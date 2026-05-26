HYPE ETF’lerine dokuz günde 89 milyon dolar giriş gerçekleşti, token 64,50 dolarla zirve yaptı

Kripto piyasalarında Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, son dönemdeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine topladı. Özellikle borsada işlem gören fonlarının (ETF) gördüğü yoğun talep, HYPE fiyatında yeni zirvelerin gündeme gelmesini sağladı.

ETF Girişlerindeki Artış

HYPE ETF’lerine son dokuz günde toplam 89 milyon dolar giriş oldu. Bu rakam günlük bazda ortalama 9,2 milyon dolarlık alım baskısına karşılık geliyor. Bitwise’ın BHYP ve 21Shares’in THYP isimli ETF’lerinde biriken varlık büyüklüğü, piyasaya sunulduktan sadece birkaç gün sonra 89 milyon dolara yükseldi. Bu hacim, HYPE ETF’lerinin kripto yatırım ürünleri arasında en hızlı fon çeken seçeneklerden biri olmasını sağladı.

Bitwise CEO’su Hunter Horseley, BHYP’nin işlem görmeye başladığı ilk 90 dakikada yaklaşık 12 milyon dolarlık hacim gerçekleştiğini ve sadece bir haftada fon büyüklüğünün 40 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

HYPE topluluğunda tanınan Havoc isimli bir analizci ise, yakında piyasaya çıkacak olan Grayscale GHYP ürününün de günlük 8 ile 12 milyon dolar arası ek giriş yaratabileceğini öne sürdü. Farklı ortalama alış fiyatlarına göre hesaplanan yıllık talebin, dolaşımdaki HYPE’ın yüzde 8’den yüzde 33’e kadar olan kısmını karşılayabileceği iddia edildi.

Analizlerde, spot Bitcoin ETF’lerinde gözlenen yüzde 30-35 arası çıkış oranı dikkate alınarak, HYPE için yıllık net talebin 2,9 ila 3,6 milyar dolar arasında olabileceği belirtildi. Bu rakamlar, dolaşımdaki arzı nispeten düşük olan bir kripto varlık için ciddi büyüklük anlamına geliyor.

Mini sözlük: ETF (Borsada İşlem Gören Fon) — Yatırımcıların, bir varlık sepetine tek işlemle erişmesine imkân tanıyan ve hisse senedi gibi borsada alınıp satılabilen yatırım fonudur. Kripto ETF’leri, Bitcoin, Ethereum veya HYPE gibi dijital varlıklara endeksli olabilir.

Onchain Hareketlilik ve Fiyat Dinamikleri

HYPE’ın zincir üstündeki (onchain) işlem hacminde de artış görülüyor. Sadece son bir ayda Hyperliquid ekosistemine toplamda 1,1 milyar doların üzerinde net giriş gerçekleşti.

Bu gelişmelere paralel olarak, HYPE fiyatı da 64,50 dolar ile yeni bir zirve seviyesine taşıdı. Bitcoin’in 77.000 dolar direncini aşamamasına karşın, HYPE yükselişiyle öne çıktı. HYPE şu an 59,40 doların üzerinde konsolide olmuş durumda ve fiyat keşif sürecinde bulunuyor.

Teknik analizde kullanılan Fibonacci uzantıları; eğer HYPE 59,40 dolar üzerinde tutunmaya devam ederse, 76 dolar seviyesinde hedef gösteriyor. Daha yukarıda ise 89,50 ve 101 dolar Fibonacci dirençleri gündeme geliyor.

Türev Ürünlerde Büyüme ve Piyasa Payı

Türev ürün piyasalarında da HYPE hareketliliği hissediliyor. Velo verilerine göre toplam açık pozisyon büyüklüğü 2 milyar dolara yaklaştı. Fonlama oranları ise yüzde 0,004 civarında seyrediyor ve piyasanın genel olarak yükseliş beklentisinde olduğunu gösteriyor.

Kripto analistlerinden Byzantine General’a göre Hyperliquid borsasında açık pozisyon büyüklüğü 8,5 milyar dolara ulaşarak bu alanda Binance ve Bybit’in ardından üçüncü sıraya yerleşti. Borsanın toplam türev piyasası payı ise yüzde 7,2’ye çıkarak rekor kırdı.

Mini sözlük: Açık Pozisyon (Open Interest) — Vadeli işlemler piyasasında, henüz kapatılmamış toplam kontrat (long-short) miktarını gösterir. Yüksek açık pozisyon, piyasada aktif katılımın ve likiditenin arttığı anlamına gelir.

Platform Açık Pozisyon (USD) Piyasa Payı (%) Binance 12,1 milyar 37,7 Bybit 10,6 milyar 32,9 Hyperliquid 8,5 milyar 7,2

Teknik Göstergeler ve Beklentiler

Bazı yatırımcılar, dikey yükselişin ardından yeni pozisyonların yoğunluğuna ve fiyat hareketlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor. GonzoXBT takma adlı trader, dört saatlik grafikte 200 dönemlik üssel hareketli ortalamanın bir geri çekilme bölgesi olarak izlenebileceğine işaret etti.

Ayrıca, günlük grafikte henüz kapanmamış bir makul değer boşluğu (fair-value gap) 48-54 dolar arasında oluşmuş durumda. Bu seviye, fiyatın geri çekilmesi halinde önemli destek ve likidite alanı olarak izlenebilir. Yükseliş hareketinin devam etmesi için HYPE’ın bu aralığın altına sarkmaması önemli görülüyor.