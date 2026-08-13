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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardan 44,1 milyar SHIB çıkışıyla toparlanma sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsa net akışı 13 Ağustos’ta eksi 44,1 milyar SHIB oldu.
  • 📉 Fiyat zayıf kalırken $SHIB için borsalardaki satışa hazır arz azaldı.
  • 📊 Son 24 saatte borsalardan çıkan SHIB miktarı girişleri geride bıraktı.
  • 🧭 Analistler, talep korunursa fiyatta yön değişimi ihtimalinin sürdüğünü aktarıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki uzun süren dalgalanma sırasında aşağı yönlü seyrini korudu. Buna karşın son 24 saatte borsa hareketlerinde görülen tablo, fiyat cephesindeki zayıflığa rağmen daha farklı bir sinyal üretti. SHIB, son dönemde 0.000005 dolar civarındaki seviyesini yeniden kazanmakta zorlanırken, zincir üstü veriler satış baskısında bir miktar yavaşlamaya işaret etti.

İçindekiler
1 Borsa net akışı negatife döndü
2 Satış için hazır arz azaldı
3 Analistler temkinli iyimserliğini koruyor

Borsa net akışı negatife döndü

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı 13 Ağustos Perşembe günü itibarıyla eksi 44,1 milyar SHIB olarak kaydedildi. CryptoQuant, zincir üstü verileri izleyen ve borsa giriş çıkışları gibi göstergeleri derleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Bu veri, ilgili zaman diliminde borsalardan çıkan SHIB miktarının, borsalara giren miktardan daha yüksek olduğunu gösterdi.

CryptoQuant verileri, 13 Ağustos itibarıyla Shiba Inu’da borsa net akışının eksi 44,1 milyar SHIB seviyesine indiğini ortaya koyuyor.

Söz konusu fark ilk bakışta sınırlı görünebilir. Ancak zamanlaması nedeniyle önem taşıyor. Çünkü fiyat zayıf seyrini sürdürürken, borsalardaki token hareketi daha çok çekim yönünde gerçekleşti. Bu ayrışma, kısa vadede piyasadaki satış isteğinin önceki döneme kıyasla yumuşayabileceğine işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıktı.

GöstergeDurum
Borsa net akışıEksi 44,1 milyar SHIB
Fiyat eğilimiAşağı yönlü
Borsa arzıAzalma sinyali

Satış için hazır arz azaldı

Veri seti, son bir günde borsalardan çıkan SHIB miktarının, satış amacıyla borsalara geri taşınan miktarı belirgin biçimde aştığını gösteriyor. Bu tablo, borsalarda anında satılabilecek token arzının azaldığına işaret ediyor. Böyle bir değişim, Shiba Inu ekosisteminde bir süredir hissedilen yoğun satış baskısını kademeli olarak hafifletebilir.

Negatif net akış tek başına fiyatın hemen yön değiştireceği anlamına gelmiyor. Yine de piyasa katılımcıları açısından önemli bir izleme alanı oluşturuyor. Özellikle talebin korunması halinde, borsalardaki azalan arz ile fiyat hareketi arasındaki dengenin yeniden kurulması mümkün olabilir.

Analistler temkinli iyimserliğini koruyor

Buna rağmen SHIB fiyatı yakın dönemdeki zirvesine dönmekte halen zorlanıyor ve kırmızı bölgede işlem görmeyi sürdürüyor. Daha geniş piyasa koşullarındaki zayıflık, tek başına zincir üstü olumlu sinyallerin fiyat üzerinde hızlı bir etki yaratmasını sınırlıyor.

Analistler, yatırımcı talebi zayıf piyasa şartlarına rağmen korunursa SHIB’de fiyatın yön değiştirme olasılığının masada kaldığını değerlendiriyor.

Analistler, yatırımcıların ilgisini koruması ve talebin mevcut koşullarda da sürmesi halinde Shiba Inu için olası bir toparlanma alanı oluşabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için hem genel piyasa oynaklığının azalması hem de borsalardan çıkış eğiliminin devam etmesi gerekecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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