XRP 1,32 ila 1,34 dolar bandında karar aşamasında

Piyasa analisti Anasta’nın değerlendirmelerine göre XRP, hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli bir dönemeçte bulunuyor. Son günlerde yaşanan sert fiyat hareketleri, coin’in kritik destek bandı olan 1,32–1,34 dolar aralığında adeta bir savaş alanına dönüştü.

Destek Bandında Sert Hareketler

XRP fiyatı, kısa süreli bir düşüşle bu destek seviyesinin altına sarktıktan sonra hızlı bir şekilde toparlanarak önceki fiyat aralığına geri döndü. Bu tür hamleler genellikle satış baskısının azalmakta olduğuna ve aşağı yönlü likiditenin temizlendiğine işaret ediyor.

Teknik açıdan bakıldığında, destek seviyesinin altına yapılan ani sarkış ve ardından gelen hızlı toplama hareketi, piyasada satıcıların yorgunluğuna işaret eden klasik bir “likidite süpürme” örneği olarak görülüyor.

Analist Anasta, “XRP’nin 1,32–1,34 dolar bandında adeta bir ‘karar aşamasında’ olduğunu ve bu seviyenin hem alıcılar hem de satıcılar için kritik bir alan olduğunu düşünüyor.” şeklinde vurguladı.

Piyasa Yapısı Sıkışıyor

Tekrarlanan destek testlerine rağmen XRP, belirlenen bant üzerinde kalmayı başardı. Volatilitenin azalması ve fiyatın bu seviyede sabitlenmesi dikkat çekiyor. Düşüşlerin kısa sürmesi ve yeni diplerin oluşmaması, piyasada zayıflayan bir satış isteği olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Bu tür sıkışık fiyat aralıklarında; önümüzdeki günlerde yukarı yönlü ivmelenme veya yeni bir aşağı yönlü kırılım olasılığı yükseliyor. Dolayısıyla, özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından bu banttaki hareket dikkatle izleniyor.

Mini sözlük: Likidite süpürmesi, finansal piyasalarda fiyatın belirli bir yönde hızlı bir şekilde hareket ettirilerek, o seviyede biriken bekleyen alış ya da satış emirlerinin topluca gerçekleşmesini ifade eder. Bu hareketler genellikle kısa sürede, önemli bir destek ya da direnç noktasında görülür.

Kıyaslama: Son Durum ve Potansiyel Senaryolar

Anasta, XRP’nin mevcut fiyatının karar aralığında (1,33 dolar civarında) olduğunu ve bu bandın üzerinde kalmasının yükseliş potansiyelini güçlendireceğini belirtiyor. Ancak aksi bir durumda, fiyatın bu seviyelerin altına sarkması hâlinde yeni düşüşlerin hızlanması mümkün görünüyor.

Seviye Senaryo Olası Sonuç 1,32–1,34 dolar üstü Destek korunursa Kısa vadede toparlanma veya trend dönüşü 1,32–1,34 dolar altı Destek kaybedilirse Daha sert geri çekilme, yeni dipler

Yatırımcı İlgisi ve Piyasa Akışı

Geçtiğimiz aylarda 1,65 dolar seviyesinin altında sürekli reddedilmeye rağmen, XRP’ye yönelik talebin diğer bazı büyük coin’lere kıyasla korunduğu görülüyor. Özellikle son haftada Bitcoin ağırlıklı olarak 1,47 milyar dolarlık çıkış yaşarken, XRP’ye 31,8 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu da varlığın mevcut süreçte görece daha güçlü kaldığını gösteriyor.

Kısa vadede XRP’nin 1,32–1,34 dolar bandındaki hareketlerinin, piyasa genelindeki yön tayininde belirleyici olabileceği aktarılıyor. Analistler yine de geniş çaplı eğilimlerin, XRP’nin yerel güçlenmesini hızla geriye götürebileceği uyarısında bulunuyor.