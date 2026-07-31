BlackRock, Bitcoin ETF’ine 183,41 milyon dolarlık giriş açıkladı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, Bitcoin alımlarını artırdı. Kripto para piyasasını izleyen veriler, şirketin yaklaşık 183,41 milyon dolar tutarında Bitcoin satın aldığını gösterdi. Bu adım, kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığı bir döneme denk geldi.

ETF girişleri yeniden hız kazandı

BlackRock’un alımı, Bitcoin’in kısa süreliğine 65.000 dolar seviyesini geri kazanmasının ardından geldi. Aynı dönemde şirketin spot Bitcoin ETF ürününe haftalardır görülen en güçlü sermaye girişlerinden biri yaşandı. Fon, 6 Temmuz’dan bu yana ilk kez 183,41 milyon dolarlık günlük giriş kaydetti.

BlackRock, ABD’de spot Bitcoin ETF ihraç eden kuruluşlar arasında öne çıkıyor. Şirket, geleneksel finans piyasalarında trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten küresel bir yatırım devi olarak biliniyor. Son alım da piyasadaki kurumsal talebin yönüne dair dikkat çeken bir gösterge olarak öne çıktı.

BlackRock’un 183,41 milyon dolarlık Bitcoin alımı, hem şirketin ETF ürününe giren yeni sermayeyle hem de piyasadaki kurumsal ilginin toparlanmasıyla aynı dönemde gerçekleşti.

Genel tablo da benzer bir eğilime işaret etti. Fidelity dahil olmak üzere Bitcoin fonları, aynı gün toplam 233 milyon doların üzerinde net giriş gördü. Bu rakam, temmuz başından bu yana kaydedilen en güçlü tek günlük giriş olarak öne çıktı.

Gösterge Veri BlackRock Bitcoin alımı 183,41 milyon dolar BlackRock ETF günlük girişi 183,41 milyon dolar Bitcoin fonlarında toplam net giriş 233 milyon doların üzerinde Referans tarih 6 Temmuz sonrası en güçlü seviye

Bitcoin temmuzda toparlandı

Bitcoin, yıl boyunca etkili olan satış baskısının ardından üst üste iki ay süren kayıplardan sonra temmuz ayında toparlanma işaretleri verdi. 31 Temmuz itibarıyla aylık getiri yüzde 9,02 olarak kaydedildi. Bu yükselişte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yeniden artan ilgisi etkili oldu.

BlackRock’un son alımı, spot Bitcoin ETF pazarındaki en büyük alımlardan biri olarak kayda geçti. Şirket böylece ihraççılar arasındaki ağırlığını korurken, Bitcoin’e yönelik talebin özellikle büyük ölçekli yatırımcılar tarafında güç kazandığına işaret etti.

Bitcoin, temmuz ayında yüzde 9,02 getiri sağladı ve iki aylık düşüş serisinin ardından yeniden toparlanma alanına girdi.

Piyasadaki son hareketlilik, ETF kanalıyla gelen sermayenin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterdi. Kurumsal fon akışlarının güçlenmesi, son haftalarda zayıflayan görünümün ardından piyasanın yeniden ivme kazandığına işaret etti.