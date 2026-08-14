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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’nun X hesabında güvenlik ihlali şüphesi büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'nun resmi X hesabında güvenlik ihlali şüphesi gündeme geldi.
  • ⚠️ Topluluk hesaplarından biri, yeni paylaşımlar ve bağlantılar için dikkat çağrısı yaptı.
  • 📉 Tartışma, hesabın bağlantısız düşük ölçekli bir meme coin ile etkileşime girmesi sonrası büyüdü ve $SHIB çevresinde soru işaretleri arttı.
  • 🔎 Shiba Inu ekibi henüz resmi doğrulama yapmadı, kullanıcılar zincir üstü verileri kontrol ediyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu projesinin resmi X hesabı @Shibtoken, olası bir güvenlik ihlali iddiasıyla topluluk içinde tartışma yarattı. Şüpheler, hesabın bağlantısız düşük piyasa değerli bir meme coin sayfasını takip etmeye başlaması ve bu hesabın son paylaşımlarından birine herkese açık yorum bırakmasının ardından arttı.

İçindekiler
1 Toplulukta alarm verildi
2 İhlalin nedeni konusunda görüş ayrılığı var
3 Resmi açıklama bekleniyor

Toplulukta alarm verildi

Shiba Inu topluluğunda öne çıkan hesaplardan @shibarium_, acil uyarı yayımlayarak @Shibtoken hesabının ele geçirilmiş olabileceğini savundu. Uyarıda, hesabın artık güvenli ve resmi bir bilgi kaynağı olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.

@shibarium_, @Shibtoken hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürerek yeni paylaşımlar, bağlantılar ve olası dağıtımlar konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Topluluk üyelerine, hesaptan gelebilecek yeni paylaşımlara, bağlantılara ve olası token dağıtımı duyurularına yüksek riskli içerik gözüyle bakmaları tavsiye edildi. Uyarıda, ana hesabın daha önce de ilgisiz ve düşük likiditeli varlıkları öne çıkardığının görüldüğü, bunun da daha geniş çaplı bir güvenlik veya yönetim sorunu ihtimalini gündeme taşıdığı aktarıldı.

İhlalin nedeni konusunda görüş ayrılığı var

Shiba Inu topluluğunda olayın kaynağı konusunda net bir uzlaşı bulunmuyor. Bazı kullanıcılar gelişmiş bir siber saldırı, hedefli bir SIM değiştirme yöntemi ya da sosyal medya ekibine ait giriş bilgilerinin sızdırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Buna karşılık bazı üyeler, yaşananların resmi olmayan bir pazarlama çalışması veya sosyal medya yönetiminde yapılmış ciddi bir hata olabileceğini düşünüyor. Ancak bu ölçekte merkeziyetsiz Web3 projelerine ait doğrulanmış hesapların, önceden yapılandırılmış bir duyuru olmadan spekülatif ve çok düşük ölçekli dijital varlıklarla açık etkileşime girmesi olağan karşılanmıyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Shiba Inu yetkilileri ve çekirdek geliştirici ekip, hesabın ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle hesap üzerindeki sıra dışı hareketliliğin teknik bir ihlalden mi yoksa iç süreçlerdeki bir aksaklıktan mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

Shiba Inu’nun resmi kanallarından doğrulama gelmediği için, hesaptan yapılacak yeni yönlendirmelerin bağımsız biçimde kontrol edilmesi önem taşıyor.

Piyasada ani yön değişimlerinin tek bir paylaşım ya da beklenmedik listeleme haberiyle tetiklenebildiği dönemlerde, grafikler, haber akışı ve portföy izlemini tek merkezden takip etmek daha fazla önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Belirsizlik sürerken yatırımcıların sosyal medya paylaşımlarını doğrudan işlem teyidi olarak kabul etmemesi, işlem ayrıntılarını blokzincir üzerinde doğrulaması ve Ethereum ağındaki doğrulanmış token bilgileriyle karşılaştırması öneriliyor. Özellikle yeni bağlantılar, cüzdan adresleri ve yönlendirmeler için ek kontrol yapılması isteniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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