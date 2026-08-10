SHIB’de 0.000005 dolar eşiği yeniden test ediliyor

Shiba Inu, temmuz sonundaki sert oynaklığın ardından toparlanma arayışını sürdürüyor. SHIB fiyatı günlük bazda yaklaşık %2 yükselerek 0.00000471 dolara çıktı. Bu hareket, psikolojik önem taşıyan 0.000005 dolar seviyesini yeniden gündeme getirirken, tokenin kısa vadeli hareketli ortalamasının üzerine çıkmasını da sağladı.

Kısa vadede direnç öne çıkıyor

Temmuz ayının büyük bölümüne kıyasla son fiyat yapısı daha güçlü bir görünüm veriyor. SHIB, temmuz sonunda 0.0000041 ile 0.0000042 dolar aralığında dip oluşturduktan sonra 0.0000058 dolara doğru hızlı bir sıçrama yapmıştı. Bu yükseliş sert biçimde karşılık bulsa da fiyat önceki kazanımlarını tamamen geri vermedi.

Son günlerde fiyatın 0.0000046 ile 0.0000048 dolar bandında dengelendiği görülüyor. Turuncu hareketli ortalama 0.00000496 dolar seviyesinde bulunuyor ve ilk teknik hedef olarak izleniyor. Aynı seviye, 0.000005 dolar eşiğinin hemen önünde etkili bir direnç bölgesi oluşturuyor.

0.000005 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış, SHIB için temmuzdaki sıçramadan bu yana en belirgin kısa vadeli kırılma sinyallerinden birini verebilir.

Fiyatın hem 0.00000496 dolar hem de 0.000005 dolar üzerine yerleşmesi halinde 0.0000052 ile 0.0000054 dolar aralığı öne çıkabilir. Buna karşılık yeni bir başarısız deneme, SHIB’i yeniden 0.0000045 ile 0.0000050 dolar bandına sıkıştırabilir.

Destek bölgeleri ve göstergeler

Aşağı yönde ise kademeli bir destek alanı oluşuyor. Yeşil hareketli ortalama yaklaşık 0.00000465 dolarda, mavi hareketli ortalama ise 0.00000446 dolar civarında yer alıyor. Bu seviyelerin korunması, temmuz sonrasındaki daha yüksek fiyat bandının sürmesini sağlayabilir.

Momentum göstergeleri kısa vadede görece destekleyici bir tablo sunuyor. Günlük RSI 55 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, göstergenin aşırı alım bölgesinden uzakta kaldığını ortaya koyarken, 52.6 seviyesindeki sinyal çizgisinin üzerinde seyretmesi de yukarı yönlü alanın tamamen tükenmediğine işaret ediyor.

Hacim eksikliği dikkat çekiyor

Mevcut yükseliş denemesindeki temel zayıflık işlem hacminde görülüyor. Temmuz sonundaki sert harekette işlem aktivitesi belirgin biçimde artmıştı, ancak sonrasında hacim keskin şekilde geriledi. Bu durum, son toparlanma çabasının gücünü sınırlarken 0.000005 dolar üzerindeki olası teyidi daha da önemli hale getiriyor.

Öte yandan daha geniş zaman dilimindeki düşüş yapısının tamamen bozulduğu söylenemiyor. 200 günlük hareketli ortalama 0.00000587 dolar yakınında bulunuyor ve aşağı yönlü eğilimini koruyor. Bu nedenle kısa vadeli bir kırılma yaşansa bile daha üst dirençlerin izlenmesi gerekecek.

Şimdilik piyasada en kritik eşik 0.000005 dolar olarak öne çıkıyor; bu seviyenin aşılması ve korunması, son haftalardaki yatay dengelenmeyi daha inandırıcı bir toparlanma girişimine dönüştürebilir.