SHIB’de toparlanma denemesi 100 günlük EMA altında zayıfladı

Shiba Inu fiyatındaki son toparlanma denemesi kısa sürdü. Güçlü hacim desteğiyle hızlanan yükselişin ardından SHIB, elde ettiği kazançların önemli bölümünü geri verdi. Yaklaşık 12 kat artan işlem hacmiyle desteklenen ve fiyatı yüzde 40 yukarı taşıyan hareket, ilk aşamada piyasada daha kalıcı bir dönüş beklentisi oluşturdu.

Yükseliş ivmesi dirençte kesildi

İlk tabloda görünüm dikkat çekiciydi. SHIB, yılın en güçlü günlük hacim artışlarından biri eşliğinde kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerine çıktı. Bu tür hacim sıçramaları, yalnızca kısa pozisyon kapanışından değil, piyasaya yeni alıcı girişinden kaynaklanabileceği için yatırımcıların ilgisini artırdı.

Ancak yükselişin devamı gelmedi. Satıcılar, 100 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 0,00000503 dolar seviyesine yakın bölgede devreye girdi. Fiyat bu eşiğin üzerinde kalıcı olamadan geri çekildi ve yeniden bu seviyenin altına indi. Bu hareket, alıcıların ilk ivmeyi korumakta zorlandığını gösterdi.

SHIB’deki güçlü hacim artışı ilk anda yeni talebin döndüğü izlenimini verse de 0,00000503 dolar bölgesindeki satış baskısı yükselişin önünü kesti.

Beklenen teknik sinyal şimdilik oluşmadı

Geri çekilmenin en dikkat çekici sonucu, piyasada beklenen mini altın kesişimin rafa kalkması oldu. 20 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalar arasında oluşması beklenen bu yapı, kısa vadeli momentumun güçlendiğine işaret edebilecek erken bir sinyal olarak izleniyordu. Son düşüşle birlikte iki ortalama arasındaki fark yeniden açıldı.

Mini sözlük: Üstel hareketli ortalama, son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren teknik göstergedir. Altın kesişim ise kısa vadeli ortalamanın daha uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşur ve piyasada çoğu zaman güçlenen eğilim işareti olarak izlenir.

Hacim tarafında da benzer bir zayıflama görüldü. İlk kırılma sırasında sert biçimde yükselen işlem aktivitesi, fiyat geri çekilirken belirgin şekilde düştü. Bu görünüm, ilk alım dalgasının büyük ölçüde karşılandığını ve piyasada yeni bir yukarı hareket için taze talebe ihtiyaç duyulduğunu düşündürüyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Teknik görünümde SHIB şu anda önemli destek ve direnç bölgeleri arasında sıkışmış durumda. Kısa vadeli ortalamaların birleştiği 0,00000448 dolar seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması, son kırılma yapısının en azından bir kısmının geçerliliğini sürdürmesini sağlayabilir.

Seviye Tür Önemi 0,00000448 dolar Destek Kısa vadeli yapının korunması için izleniyor 0,00000503 dolar Direnç 100 günlük EMA, son reddin geldiği bölge 0,00000602 dolar Ana direnç 200 günlük EMA, daha geniş düşüş trendini tanımlıyor

0,00000448 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde SHIB’in temmuz ayının büyük bölümünde görülen yatay bant içine dönmesi olası görünüyor. Yukarı yönde ise daha geniş düşüş eğilimini belirleyen 200 günlük üstel hareketli ortalamanın yer aldığı 0,00000602 dolar seviyesi öncesinde, 0,00000503 dolar direncinin yeniden aşılması gerekiyor.

RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden nötr alana geri çekilmesi, sert yükseliş sonrası alım iştahındaki zayıflamayı yansıtıyor.

Momentum tarafında da güç kaybı dikkat çekiyor. RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden nötr seviyelere yönelmesi, son yükselişin ardından alım baskısının hızla azaldığını ortaya koydu. Böylece SHIB’in son aylardaki en güçlü toparlanma girişimi, tam ölçekli bir trend dönüşümüne dönüşmeden ivme kaybetti.