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BITCOIN (BTC)

Coldcard açığı 5 binden fazla cüzdandan 1.778 BTC çalınmasına yol açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coldcard açığı, 5 binden fazla cüzdandan 1.778 BTC'nin çalınmasına yol açtı.
  • 📉 Saldırganlar, 30 Temmuz 2026'da sadece 41 dakika içinde 1.000 BTC'den fazlasını aldı.
  • 🔐 Coinkite, riskli yazılımla üretilen tohum ifadeleri için yeni cüzdan kurulmasını önerdi ve $BTC varlıklarının taşınmasını istedi.
  • 🧩 Galaxy Research, benzer şikayetlerin Mayıs 2025'te şirkete iletildiğini aktardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Coldcard donanım cüzdanlarında ortaya çıkan yazılım açığı, kripto para piyasasında şimdiye kadarki en büyük donanım cüzdanı güvenlik ihlallerinden biri olarak öne çıktı. Saldırılarda 5 binden fazla cüzdandan toplam 1.778 Bitcoin çalındı. Bu tutarın değeri yaklaşık 112 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

İçindekiler
1 Saldırı 30 Temmuz’da başladı
2 Açığın kaynağı eski yazılım sürümü oldu
3 Şikayetler 2025’te gündeme gelmişti
4 Yazılım güncellemesi tek başına yeterli olmadı

Saldırı 30 Temmuz’da başladı

İhlalin 30 Temmuz 2026’da başladığı belirtildi. Sorunun kaynağında, Coldcard cihazlarında kullanılan ürün yazılımındaki bir açık yer aldı. Bu açık, güvenliği zedelenmiş yazılımla oluşturulan cüzdanların saldırganlar tarafından istismar edilmesine imkan verdi.

Hırsızlık oldukça kısa sürede gerçekleşti. İlk 41 dakika içinde 1.000’den fazla cüzdandan 1.000 BTC’nin üzerinde varlık çekildi. Ağustos ortası itibarıyla saldırganların kontrolündeki cüzdanlarda yaklaşık 1.531 BTC bulunuyordu.

Coinkite, 30 Temmuz’da güvenlik uyarısı yayımladı ve bir gün sonra düzeltilmiş ürün yazılımını dağıtıma açtı. Şirketin Üst Yöneticisi Rodolfo Novak da yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Açığın kaynağı eski yazılım sürümü oldu

Sorun, Coinkite tarafından Mart 2021’de yayımlanan 4.0.1 sürümüyle ilişkilendirildi. Hatanın, Coldcard cihazlarında tohum ifadelerinin üretilme biçiminden kaynaklandığı aktarıldı. Tohum ifadeleri, özel anahtarların oluşturulmasında temel rol oynuyor ve kripto varlıklara erişimin merkezinde yer alıyor.

Coldcard cihazlarının bu ifadeleri donanımsal rastgele sayı üreticisiyle oluşturması gerekiyor. Ancak öngörülebilir rastgelelik, kriptografik anahtar üretimini zayıflatabiliyor. Açığın yıllar boyunca fark edilmeden varlığını sürdürmüş olabileceği kaydedildi.

Mini sözlük: Tohum ifadesi, bir kripto cüzdanının özel anahtarlarını yeniden üretmeye yarayan kelime dizisidir. Bu ifade zayıf veya tahmin edilebilir biçimde oluşturulursa cüzdandaki varlıklar üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Şikayetler 2025’te gündeme gelmişti

Galaxy Research, benzer bir sorunla ilgili şikayetlerin Mayıs 2025’te Coinkite’a iletildiğini aktardı. Buna rağmen saldırganların, güvenlik açığını geniş ölçekte kullanmanın yolunu daha sonra bulduğu anlaşılıyor.

Saldırıdan etkilenen cihazlar arasında Mk2, Mk3, Mk4, Q ve Mk5 modelleri yer aldı. Açığı kullanan saldırgan sayısının en az 12 olduğu belirtildi. Coinkite, kripto para saklama için donanım cüzdanları geliştiren bir üretici olarak biliniyor.

Yazılım güncellemesi tek başına yeterli olmadı

Coinkite, 31 Temmuz’da yamalı sürümü kullanıma sundu. Ancak bu adım, güvenlik açığı bulunan yazılımla oluşturulmuş tohum ifadelerini kendi başına güvenli hale getirmiyor. Şirket, kullanıcıların düzeltilmiş yazılım üzerinden tamamen yeni bir tohum ifadesi oluşturmasını ve varlıklarını yeni cüzdana taşımasını önerdi.

Güvenlik açığından etkilenen yazılımla üretilmiş bir tohum ifadesi, cihaz güncellense bile risk taşımayı sürdürüyor. Bu nedenle yalnızca güncelleme yapmak yerine yeni bir cüzdan kurulması gerekiyor.

Olay, kripto paralarda kişisel saklama yöntemlerinin taşıdığı teknik riskleri yeniden gündeme getirdi. Donanım cüzdanları varlıkları korumak için tasarlansa da ürün yazılımındaki zafiyetler büyük kayıplara yol açabiliyor. Bu gelişme, özellikle rastgele sayı üretimi testleri ile güvenlik bildirimlerinin ele alınış biçimine yönelik soru işaretlerini artırdı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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