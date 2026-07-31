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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu temmuzda ilk pozitif aylık kapanışına hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, nisan ayından beri ilk pozitif aylık kapanışına hazırlanıyor.
  • 📈 Temmuzda yaklaşık %11 yükselen $SHIB, hafta sonundaki sert rallinin ardından dar bantta işlem görüyor.
  • 🔥 Son 30 günde 3,25 milyar SHIB yakıldı, son 24 saatte ise 58,67 milyon SHIB dolaşımdan çıktı.
  • 👛 Temmuz boyunca 78 binden fazla yeni adres eklendi ve toplam sayı 1.678.280'e ulaştı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu, temmuz ayının son gününde nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda artıda kapanış yapmaya hazırlanıyor. Mayıs ve hazirandaki düşüşlerin ardından token, temmuz boyunca yaklaşık %11 yükseldi. Hafta sonundaki sert hareket, piyasada kısa vadeli toparlanma beklentilerini yeniden öne çıkardı.

İçindekiler
1 Fiyat hareketi ve piyasa ilgisi
2 Yakım verileri öne çıktı
3 Cüzdan sayısı yükseldi

Fiyat hareketi ve piyasa ilgisi

SHIB, geçen hafta sonu yaklaşık %40 yükselerek son aylardaki en dikkat çekici hamlelerinden birini kaydetti. Ardından bu kazancın bir bölümü geri verildi. Buna rağmen aylık görünüm pozitifte kaldı ve yatırımcıların ilgisi yeniden arttı.

Son 24 saatte %0,73 artan SHIB, 0.000004647 dolardan işlem gördü. Haftalık yükseliş ise %12,16 seviyesinde gerçekleşti. 28 Temmuz’da 0.0000058 dolara kadar çıkan token, daha sonra 0.00000484 dolara geriledi ve devamında dar bir bantta seyretti.

Shiba Inu, 18 Temmuz’dan bu yana 0.00000454 dolar ile 0.00000484 dolar arasında yatay seyrediyor; buna karşın temmuz performansı, aylık kapanışın yeniden artıya geçebileceğine işaret ediyor.

Sosyal ilginin de belirgin biçimde arttığı görüldü. Sosyal hakimiyet oranı %0,084’e çıkarak 2 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Büyük cüzdanların etkinliği de mart sonundan beri görülen en yüksek düzeye çıktı.

Yakım verileri öne çıktı

Temmuz ayı boyunca Shiba Inu ekosisteminde yakım tarafında dikkat çekici bir artış yaşandı. Son 30 günde toplam 3,25 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu artış, hafta sonundaki güçlü fiyat yükselişiyle aynı döneme denk geldi.

Son 24 saatte 58,67 milyon SHIB yakıldı. Günlük yakım oranı ise Shibburn verilerine göre %3.607 yükseldi. Shibburn, SHIB yakımlarını izleyen topluluk odaklı bir takip platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Yakım, bir tokenın geri alınamayacak cüzdanlara gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına gelir. Bu işlem arzı azaltmayı hedefler, ancak fiyat üzerindeki etkisi piyasa koşullarına göre değişebilir.

GöstergeVeri
Temmuz performansı%11 artış
Son 7 gün%12,16 artış
Son 30 gün yakım3,25 milyar SHIB
Son 24 saat yakım58,67 milyon SHIB

Cüzdan sayısı yükseldi

Zincir üstü veriler, temmuz ayında sahip tabanının da genişlediğini gösterdi. Ay boyunca 78 binden fazla yeni adres eklendi ve toplam adres sayısı 1.678.280’e çıktı. Bu tablo, fiyat oynaklığına rağmen ağ çevresindeki ilginin sürdüğüne işaret etti.

Son haftalardaki toparlanma, hem kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların hem de Shiba Inu topluluğunun ilgisini yeniden SHIB’e çevirdi.

Shiba Inu, Ağustos 2020’de Ryoshi takma adını kullanan anonim bir kurucu tarafından piyasaya sürüldü. Proje, ağustos ayında altıncı yılını tamamlamaya hazırlanıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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