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SHIBA INU (SHIB)

SHIB 100 günlük ortalama direncini, XRP 1,10 doları test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB, XRP ve Bitcoin kısa vadeli toparlanma sonrası kritik direnç bölgelerini test ediyor.
  • 📊 $XRP için 1.10 dolar, SHIB için 100 günlük ortalama ve Bitcoin için 50 günlük ortalama öne çıkıyor.
  • 📉 Bitcoin 63.000 dolar çevresinde sıkışırken 60.000 ile 61.000 dolar bandı destek olarak izleniyor.
  • 🧭 Son yükselişlerin kalıcılığı, gelecek günlerde hacim desteğiyle netleşecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasasında kısa vadeli toparlanma denemeleri sürerken, Shiba Inu, XRP ve Bitcoin teknik açıdan kritik eşiklere yaklaştı. Üç varlıkta da son yükselişlerin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği, hareketli ortalamalar çevresinde şekillenecek fiyat davranışına bağlı görünüyor.

İçindekiler
1 Shiba Inu için kritik eşik
2 XRP’de 1,10 dolar bölgesi öne çıkıyor
3 Bitcoin yön arıyor

Shiba Inu için kritik eşik

Shiba Inu, son yerel diplerden sonra güçlü bir kısa vadeli tepki verdi ve yeniden 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Fiyat şimdi, daha geniş düşüş sürecinde sık sık tavan görevi gören 100 günlük üssel hareketli ortalamayı test ediyor. Günlük grafikte alım hacminin belirgin biçimde artması, haftaların en güçlü yükseliş mumlarından birini oluşturdu.

Bu hareket sırasında birkaç direnç seviyesi aşıldı ve RSI kısa süreliğine 70’in üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine işaret etti. Ardından göstergenin yeniden yüksek 50’li seviyelere çekilmesi, belirgin bir satış dalgası olmadan aşırı ivmenin bir bölümünün temizlendiğini gösterdi. SHIB’in hem 26 günlük hem de 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, önceki denemelere kıyasla daha yapıcı bir tablo ortaya koyuyor.

100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde gelecek güçlü bir günlük kapanış, yalnızca bir direncin aşılması anlamına gelmeyecek, aynı zamanda kısa vadeli piyasa yapısında daha olumlu bir görünüm oluşturacak.

Buna karşın 100 günlük ortalama, yaklaşık 0.00000500 dolar seviyesinde en önemli bariyer olmaya devam ediyor. Fiyat bu seviyenin hemen altında yatay sıkışırken alıcıların yeniden yüksek hacimle devreye girip girmeyeceği belirleyici olacak. Direncin aşılamaması halinde 50 günlük ortalama ilk önemli destek olarak öne çıkıyor.

XRP’de 1,10 dolar bölgesi öne çıkıyor

XRP de son toparlanma denemesinde benzer bir sınavla karşı karşıya. Varlık, son diplerinden yükseldikten sonra geniş düşüş trendi boyunca yukarı yönlü denemeleri durduran hareketli ortalamalara yeniden yaklaştı. XRP şu anda 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların hemen altında işlem görüyor.

Günlük grafikte 1.00 dolar çevresindeki destek bölgesinden gelen tepki, artan hacimle birlikte kısa süreli iyimserlik yarattı. Küçük bir yükselen üçgen formasyonunun ardından fiyat yukarı kırıldı, ancak 1.09 ile 1.10 dolar aralığındaki hareketli ortalama kümesine yaklaşınca ivme zayıfladı. RSI göstergesi de 45 ile 46 bandında bulunuyor ve güçlü bir yükselişten çok temkinli bir görünüme işaret ediyor.

VarlıkKritik dirençİlk önemli destek
SHIB100 günlük EMA, 0.00000500 dolar50 günlük EMA
XRP1.09 ile 1.10 dolar bölgesi1.00 dolar
Bitcoin50 günlük EMA, ardından 67.000 dolar60.000 ile 61.000 dolar

1.10 dolar çevresindeki alan, geçmiş fiyat sıkışması ile aşağı eğimli 50 ve 100 günlük ortalamaların kesiştiği bölge olduğu için teknik açıdan önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde net bir günlük kapanış, görünümü belirgin biçimde iyileştirebilir. Aksi durumda 1.00 dolardaki psikolojik desteğin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir.

Bitcoin yön arıyor

Bitcoin de haziran diplerinden sonra kısa vadeli ortalamalarını geri alsa da bu toparlanmayı güçlü bir yükseliş trendine çeviremedi. En büyük kripto para birimi, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmakta zorlanırken satıcılar yeniden ağırlık kazandı. Fiyat yaklaşık 63.000 dolar çevresinde sıkışmış durumda bulunuyor.

Bitcoin, 50 günlük ortalamadan reddedildikten sonra yatay seyre yöneldi ve her yeni toparlanma denemesinde daha düşük zirveler oluştu.

Teknik görünümde 67.000 dolar civarındaki 100 günlük ortalama ile yaklaşık 72.000 dolardaki aşağı eğimli 200 günlük ortalama, yukarı yönlü hareketin önündeki başlıca engeller olarak izleniyor. İşlem hacmindeki son düşüş de piyasadaki kararsızlığın arttığını gösteriyor. Aşağıda 60.000 ile 61.000 dolar aralığı ilk destek bölgesi olurken, bu alanın kaybedilmesi haziran diplerinin yeniden test edilmesi riskini artırabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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