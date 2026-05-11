SUI haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseldi gözler yeniden Layer-1’e çevrildi

Layer-1 blokzincir projelerinden SUI, son bir hafta içinde %40’ı aşan yükselişiyle kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Piyasaların genel durağanlığına rağmen SUI’nin bu hızlı hareketi, popüler altcoinlerin aksine güçlü bir yukarı ivme yakaladığına işaret ediyor.

SUI’de dipten dönüş sinyalleri

Emtia piyasalarının deneyimli ismi Peter Brandt, SUI’nin yaşadığı yükselişi değerlendirerek bu hareketin orta vadeli bir dip oluşumu anlamına geldiğini belirtti. Brandt, uzun yıllara dayanan piyasa tecrübesiyle, SUI’nin mevcut seviyelerden çok daha yukarısını hedefleyebileceğini ifade etti.

Bu seviyeler önemli bir dip ve fiyat buradan itibaren çok daha yukarı hareket edebilir.

SUI, 2025’in başında 5,00 dolara kadar çıkmış ancak ardından bir yıldan uzun süren sert bir düşüş dönemine girmişti. 2025 sonlarına doğru fiyat, 1 doların belirgin şekilde altına indi ve uzun süre düşük aralıkta kaldı. O dönemde SUI, diğer altcoinler gibi yatırımcı ilgisini büyük ölçüde kaybetmişti.

Son gelişmeler ve piyasaya etkisi

Geçtiğimiz hafta oluşan güçlü haftalık mum formasyonu sayesinde SUI fiyatı, 10 günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) yukarı yönlü kırmayı başararak 0,95 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Haftayı 1,35 dolar civarında tamamlamak ise teknik olarak önemli bir eşik olarak gösteriliyor. Analistler, baskın trendin kırılması için boğaların bu bölgede tutunmasının kritik olduğunu vurguluyor.

Yine de SUI, geçtiğimiz yıl ulaştığı 5,35 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %75 altında işlem görüyor. Bu veri CoinGecko’nun güncel fiyat verilerine dayanıyor.

Token’e yönelik hızlı yükselişte bazı kurumsal ve teknik gelişmeler de etkili oldu. Nasdaq’ta işlem gören Sui Group Holdings kısa süre önce, şirket varlıklarının neredeyse tamamını stake ettiğini ve toplamda 108,7 milyon SUI tokenin kilitlendiğini açıkladı. Bu adımla birlikte piyasada dolaşımdaki SUI miktarında ciddi bir azalma gerçekleşti.

Ekosistemde ortaklıklar ve son olaylar

Afrika’nın büyük fintech oyuncularından Paga, Sui blokzinciriyle iş birliğine giderek tokenize varlık çözümleri için ortaklık duyurdu. Bu adım, SUI’nin kullanım alanlarını artırma potansiyeline sahip olarak değerlendiriliyor.

SUI ekosistemi geçtiğimiz yıl ciddi bir sorunla karşılaşmış, blokzincirin en büyük merkeziyetsiz borsası Cetus Protocol büyük bir siber saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonucunda, platformun likidite havuzlarından yaklaşık 223 milyon dolar değerinde fon çekilmişti. Olayın ardından ekosistem toparlanma sürecine girmiş, yeni iş birlikleriyle kullanıcı güvenini artırmaya çalışmıştı.