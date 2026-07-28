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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, Ethereum’a karşı fiyat performansında üstünlüğünü korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, temmuz sonu itibarıyla Ethereum'a karşı fiyat performansında daha güçlü kaldı.
  • 📊 İncelenen dönemde $BTC daha sınırlı gerilerken Ethereum'daki kayıp %41,96'ya ulaştı.
  • 📈 Ethereum açık pozisyonu ay başındaki 22 milyar dolardan temmuz sonunda 28 milyar dolara çıktı.
  • 🌍 Nasdaq ve S&P vadeli endekslerindeki yükseliş, dijital varlıklarda risk iştahını destekledi.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin ile Ethereum arasındaki performans farkı temmuz sonunda da sürdü. Bitcoin yaklaşık 65.000 dolar seviyesinde işlem görürken Ethereum 1.950 doların biraz üzerinde kaldı. Son veriler, Bitcoin’in fiyat tarafında daha dirençli bir görünüm sergilediğini, Ethereum’da ise türev piyasalardaki hareketliliğin daha belirgin arttığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Fiyat performansında fark açıldı
2 Türev piyasalarda Ethereum öne çıktı
3 Risk iştahı dijital varlıkları destekledi

Fiyat performansında fark açıldı

TradingView verilerine göre incelenen dönemde Bitcoin’deki değer kaybı %29,77 ile sınırlı kaldı. Aynı dönemde Ethereum’daki gerileme ise %41,96 oldu. Bu tablo, kripto para piyasasındaki genel zayıflığa rağmen yatırımcı ilgisinin görece daha fazla Bitcoin’e yöneldiğine işaret etti.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olarak dijital varlık piyasasının genel yönünde belirleyici bir konumda bulunuyor. Ethereum ise akıllı sözleşme altyapısıyla öne çıkan en büyük ikinci blokzincir ağı olarak izleniyor. İki varlık arasındaki bu ayrışma, yatırımcıların risk algısındaki farklılaşmayı da yansıttı.

TradingView verileri, incelenen dönemde Bitcoin’deki düşüşün %29,77 ile Ethereum’daki %41,96’lık gerilemenin altında kaldığını gösteriyor.

Türev piyasalarda Ethereum öne çıktı

CoinGlass verileri, Bitcoin açık pozisyon büyüklüğünün son bir ayda 45 milyar dolar ile 49 milyar dolar aralığında dalgalandığını gösterdi. Fiyatın görece dengeli seyrettiği bir dönemde açık pozisyonların korunması, yatırımcıların Bitcoin türev ürünlerinde pozisyon taşımayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ethereum tarafında ise daha hızlı bir artış görüldü. Ayın başında 22 milyar dolar düzeyinde bulunan açık pozisyon büyüklüğü, temmuz sonuna doğru yaklaşık 28 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Ethereum’da işlem yapan yatırımcıların daha büyük fiyat hareketlerine hazırlık yaptığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını veya büyüklüğünü ifade eder. Bu göstergedeki artış, piyasaya yeni para girişi ya da yeni pozisyon açılışı anlamına gelebilir.

GöstergeBitcoinEthereum
Yaklaşık fiyat65.000 dolar1.950 dolar üzeri
İncelenen dönemde değişim%29,77 düşüş%41,96 düşüş
Açık pozisyon45 milyar ile 49 milyar dolar22 milyar dolardan 28 milyar dolara

Risk iştahı dijital varlıkları destekledi

Gelen son piyasa verileri, geleneksel piyasalardaki risk iştahının da güçlendiğini gösterdi. Nasdaq vadeli endeksleri %1,37 yükselirken S&P vadeli endeksleri %0,87 artış kaydetti. Petrol fiyatlarındaki gerileme de bu görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kripto varlıklar, yatırımcıların daha fazla risk almaya yöneldiği dönemlerde destek bulabilen varlık sınıfları arasında sayılıyor. Bu nedenle hisse senedi vadeli endekslerindeki yükseliş ve enerji fiyatlarındaki düşüş, Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere dijital varlık piyasasına da olumlu yansıyabilir.

Bitcoin fiyat tarafında daha güçlü kalırken Ethereum’daki açık pozisyon artışı, yatırımcıların daha sert bir hareket olasılığına karşı konumlandığını gösteriyor.

Mevcut görünümde Bitcoin göreli fiyat gücü bakımından önde kalmayı sürdürüyor. Ethereum’daki türev piyasa büyümesi ise spot talebin de güçlenmesi halinde iki varlık arasındaki performans farkının ilerleyen dönemde daralabileceğine işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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