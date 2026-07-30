SHIB’de haftalık yakım 2,96 milyara çıkarak son bir yılın zirvesine ulaştı

Shibburn verilerine göre son yedi günde 2,96 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktar, son haftalardaki yakım hızının belirgin biçimde üzerine çıktı ve geçen yıl temmuzdan bu yana kaydedilen işlemler arasında en yüksek haftalık seviyelerden biri olarak öne çıktı.

Hafta sonu hareketliliği öne çıktı

Haftalık toplamın yükselmesinde 26 ve 27 Temmuz’daki yoğun yakım işlemleri etkili oldu. Aynı dönemde Shiba Inu fiyatı hafta sonunda yüzde 37’nin üzerinde yükseldi, ardından bu hareketin bir bölümünü geri verdi. Fiyattaki sert dalgalanma ağ verilerine de yansıdı.

Santiment verilerine göre sosyal hakimiyet oranı yüzde 0,084 ile 2 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Tek bir günde kaydedilen 52 büyük SHIB işlemi de 31 Mart’tan sonraki en yüksek sayı oldu. Santiment, zincir üstünde 0x8382…7b03 olarak tanımlanan büyük bir cüzdanın yüksek tutarlı transferler gerçekleştirdiğini ve cüzdan faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşmasının, bireysel yatırımcı ilgisinden çok piyasa işleyişine yönelik tartışmaları artırdığını belirtiyor.

Shibburn, 27 Temmuz’da tek işlemle 757.803.141 SHIB’in ölü cüzdanlara gönderildiğini, bu transferin değerinin 4.016,36 dolar olduğunu açıkladı.

Woofswap katkısı dikkat çekti

Woofswap da 26 Temmuz’da SHIB yakımlarında hareketli bir gün yaşandığını duyurdu. Platform, milyonlarca SHIB’i ölü cüzdanlara gönderdiğini bildirirken, son verilerine dayanarak Ethereum üzerinde 15.000 dolarlık, Robinhood tarafında ise 4.500 dolarlık SHIB yakımına katkı sağladığını ileri sürdü. Woofswap, Shiba Inu ekosistemiyle bağlantılı bir takas platformu olarak biliniyor.

Woofswap, son yakım dalgası sırasında milyonlarca SHIB’i ölü cüzdanlara taşıdığını ve farklı ağlarda toplam 19.500 dolarlık yakıma katkı sunduğunu aktardı.

Son 30 günde yakılan toplam SHIB miktarı 3,23 milyara ulaştı. Böylece son haftadaki işlemler, aylık toplamın büyük bölümünü oluşturdu.

Zincir üstü verilerde artış görüldü

Shiba Inu ekosistemindeki büyüme sadece yakım işlemleriyle sınırlı kalmadı. Zincir üstü tutucu sayısı 1.678.501’e yükseldi. Temmuz boyunca yaklaşık 80.000 yeni adresin eklendiği görüldü. Bu tablo, ağdaki kullanıcı tabanının genişlemeye devam ettiğine işaret etti.

Gösterge Veri Son 7 günde yakılan SHIB 2,96 milyar Son 30 günde yakılan SHIB 3,23 milyar 27 Temmuz tek işlem yakımı 757.803.141 SHIB Toplam tutucu sayısı 1.678.501

Fiyat tarafında SHIB son 24 saatte yüzde 3,25 gerileyerek 0.000004632 dolara indi. Buna karşın haftalık performans yüzde 11,18 artıda kaldı. Kısa vadeli geri çekilmeye rağmen, son günlerdeki yakım ivmesi ve ağ aktivitesindeki artış SHIB’i piyasanın izlediği varlıklar arasında tuttu.