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SUI

SUI’de 0,67 dolar desteği korunursa 0,72 dolar hedefi izlenecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, 0,67 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📊 Analist BitGuru, alıcılar kontrolü alırsa $SUI için 0,72 dolar hedefinin izleneceğini belirtiyor.
  • 📉 Fiyat, 0,68667 dolar ve üzerindeki hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor.
  • 🧭 14 Ağustos itibarıyla 0,67 dolar desteği ile 0,68667 dolar direnci kısa vadede belirleyici oluyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

SUI, son günlerde baskı altında kalmayı sürdürürken fiyat hareketinde 0,67 dolar seviyesi öne çıktı. Token, yazım sırasında 0,6752 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki kayıp %2,34 oldu. Günlük işlem hacmi 179,19 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 2,75 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

İçindekiler
1 Kritik destek ve kısa vadeli hedefler
2 Teknik göstergelerde zayıf görünüm sürüyor
3 İzlenecek seviyeler öne çıktı

Kritik destek ve kısa vadeli hedefler

14 Ağustos’ta değerlendirme paylaşan kripto analisti BitGuru, SUI’nin uzun süren bir birikim döneminin ardından 0,67 dolar civarında tutunmaya çalıştığını belirtiyor. Analiste göre bu bölgeden gelebilecek bir tepki, fiyatı 0,72 dolara taşıyabilir. Bu nedenle 0,67 ile 0,72 dolar aralığı, önümüzdeki günlerde SUI için belirleyici bir bant olarak izleniyor.

SUI için 0,67 dolar desteği ile 0,72 dolar bölgesi arasındaki hareket, kısa vadeli yön açısından kritik önem taşıyor.

Bu destek alanı, alıcıların mevcut fiyat aralığını savunup savunmadığını göstermesi bakımından önem taşıyor. 0,67 dolar çevresinde birikimin sürmesi, piyasa katılımcılarının bu bölgeyi korumaya çalıştığına işaret edebilir. Buna karşılık güçlü satışlarla bu seviyenin altına inilmesi, devam eden sıkışma yapısının bozulma riskini artırabilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Ana destek0,67 dolarKorunursa toparlanma ihtimali canlı kalabilir
Yakın direnç0,68667 dolarAşılması ilk teknik güç sinyali sayılabilir
Olası hedef0,72 dolarDestekten tepki gelirse gündeme gelebilir

Teknik göstergelerde zayıf görünüm sürüyor

SUI’nin görünümü hareketli ortalama şeridi tarafında da zayıf kalıyor. Fiyat, 0,68667, 0,71397, 0,81068 ve 0,88705 dolar seviyelerindeki MA Ribbon değerlerinin altında bulunuyor. Özellikle 0,68667 dolar seviyesinin altında kalınması, kısa vadede yukarı yönlü ivmenin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Bu eşik aşılırsa görünümde kısmi iyileşme görülebilir, ancak daha yukarıdaki hareketli ortalamalar direnç oluşturmaya devam edebilir.

RSI göstergesi 41,83 seviyesinde, sinyal çizgisi ise 42,14 düzeyinde yer alıyor. Bu tablo, momentumu belirleyen 50 eşiğinin altında kalındığını gösteriyor. Aynı zamanda alım gücünün zayıf seyrettiğine, ancak göstergenin henüz aşırı satım bölgesine inmediğine işaret ediyor. RSI’ın 50’nin üzerine çıkması, olası bir toparlanma açısından destekleyici bir unsur olabilir.

Fiyatın en yakın hareketli ortalamanın üzerine çıkması, piyasada ilk güçlenme işareti olarak değerlendirilebilir.

İzlenecek seviyeler öne çıktı

Kısa vadede odak noktası 0,67 dolar desteği ile 0,68667 dolar direnci olmaya devam ediyor. Desteğin korunması halinde toparlanma senaryosu masada kalacak. Alıcıların yeniden kontrol sağlaması durumunda 0,72 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilecek.

Buna karşılık 0,67 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması, toparlanma ihtimalini zayıflatabilir. Bu nedenle SUI’de yön arayışının, söz konusu iki teknik eşik etrafında netleşmesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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