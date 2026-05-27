SUI fiyatında Elliott Wave analizine göre 49-65 sent aralığı riski öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SUI ’de Elliott Wave analizine göre 49-65 sent aralığına kadar yeni bir düşüş dalgası riski öne çıktı.
  • Kritik 1,31 dolar seviyesi aşılmadıkça aşağı yönlü baskının süreceği tahmin ediliyor.
  • Biriken alımların fiyatı kısa süreli yukarı taşıması için 1,00-1,20 dolar bandı korunmalı.
  • ⚡ En önemli nokta: 1,31 üzerinde kalıcılık sağlanmazsa satış baskısı derinleşebilir.
SUI token fiyatına yönelik güncel Elliott Wave analizi, son dönemde yaşanan hareketliliğin önemli bir kırılma noktasına yaklaştığına işaret ediyor. Analistler, kritik bölgelerde oluşan direncin ve fiyat kalıplarının riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Kritik Seviye: 1,31 Dolar
2 Farklı Yorumlar: Toparlanma mı, Düşüş mü?
3 Anahtar Fiyat Bölgesi: 1,00-1,20 Dolar

Kritik Seviye: 1,31 Dolar

Yapılan analizlerde SUI’nin fiyatında ana direnç noktası 1,12 ile 1,31 dolar aralığında gösteriliyor. Özellikle 1,31 doların aşılması durumunda, piyasada kısa vadeli yükseliş senaryosu öne çıkabilir. Ancak mevcut koşullarda bu seviyenin altında kalındıkça, fiyatın sırasıyla 0,97, 0,88 ve 0,81 dolara kadar gerileme ihtimali gündemde.

SUI için paylaşılan 4 saatlik grafikte, son fiyat hareketinin klasik bir beşli dalga aşağı yönlü kalıbı tamamlayabileceği, belirgin bir dip oluşumunun ise henüz teyit edilmediği vurgulandı.

Analistler, Mayıs ayı zirvesinden sonra yaşanan düşüşün karakterinin, Elliott Wave yaklaşımında beşinci dalgaya uygun bir şekilde geliştiğini düşünüyor. Özellikle $2,08 civarında çizilen zirve ile başlayan düzeltmenin alt seviyelerde 0,65 ile 0,49 dolar aralığını işaret eden bir hedef bölgesi oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Mini sözlük: Elliott Wave analizi, piyasalarda fiyat hareketlerinin bir döngü şeklinde dalgalı olarak ilerlediğini varsayan teknik analiz yöntemidir. Bu yaklaşımda piyasa, sıklıkla beş dalgalık bir yukarı ya da aşağı trend ve ardından üç dalgalık düzeltme hareketi şeklinde yorumlanır.

Fiyat SeviyesiOlası Hareket
1,31 dolar üzeriYükseliş ivmesi, 1,44 – 2,08 dolar aralığı hedeflenebilir
1,12 – 1,31 dolar arasıKararsızlık ve yatay seyir
1,00 – 1,12 dolar arasıSatış baskısı, destek testleri
0,97 dolar altı0,88 ve 0,81 dolara doğru sarkma riski
0,65 – 0,49 dolarBeşinci dalga hedef bölgesi

Farklı Yorumlar: Toparlanma mı, Düşüş mü?

Her uzman aynı yönde bir tablo çizmedi. Farklı sosyal medya hesaplarından paylaşılan grafiklere göre, SUI’de mevcut seviyelerde alım yapan yatırımcıların öne çıktığı, akümülasyon hareketliliklerinin fiyatı tekrar 1,15 – 1,52 dolar bandına taşıyabileceği öne sürülüyor.

BitGu isimli analist, SUI’nin uzun süren birikim döneminden geçtiğini ve alıcıların bu desteği koruduğu sürece fiyatın ivme kazanarak yeniden 1,15 ila 1,20 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini belirtti. Özellikle Binance borsasından paylaşılan güncel grafikte, son konsolidasyon bölgesinin SUI fiyatı için temel destek görevi üstlendiği görülüyor.

Ancak bu toparlanma senaryosunun gerçekleşebilmesi için mevcut akümülasyon alanının aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor. Elliott Wave analizlerinde, benzer teknik yapıların başka altcoinlerde kısa sürede yeniden satış baskısı ile karşılaştığı örnekler sıkça görülüyor.

Anahtar Fiyat Bölgesi: 1,00-1,20 Dolar

İki analizde ortaklaşa vurgulanan en önemli nokta, 1,00 ila 1,20 dolar bandının SUI için kısa vadede belirleyici olacağı. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde toparlanma sinyalleri gelebilir. Ancak desteklerin kırılması halinde düşüş eğiliminin hız kazanması gündemde.

Elliott Wave analizlerinde çoğu zaman fiyat hareketleri yatırımcı beklentilerinden bağımsız çalışabiliyor. Sonuç olarak SUI grafiğinde gözler, 1,00 ile 1,31 dolar arasındaki direnç ve destek bölgelerinde olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

