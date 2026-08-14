Peter Schiff, Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin STRC imtiyazlı hissesini yeniden 100 dolar hedefine yaklaştırmak için daha fazla Bitcoin ve MSTR hissesi satmak zorunda kalabileceğini savundu. Schiff, STRC’nin son geri alımlara rağmen 95 doların altında işlem gördüğünü belirterek bu baskının hem Bitcoin hem de MSTR üzerinde etkili olabileceğini öne sürdü.

STRC fiyatı ve son satışlar

Schiff, perşembe günü X hesabında yaptığı paylaşımda, Strategy’nin nakit yaratmak ve STRC geri alımı yapmak için Bitcoin ile MSTR sattığını, buna karşın STRC’nin 95 doların üzerine yerleşemediğini yazdı. Ona göre şirket, STRC’yi yeniden 100 dolar seviyesine taşımak isterse daha geniş çaplı satışlara yönelebilir.

Peter Schiff, STRC’nin 95 doların altında kaldığını vurgulayarak, Michael Saylor’ın 100 dolar hedefine yaklaşmak için daha fazla Bitcoin ve iskontolu MSTR hissesi satmak zorunda kalabileceğini savundu.

Strategy geçen hafta 1.690 BTC satarak yaklaşık 108,6 milyon dolar gelir elde etti. Şirket bu kaynağı yaklaşık 1,15 milyon STRC hissesini geri almak için kullandı. Ayrıca dolar rezervlerini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 653 milyon dolar tutarında MSTR adi hissesi satıldı.

Piyasada bu tür adımların etkisini izlemek giderek daha kritik hale geliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Schiff’in eleştirileri sertleşti

Uzun süredir Bitcoin karşıtı görüşleriyle bilinen ve altını savunan Schiff, son haftalarda Strategy’nin sermaye yönetimi yaklaşımına yönelik eleştirilerini artırdı. Schiff, STRC’yi destekleme çabasının MSTR hissedarlarının çıkarları ve şirketin Bitcoin pozisyonu pahasına yürütüldüğünü iddia ediyor.

10 Ağustos tarihli değerlendirmesinde Schiff, son Bitcoin satışını giderek daha sorunlu hale gelen bir döngünün parçası olarak niteledi. Borç verenlerin Bitcoin’i teminat olarak yeterince güvenilir görmediğini ileri süren Schiff, bu nedenle şirketin Bitcoin satarak dolar toplamaya yöneldiğini savundu.

Schiff, olası ek satışların bile Bitcoin fiyatı üzerinde baskı kurabileceğini, bu nedenle Strategy’nin 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için düşündüğünden daha fazla Bitcoin satmak durumunda kalabileceğini öne sürdü.

Saylor’ın yaklaşımı

Michael Saylor ise STRC’yi şirketin dijital kredi stratejisinin temel unsurlarından biri olarak tanımlıyor. Saylor, bu menkul kıymetin daha likit ve daha istikrarlı hale getirilmesini hedeflediklerini daha önce açıklamıştı.

Temmuzdaki bilanço toplantısında Saylor, şirketin STRC üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Yatırımcıların bu menkul kıymeti farklı fiyat seviyelerinde alıp satmasını istediklerini, 99 doların altında alım yapacak katılımcıların fiyatı yeniden 100 dolara yaklaştırmada rol oynayabileceğini dile getirdi.

Haziran ayında yaptığı başka bir açıklamada da Saylor, dijital kredi ihracını sürdürebilmek için gerektiğinde Bitcoin satabilme esnekliğinin gerekli olduğunu ifade etmişti. Buna karşılık Schiff, son işlemleri bu modelin baskı altında olduğuna işaret eden gelişmeler arasında değerlendiriyor.