret eden bir gelişme olarak sunulmadı.

Toplam arz içindeki payı yüzde 4’ün üzerinde kaldı

2026 içinde birkaç kez satış yapmasına karşın Strategy, dolaşıma girecek toplam Bitcoin arzının yüzde 4’ünden fazlasını elinde tutuyor. Şirketin hazine panosunda bu oran yaklaşık yüzde 4,01 olarak yer alıyor. Bu seviye, Strategy’nin küresel kurumsal Bitcoin piyasasındaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 geriledi. Ancak Strategy’nin son adımı, piyasa fiyat hareketinden çok bilanço yapısı ve nakit rezervlerinin yönetimi açısından değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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