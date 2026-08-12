Shibburn, SHIB topluluğunu cüzdan dolandırıcılıklarına karşı uyardı

Shiba Inu yakımlarını gerçek zamanlı izleyen Shibburn, cüzdan güvenliğine ilişkin risklerin öne çıktığı bir dönemde SHIB topluluğuna dikkatli olunması çağrısı yaptı. Platform, özellikle beklenmedik cüzdan talepleriyle karşılaşan kullanıcıların işlem onayı vermeden önce tüm izinleri ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini vurguladı.

Cüzdan taleplerine karşı uyarı

Kripto para piyasasında 2026 yılı, büyük DeFi saldırıları, borsa ihlalleri ve soğuk depolama tarafındaki bir arızayla başladı. Coldcard donanım cihazlarıyla korunan cüzdanlardan Bitcoin çıkışına yol açan olay da, varlıkları kişinin kendi saklamasının riski ortadan kaldırmadığını, yalnızca farklı bir alana taşıdığını yeniden gündeme getirdi.

Shibburn, X üzerinden yaptığı paylaşımda, kullanıcıların özellikle izin onayı veya işlem imzası isteyen beklenmedik taleplere karşı temkinli davranmasını istedi. Platform, sıradan görünen bir işlemin, merkeziyetsiz bir uygulamaya kullanıcıların tam olarak farkında olmadığı yetkiler verebileceğine işaret etti.

Shibburn, beklenmedik cüzdan taleplerinde her iznin dikkatle okunması gerektiğini, imza atılmadan önce verilen yetkinin kapsamının anlaşılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Ayrı bir paylaşımda ise SHIB kullanıcılarına tohum ifade ve özel anahtarlarını hiçbir koşulda paylaşmamaları hatırlatıldı. Shibburn, meşru destek ekiplerinin bu bilgileri talep etmeyeceğinin altını çizdi.

Yakım verileri geriledi

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 2.604.774 SHIB yakıldı. Buna karşın günlük yakım oranı yüzde 8,74 düştü. Bir önceki gün 3,93 milyon SHIB yakılmıştı ve son veriler günlük tarafta sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Son 24 saatte yakılan 2,6 milyonu aşan token, son yedi gündeki toplam yakım miktarını 48,52 milyon SHIB seviyesine taşıdı. Daha geniş zaman diliminde ise son 30 günde 3,35 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Aynı dönemde yakım oranı yüzde 76,71 geriledi.

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Piyasa görünümü

Shibburn sitesindeki verilere göre şimdiye kadar toplam 410.843.714.716.903 SHIB, 21.530 işlemle yakıldı. Bu rakam, arz azaltım sürecinin uzun vadede devam ettiğini gösterse de kısa vadeli günlük değişimler belirgin dalgalanmalar sergiliyor.

Shibburn, meşru destek ekiplerinin hiçbir zaman tohum ifade ya da özel anahtar istemeyeceğini hatırlatarak kullanıcıların bu tür talepleri doğrudan reddetmesi gerektiğini bildirdi.

SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 0,21 yükseldi. Buna karşılık haftalık bazda yüzde 7,63 düşüş kaydedildi. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanan ve mal ile hizmetlerde fiyat artışının yavaşladığını gösteren enflasyon verisini değerlendirirken, bu görünüm yakın vadeli faiz indirimi beklentilerini bir miktar zayıflattı.