SUI’de 0,67 dolar desteği korunursa 0,72 dolar hedefi izlenecek

SUI, son günlerde baskı altında kalmayı sürdürürken fiyat hareketinde 0,67 dolar seviyesi öne çıktı. Token, yazım sırasında 0,6752 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki kayıp %2,34 oldu. Günlük işlem hacmi 179,19 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 2,75 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Kritik destek ve kısa vadeli hedefler

14 Ağustos’ta değerlendirme paylaşan kripto analisti BitGuru, SUI’nin uzun süren bir birikim döneminin ardından 0,67 dolar civarında tutunmaya çalıştığını belirtiyor. Analiste göre bu bölgeden gelebilecek bir tepki, fiyatı 0,72 dolara taşıyabilir. Bu nedenle 0,67 ile 0,72 dolar aralığı, önümüzdeki günlerde SUI için belirleyici bir bant olarak izleniyor.

SUI için 0,67 dolar desteği ile 0,72 dolar bölgesi arasındaki hareket, kısa vadeli yön açısından kritik önem taşıyor.

Bu destek alanı, alıcıların mevcut fiyat aralığını savunup savunmadığını göstermesi bakımından önem taşıyor. 0,67 dolar çevresinde birikimin sürmesi, piyasa katılımcılarının bu bölgeyi korumaya çalıştığına işaret edebilir. Buna karşılık güçlü satışlarla bu seviyenin altına inilmesi, devam eden sıkışma yapısının bozulma riskini artırabilir.

Gösterge Seviye Anlamı Ana destek 0,67 dolar Korunursa toparlanma ihtimali canlı kalabilir Yakın direnç 0,68667 dolar Aşılması ilk teknik güç sinyali sayılabilir Olası hedef 0,72 dolar Destekten tepki gelirse gündeme gelebilir

Teknik göstergelerde zayıf görünüm sürüyor

SUI’nin görünümü hareketli ortalama şeridi tarafında da zayıf kalıyor. Fiyat, 0,68667, 0,71397, 0,81068 ve 0,88705 dolar seviyelerindeki MA Ribbon değerlerinin altında bulunuyor. Özellikle 0,68667 dolar seviyesinin altında kalınması, kısa vadede yukarı yönlü ivmenin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Bu eşik aşılırsa görünümde kısmi iyileşme görülebilir, ancak daha yukarıdaki hareketli ortalamalar direnç oluşturmaya devam edebilir.

RSI göstergesi 41,83 seviyesinde, sinyal çizgisi ise 42,14 düzeyinde yer alıyor. Bu tablo, momentumu belirleyen 50 eşiğinin altında kalındığını gösteriyor. Aynı zamanda alım gücünün zayıf seyrettiğine, ancak göstergenin henüz aşırı satım bölgesine inmediğine işaret ediyor. RSI’ın 50’nin üzerine çıkması, olası bir toparlanma açısından destekleyici bir unsur olabilir.

Fiyatın en yakın hareketli ortalamanın üzerine çıkması, piyasada ilk güçlenme işareti olarak değerlendirilebilir.

İzlenecek seviyeler öne çıktı

Kısa vadede odak noktası 0,67 dolar desteği ile 0,68667 dolar direnci olmaya devam ediyor. Desteğin korunması halinde toparlanma senaryosu masada kalacak. Alıcıların yeniden kontrol sağlaması durumunda 0,72 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilecek.

Buna karşılık 0,67 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması, toparlanma ihtimalini zayıflatabilir. Bu nedenle SUI’de yön arayışının, söz konusu iki teknik eşik etrafında netleşmesi bekleniyor.