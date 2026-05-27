XRP, $1.65 direnç seviyesini aşamayınca 1.33 dolarda sıkıştı

XRP, son dönemde 1,33 dolar seviyesine yakın seyrediyor ve 1,65 dolar direnci nedeniyle yukarı yönlü toparlanma girişimi sınırlı kalıyor. Satıcıların öne çıktığı bu dönemde, yatırımcıların gözü kısa vadede güçlü bir toparlanma için kritik direnç bölgesine odaklanmış durumda. Alt destek noktası olarak ise 1,10 ve 0,87 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

1,65 dolar direnci alım baskısını frenliyor

XRP, Bitstamp’te üç aydan fazla süredir 1,65 dolar direnç bölgesini aşamıyor ve fiyat her yaklaştığında satış baskısıyla karşılaşıyor. Yatırımcılar, bu seviyenin yeniden kazanılması halinde daha hızlı bir toparlanma görebileceklerini belirtiyor. Ancak, son dönemde göstergeler alıcıların henüz kalıcı bir üstünlük kuramadığını ortaya koyuyor.

Son dört aydır 1,65 dolar direncine yönelik yapılan denemeler sonuçsuz kaldı. Bu süre uzadıkça, fiyatın bir kez daha aşağı yönlü sert bir düzeltme ile karşılaşması ihtimali güçleniyor.

Günlük grafikte yaşanan zayıf fiyat oluşumu ve ana desteklere yaklaşılması, piyasanın temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Fiyatın son aylarda 3,00-3,50 dolar aralığından bu seviyelere düşmüş olması yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir risk oluşturuyor.

Alt destek bölgelerinde beklenti devam ediyor

En yakın destek aralığı 1,30-1,35 dolar olarak görülüyor. XRP bu bölgede tutunsa da, son testler satış baskısının güçlendiğine işaret etti. Günlük kapanışlarda 1,30 doların altına inilirse, bir sonraki destek olarak 1,15-1,20 dolar bölgesine odaklanmak gerekebilir. Coinbase borsasında ise 1,10 ve 0,87 dolar seviyeleri öne çıkmakta.

Ana destekler olarak görülen bu bölgelerin kaybedilmesi halinde XRP’de daha derin bir geri çekilme yaşanabileceği vurgulanıyor. Bu noktalar, yatırımcıların yeni alım fırsatları arayabileceği alanlar olarak dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Fibonacci Fan, teknik analizde fiyat hareketinin destek ve direnç seviyelerini diyagonal çizgilerle gösteren bir araçtır. Tepeden ya da dipten çizilen bu çizgiler, piyasanın olası dönüş noktalarını tahmin etmek için kullanılır.

Seviye Destek (USD) Direnç (USD) Kısa Vadeli 1,10 / 1,30 1,45 / 1,50 Orta-Uzun Vadeli 0,87 1,65

Zayıf alım iştahı devam ediyor

Fiyat göstergeleri, alıcıların henüz piyasaya ağırlığını koyamadığını yansıtıyor. Günlük grafikte MACD, sinyal çizgisinin altında kalırken, histogram da negatif tarafta oluşuyor. Dolayısıyla momentum zayıf ve piyasa eğilimi kısmen satıcılardan yana.

RSI göstergesi de 39 civarında seyrediyor ve 50 eşik değerinin altında kaldığı gözleniyor. Buna karşın aşırı satım bölgesinde olmaması, satıcıların piyasayı tamamen baskılamadığına işaret ediyor.

Kısa vadede hacmin ve alıcıların güçlenmesi; fiyatın 1,45-1,50 dolar aralığını aşmasını sağlayabilir. Ancak asıl güçlü toparlanma sinyali için 1,65 dolar direncinin geçilmesi şart görülüyor. Aksi durumda, fiyatın bir kez daha alım ilgisinin zayıfladığı alt destek düzeylerine gerilemesi olasılığı gündemde kalmaya devam edecek.