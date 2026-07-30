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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de haftalık yakım 2,96 milyara çıkarak son bir yılın zirvesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 SHIB'de son 7 gündeki yakım 2,96 milyara çıkarak bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı.
  • 📈 Hafta sonunda $SHIB yüzde 37'yi aşan yükseliş gördü ve ağ verilerinde belirgin artış yaşandı.
  • 🐋 27 Temmuz'da 757,8 milyon SHIB tek işlemle ölü cüzdanlara gönderildi.
  • 📊 Son 30 gündeki toplam yakım 3,23 milyar SHIB'e, tutucu sayısı ise 1.678.501'e çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shibburn verilerine göre son yedi günde 2,96 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktar, son haftalardaki yakım hızının belirgin biçimde üzerine çıktı ve geçen yıl temmuzdan bu yana kaydedilen işlemler arasında en yüksek haftalık seviyelerden biri olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Hafta sonu hareketliliği öne çıktı
2 Woofswap katkısı dikkat çekti
3 Zincir üstü verilerde artış görüldü

Hafta sonu hareketliliği öne çıktı

Haftalık toplamın yükselmesinde 26 ve 27 Temmuz’daki yoğun yakım işlemleri etkili oldu. Aynı dönemde Shiba Inu fiyatı hafta sonunda yüzde 37’nin üzerinde yükseldi, ardından bu hareketin bir bölümünü geri verdi. Fiyattaki sert dalgalanma ağ verilerine de yansıdı.

Santiment verilerine göre sosyal hakimiyet oranı yüzde 0,084 ile 2 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Tek bir günde kaydedilen 52 büyük SHIB işlemi de 31 Mart’tan sonraki en yüksek sayı oldu. Santiment, zincir üstünde 0x8382…7b03 olarak tanımlanan büyük bir cüzdanın yüksek tutarlı transferler gerçekleştirdiğini ve cüzdan faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşmasının, bireysel yatırımcı ilgisinden çok piyasa işleyişine yönelik tartışmaları artırdığını belirtiyor.

Shibburn, 27 Temmuz’da tek işlemle 757.803.141 SHIB’in ölü cüzdanlara gönderildiğini, bu transferin değerinin 4.016,36 dolar olduğunu açıkladı.

Woofswap katkısı dikkat çekti

Woofswap da 26 Temmuz’da SHIB yakımlarında hareketli bir gün yaşandığını duyurdu. Platform, milyonlarca SHIB’i ölü cüzdanlara gönderdiğini bildirirken, son verilerine dayanarak Ethereum üzerinde 15.000 dolarlık, Robinhood tarafında ise 4.500 dolarlık SHIB yakımına katkı sağladığını ileri sürdü. Woofswap, Shiba Inu ekosistemiyle bağlantılı bir takas platformu olarak biliniyor.

Woofswap, son yakım dalgası sırasında milyonlarca SHIB’i ölü cüzdanlara taşıdığını ve farklı ağlarda toplam 19.500 dolarlık yakıma katkı sunduğunu aktardı.

Son 30 günde yakılan toplam SHIB miktarı 3,23 milyara ulaştı. Böylece son haftadaki işlemler, aylık toplamın büyük bölümünü oluşturdu.

Zincir üstü verilerde artış görüldü

Shiba Inu ekosistemindeki büyüme sadece yakım işlemleriyle sınırlı kalmadı. Zincir üstü tutucu sayısı 1.678.501’e yükseldi. Temmuz boyunca yaklaşık 80.000 yeni adresin eklendiği görüldü. Bu tablo, ağdaki kullanıcı tabanının genişlemeye devam ettiğine işaret etti.

GöstergeVeri
Son 7 günde yakılan SHIB2,96 milyar
Son 30 günde yakılan SHIB3,23 milyar
27 Temmuz tek işlem yakımı757.803.141 SHIB
Toplam tutucu sayısı1.678.501

Fiyat tarafında SHIB son 24 saatte yüzde 3,25 gerileyerek 0.000004632 dolara indi. Buna karşın haftalık performans yüzde 11,18 artıda kaldı. Kısa vadeli geri çekilmeye rağmen, son günlerdeki yakım ivmesi ve ağ aktivitesindeki artış SHIB’i piyasanın izlediği varlıklar arasında tuttu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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