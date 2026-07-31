Shiba Inu temmuzda ilk pozitif aylık kapanışına hazırlanıyor

Shiba Inu, temmuz ayının son gününde nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda artıda kapanış yapmaya hazırlanıyor. Mayıs ve hazirandaki düşüşlerin ardından token, temmuz boyunca yaklaşık %11 yükseldi. Hafta sonundaki sert hareket, piyasada kısa vadeli toparlanma beklentilerini yeniden öne çıkardı.

Fiyat hareketi ve piyasa ilgisi

SHIB, geçen hafta sonu yaklaşık %40 yükselerek son aylardaki en dikkat çekici hamlelerinden birini kaydetti. Ardından bu kazancın bir bölümü geri verildi. Buna rağmen aylık görünüm pozitifte kaldı ve yatırımcıların ilgisi yeniden arttı.

Son 24 saatte %0,73 artan SHIB, 0.000004647 dolardan işlem gördü. Haftalık yükseliş ise %12,16 seviyesinde gerçekleşti. 28 Temmuz’da 0.0000058 dolara kadar çıkan token, daha sonra 0.00000484 dolara geriledi ve devamında dar bir bantta seyretti.

Shiba Inu, 18 Temmuz’dan bu yana 0.00000454 dolar ile 0.00000484 dolar arasında yatay seyrediyor; buna karşın temmuz performansı, aylık kapanışın yeniden artıya geçebileceğine işaret ediyor.

Sosyal ilginin de belirgin biçimde arttığı görüldü. Sosyal hakimiyet oranı %0,084’e çıkarak 2 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Büyük cüzdanların etkinliği de mart sonundan beri görülen en yüksek düzeye çıktı.

Yakım verileri öne çıktı

Temmuz ayı boyunca Shiba Inu ekosisteminde yakım tarafında dikkat çekici bir artış yaşandı. Son 30 günde toplam 3,25 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu artış, hafta sonundaki güçlü fiyat yükselişiyle aynı döneme denk geldi.

Son 24 saatte 58,67 milyon SHIB yakıldı. Günlük yakım oranı ise Shibburn verilerine göre %3.607 yükseldi. Shibburn, SHIB yakımlarını izleyen topluluk odaklı bir takip platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Yakım, bir tokenın geri alınamayacak cüzdanlara gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına gelir. Bu işlem arzı azaltmayı hedefler, ancak fiyat üzerindeki etkisi piyasa koşullarına göre değişebilir.

Gösterge Veri Temmuz performansı %11 artış Son 7 gün %12,16 artış Son 30 gün yakım 3,25 milyar SHIB Son 24 saat yakım 58,67 milyon SHIB

Cüzdan sayısı yükseldi

Zincir üstü veriler, temmuz ayında sahip tabanının da genişlediğini gösterdi. Ay boyunca 78 binden fazla yeni adres eklendi ve toplam adres sayısı 1.678.280’e çıktı. Bu tablo, fiyat oynaklığına rağmen ağ çevresindeki ilginin sürdüğüne işaret etti.

Son haftalardaki toparlanma, hem kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların hem de Shiba Inu topluluğunun ilgisini yeniden SHIB’e çevirdi.

Shiba Inu, Ağustos 2020’de Ryoshi takma adını kullanan anonim bir kurucu tarafından piyasaya sürüldü. Proje, ağustos ayında altıncı yılını tamamlamaya hazırlanıyor.