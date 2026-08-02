Ethereum güç kazanırken Bitcoin için 67.200 dolar eşiği öne çıktı

Ağustosun başında kripto para piyasasında sakin bir haber akışı izlenirken, grafiklerde dikkat çeken teknik bir ayrışma oluştu. Bitcoin 63.382 dolar civarında işlem görürken olası bir dönüş formasyonu kurmaya çalışıyor. Ethereum ise benzer yapıda teknik olarak bir adım öne geçmiş durumda.

Bitcoin kritik eşiğe yaklaştı

Bitcoin cephesinde izlenen yapı, klasik ters omuz baş omuz formasyonunun sağ omuz bölümüne işaret ediyor. Bu görünüm, mayısta 81.000 doların üzerindeki zirveden sonra gelen sert geri çekilmenin ve 57.000 dolar çevresinde taban arayışının ardından ortaya çıktı. Kısa vadeli iyimserlik için öne çıkan başlıca teknik gerekçenin bu olduğu belirtiliyor.

Teknik analist Aksel Kibar, bu kurulumun ağustos başında alıcılar açısından yakından izlenen nadir olumlu sinyallerden biri olduğunu değerlendiriyor. Kibar, teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir piyasa analisti olarak özellikle grafik formasyonları üzerinden yaptığı yorumlarla biliniyor.

Bitcoin’de kısa vadeli olumlu senaryonun korunması için 67.200 dolar bölgesine güçlü bir hareketin gelmesi gerekiyor.

Buna karşın Bitcoin henüz kritik boyun çizgisine ulaşabilmiş değil. 67.200 dolar seviyesi aşılmadan formasyonun teyit kazanması zor görünüyor. Alıcıların bu bölgeye doğru kararlı bir ivme üretip üretemeyeceği, piyasanın kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.

Ethereum teknik görünümde öne geçti

Ethereum ise aynı süreçte daha güçlü bir tablo sergiliyor. ETH/BTC paritesinde benzer bir dönüş yapısının yukarı kırıldığı, böylece teknik anlamda yükselişin teyit aldığı görülüyor. Bu görünüm, büyük sermayenin mevcut aşamada Bitcoin yerine Ethereum tarafında konumlanmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Analizde Ethereum için ETH/BTC paritesinde 0.0312 seviyesi teknik hedef olarak öne çıkıyor. Dolar bazında ise 1.875 dolar seviyesi yukarıdan yeniden test ediliyor. Bu desteğin korunması halinde fiyatın 2.163 dolara yönelmesinin önü açılabilir.

Varlık Kritik seviye Teknik durum Bitcoin 67.200 dolar Formasyon teyidi için aşılması gereken bölge Ethereum 1.875 dolar ve 2.163 dolar Destek testi sürüyor, yukarı yönlü hedef korunuyor

ETH/BTC paritesindeki yukarı kırılım, piyasa içi likiditenin kısa vadede Ethereum lehine döndüğünü gösteriyor.

Likidite akışı Bitcoin’i zorluyor

Ethereum’daki göreli güç, daha geniş piyasa için yapıcı bir sinyal sayılabilir. Ancak bu tablo aynı zamanda Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor. Likiditenin Ethereum’a kayması, Bitcoin’in hızlı bir toparlanma başlatması için gereken işlem hacmini sınırlıyor.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Bitcoin Ethereum’daki kırılımı takip ederek 67.200 doların üzerine çıkarsa klasik dönüş senaryosu güç kazanabilir. Aksi halde ayıların yeniden kontrolü ele alması ve fiyatın 60.000 dolar ile 58.000 dolar desteklerine çekilmesi ihtimali masada kalacak.