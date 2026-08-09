SHIB yakım oranı 24 saatte %439,79 yükseldi

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 10.684.707 SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Böylece günlük yakım oranı %439,79 arttı. Bir önceki güne kıyasla görülen bu hızlanma, SHIB arzındaki günlük azalışın üç katın üzerine çıktığını gösterdi.

Yakım verilerinde son durum

Son 7 günde yakılan toplam SHIB miktarı 173,37 milyona ulaştı. Son 30 günlük dönemde ise 3,36 milyardan fazla SHIB yakıldı. Aynı dönemde yakım oranı %2811,38 yükseldi. Shibburn kayıtlarına göre bugüne kadar toplam 410.843.703.896.181 SHIB, 21.502 işlemle kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen ve topluluk tarafından yakından takip edilen bir veri platformu olarak biliniyor.

Shibburn verileri, son 24 saatte 10.684.707 SHIB yakıldığını ve günlük yakım oranının %439,79 arttığını gösteriyor.

SHIB fiyatı aynı zaman diliminde piyasa genelinden ayrıştı. Varlık son 24 saatte %1,26, haftalık bazda ise %7,38 geriledi. Buna karşılık kripto para piyasasının büyük bölümünde haftalık ölçekte sınırlı yükselişler görüldü.

ABD düzenleme ve veri gündemi izleniyor

Piyasadaki temkinli görünümde ABD Senatosu’nun Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası için ağustos arasından önce oylama yapmayacağını netleştirmesi etkili oldu. Söz konusu tasarı, hangi dijital varlığın hangi ABD düzenleyicisinin denetimine gireceğini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor. Tasarının geçmesi için 60 oy gerekiyor ve şu aşamada 50 desteğe ulaşıp ulaşmadığı netlik kazanmadı.

Önümüzdeki hafta ABD istihdam raporu ile temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak. ABD Merkez Bankası temmuz toplantısında faizi %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak üç yetkilinin faiz artışından yana oy kullanması, para politikasında daha sıkı bir duruş ihtimalini gündemde tuttu. Güçlü istihdam verisi ya da inatçı enflasyon görünümü, kripto paralar dahil riskli varlıklar üzerinde baskı kurabilir.

Likidite göstergesi satış baskısına işaret ediyor

Piyasada satış baskısının hafifliyor olabileceğine işaret eden göstergeler de izleniyor. CryptoQuant verilerine göre Tether‘in USDT piyasa değerindeki 60 günlük değişim yaklaşık 4 milyar dolar geriledi. Bu seviye, göstergenin tarihsel olarak en negatif okumalarına yakın duruyor.

CryptoQuant, USDT piyasa değerindeki daralmanın tarihsel olarak en sert seviyelere yaklaştığını ve bunun piyasadaki kullanılabilir likidite açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

USDT gibi stabilcoin’ler, kripto piyasasında hızlı biçimde kullanılabilen başlıca likidite kaynakları arasında yer alıyor. CryptoQuant, geçmiş dönemlerde USDT arzındaki en derin daralma evrelerinin, satış baskısının hızlanmasından çok tükenmeye yaklaştığı zamanlarla çakıştığına dikkat çekiyor.