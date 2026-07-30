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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 66.500 dolar direncini aşarsa 74.000 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 30 Temmuz'da 64.498 dolarda yatay kaldı ve piyasa 66.500 dolar direncine odaklandı.
  • 📈 Ali Martinez, 66.500 dolar aşılırsa $BTC için 74.000 dolar hedefinin öne çıktığını belirtiyor.
  • 📉 MACD verisi alım ivmesinin zayıfladığını gösterirken 60.000 dolar ilk önemli destek olarak izleniyor.
  • 🧭 Bollinger bantlarındaki daralma, kısa vadede yönü belirleyecek daha sert bir hareketin yaklaşabileceğine işaret ediyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin 30 Temmuz’da sınırlı bir seyir izledi. Fiyattaki kısa vadeli ivme zayıflarken yatırımcılar, en büyük kripto paranın kritik destek seviyeleri üzerinde kalıp kalamayacağını yakından takip etti. BTC, yazım sırasında 64.498 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 45,30 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,30 trilyon dolar olarak kaydedildi. Günlük artışın %0,17 ile sınırlı kalması, son yükselişlerin ardından alım iştahında yavaşlama yaşandığına işaret etti.

İçindekiler
1 Analistlerin izlediği kritik eşikler
2 Göstergeler ivme kaybına işaret ediyor
3 Kısa vadede yön arayışı sürüyor

Analistlerin izlediği kritik eşikler

Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in 60.000 dolara gerilemesi halinde bunun tek başına olumsuz bir sinyal sayılmaması gerektiğini belirtiyor. Martinez’e göre böyle bir düşüş, teknik analizde yükseliş dönüşüyle ilişkilendirilen ters omuz baş omuz formasyonunun tamamlanmasına katkı sağlayabilir.

Ali Martinez, Bitcoin’in 66.500 dolar seviyesini aşması halinde yükseliş görünümünün güçlenebileceğini ve bu durumda 74.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Ali Martinez, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla öne çıkan bir piyasa yorumcusu olarak biliniyor. Analistine göre 66.500 doların üzerinde güçlü bir kırılma yaşanması, mevcut yapıyı teyit edebilir ve fiyatın 74.000 dolara yönelmesinin önünü açabilir.

Bu çerçevede kısa süreli bir geri çekilme, daha geniş görünüm açısından mutlaka zayıflık anlamına gelmiyor. Aksine, mevcut trendin yeni aşamasına geçiş için gerekli bir teknik düzeltme olarak değerlendirilebilir.

Göstergeler ivme kaybına işaret ediyor

Bitcoin fiyatı, 64.458,98 dolardaki orta Bollinger bandının hemen üzerinde bulunuyor. Üst bant 66.288,72 dolar, alt bant ise 62.629,24 dolar seviyesinde yer alıyor. Bantlar arasındaki mesafenin daralması, fiyat aralığının sıkıştığını gösteriyor. Bu tür görünüm çoğu zaman sert bir yön hareketi öncesinde izleniyor; ancak yönün yukarı mı aşağı mı olacağı piyasadaki taraf üstünlüğüne bağlı kalıyor.

Mini sözlük: MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçen bir teknik göstergedir. Gösterge sinyal çizgisinin altına indiğinde yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı, üzerine çıktığında ise alım gücünün arttığı düşünülür.

MACD göstergesi de yükseliş ivmesinde zayıflamaya işaret ediyor. MACD değeri 188,25 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 281,23 seviyesinde yer alıyor. Histogramın eksi 92,97’ye gerilemesi, alım momentumunun zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep yeniden güç kazanmazsa yatay seyir ya da aşağı yönlü baskı görülebilir.

GöstergeSeviye
BTC fiyatı64.498 dolar
Orta Bollinger bandı64.458,98 dolar
Üst Bollinger bandı66.288,72 dolar
Alt Bollinger bandı62.629,24 dolar
Direnç66.500 dolar
İlk izlenen destek60.000 dolar

Kısa vadede yön arayışı sürüyor

Önümüzdeki günlerde oluşacak fiyat hareketi, Bitcoin’in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir. 66.500 doların üzerinde güçlü bir kırılma yaşanması halinde pozitif teknik görünüm destek bulabilir ve piyasanın odağı 74.000 dolar seviyesine kayabilir.

Bitcoin şu anda önemli destek seviyelerinin üzerinde kalıyor; ancak piyasanın bir sonraki büyük hareketi başlatabilmesi için ek teyide ihtiyaç duyuluyor.

Buna karşılık satış baskısının artması durumunda 60.000 dolar seviyesi ilk önemli sınama alanı olarak öne çıkıyor. Mevcut teknik yapı içinde bu bölge, genel yükseliş eğiliminin korunup korunmadığını anlamak açısından kritik bir eşik olarak izleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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