Bitcoin 66.500 dolar direncini aşarsa 74.000 dolar hedefi öne çıkıyor

Bitcoin 30 Temmuz’da sınırlı bir seyir izledi. Fiyattaki kısa vadeli ivme zayıflarken yatırımcılar, en büyük kripto paranın kritik destek seviyeleri üzerinde kalıp kalamayacağını yakından takip etti. BTC, yazım sırasında 64.498 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 45,30 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,30 trilyon dolar olarak kaydedildi. Günlük artışın %0,17 ile sınırlı kalması, son yükselişlerin ardından alım iştahında yavaşlama yaşandığına işaret etti.

Analistlerin izlediği kritik eşikler

Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in 60.000 dolara gerilemesi halinde bunun tek başına olumsuz bir sinyal sayılmaması gerektiğini belirtiyor. Martinez’e göre böyle bir düşüş, teknik analizde yükseliş dönüşüyle ilişkilendirilen ters omuz baş omuz formasyonunun tamamlanmasına katkı sağlayabilir.

Ali Martinez, Bitcoin’in 66.500 dolar seviyesini aşması halinde yükseliş görünümünün güçlenebileceğini ve bu durumda 74.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Ali Martinez, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla öne çıkan bir piyasa yorumcusu olarak biliniyor. Analistine göre 66.500 doların üzerinde güçlü bir kırılma yaşanması, mevcut yapıyı teyit edebilir ve fiyatın 74.000 dolara yönelmesinin önünü açabilir.

Bu çerçevede kısa süreli bir geri çekilme, daha geniş görünüm açısından mutlaka zayıflık anlamına gelmiyor. Aksine, mevcut trendin yeni aşamasına geçiş için gerekli bir teknik düzeltme olarak değerlendirilebilir.

Göstergeler ivme kaybına işaret ediyor

Bitcoin fiyatı, 64.458,98 dolardaki orta Bollinger bandının hemen üzerinde bulunuyor. Üst bant 66.288,72 dolar, alt bant ise 62.629,24 dolar seviyesinde yer alıyor. Bantlar arasındaki mesafenin daralması, fiyat aralığının sıkıştığını gösteriyor. Bu tür görünüm çoğu zaman sert bir yön hareketi öncesinde izleniyor; ancak yönün yukarı mı aşağı mı olacağı piyasadaki taraf üstünlüğüne bağlı kalıyor.

Mini sözlük: MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçen bir teknik göstergedir. Gösterge sinyal çizgisinin altına indiğinde yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı, üzerine çıktığında ise alım gücünün arttığı düşünülür.

MACD göstergesi de yükseliş ivmesinde zayıflamaya işaret ediyor. MACD değeri 188,25 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 281,23 seviyesinde yer alıyor. Histogramın eksi 92,97’ye gerilemesi, alım momentumunun zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep yeniden güç kazanmazsa yatay seyir ya da aşağı yönlü baskı görülebilir.

Gösterge Seviye BTC fiyatı 64.498 dolar Orta Bollinger bandı 64.458,98 dolar Üst Bollinger bandı 66.288,72 dolar Alt Bollinger bandı 62.629,24 dolar Direnç 66.500 dolar İlk izlenen destek 60.000 dolar

Kısa vadede yön arayışı sürüyor

Önümüzdeki günlerde oluşacak fiyat hareketi, Bitcoin’in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir. 66.500 doların üzerinde güçlü bir kırılma yaşanması halinde pozitif teknik görünüm destek bulabilir ve piyasanın odağı 74.000 dolar seviyesine kayabilir.

Bitcoin şu anda önemli destek seviyelerinin üzerinde kalıyor; ancak piyasanın bir sonraki büyük hareketi başlatabilmesi için ek teyide ihtiyaç duyuluyor.

Buna karşılık satış baskısının artması durumunda 60.000 dolar seviyesi ilk önemli sınama alanı olarak öne çıkıyor. Mevcut teknik yapı içinde bu bölge, genel yükseliş eğiliminin korunup korunmadığını anlamak açısından kritik bir eşik olarak izleniyor.