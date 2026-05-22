HYPE 60 dolara yaklaştı TON kısa sürede 3 doları gördü SHIB’de düşüş baskısı artıyor

Kripto piyasasında son günlerde dikkat çeken fiyat hareketleri öne çıktı. Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE kısa sürede 60 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye hazırlanıyor. TON coin ise bir yıllık düşüş trendini güçlü bir yükselişle kırıp kısa vadede neredeyse 3 dolara ulaşmayı başardı. Buna karşılık, Shiba Inu’da ise satış baskısı belirgin şekilde arttı ve teknik göstergelerde zayıflık öne çıktı.

HYPE’da güçlü yükseliş ve kritik psikolojik seviye

Hyperliquid token HYPE, geçtiğimiz haftalarda başlayan ivme artışı sonrası 60 dolar sınırına dayandı. Fiyat, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların oldukça üzerinde işlem görüyor. Mart ayından bu yana devam eden trendde özellikle son kırılım mumuyla 48-50 dolar direnç bölgesi etkisiz hale geldi. Teknik göstergelerde RSI’nın 75’in üzerine çıkmasıyla birlikte piyasada aşırı alım koşulları oluştu. Hacim artışı ise hareketin güçlü ve gerçekçi olduğunu ortaya koydu.

Bu süreçte piyasaya yönelen paranın ana odak noktasının spekülatif türev altyapısıyla bağlantılı token’lara kaydığı görülüyor. HYPE, son geri çekilme sırasında kısa pozisyon açan yatırımcıların da pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmasıyla ekstra bir alım baskısı yaşadı.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler için geliştirilen bir blokzincir projesidir. Kullanıcıların herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan vadeli işlem ve türev işlemleri yürütmesini mümkün kılar.

Önümüzdeki günlerde 60 dolar psikolojik bölgesi ve yukarı yönlü denemeler önemli bir direnç oluşturacak. Fiyat 55 doların üzerinde güçlenirse üst seviyelerin test edilmesi mümkün. Ancak, 48-50 dolar bandı ilk ana destek noktası olarak öne çıkıyor.

SHIB’de teknik zayıflık ve kalıcı düşüş sinyalleri

Shiba Inu (SHIB), genel kripto piyasasındaki yükseliş ivmesine katılamadı ve haftalardır aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Teknik olarak 200 günlük ortalamanın altında kalan SHIB, marttan itibaren oluşan yükselen kama formasyonundan da reddedildi. Kısa bir süre için direnç hattını aşmayı denese de, satıcılar hızlıca baskı kurarak fiyatı tekrar ortalamaların altına çekti.

Shiba Inu’nun son çıkış denemesi satış baskısıyla karşılandı, fiyatın teknik göstergeleri ve hacim dağılımı ise düşüş yönünde sinyaller üretiyor.

Hacim verileri de düşüş hareketine katılımın arttığını gösteriyor. Alıcıların toparlanma girişimleri yetersiz kalırken, 50 ve 100 günlük ortalamalar yeni bir direnç tabakası oluşturdu. RSI gibi momentum göstergeleri zayıflamış durumda ve fiyatın 0,00000550 seviyesindeki yakın destek noktasını test ettiği görülüyor.

Bu bölgenin altında kalıcılaşma halinde satışların daha da artabileceği ve yeni diplerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olumlu bir tablo oluşması için, fiyatın önce kama formasyonunu geri alması ardından da 100 günlük ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor.

Toncoin’de kısa vadede güçlü toparlanma

Toncoin (TON) son aylarda düşük katılımla seyreden yatay hareketin ardından 1,30 dolardan neredeyse 3 dolara sert bir yükseliş yaşadı. Bu hızlı çıkış sonrası fiyat 2 dolar civarında dengelenerek, bir önceki yatay aralığın üst bandında kalmayı başardı.

TON; 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkarak yapısal olarak orta vadede güç kazanmış görünüyor. Grafiklerde 200 günlük ortalama olan 1,75-1,80 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Alım dalgası sırasında hacimde de belirgin bir artış izlendi; piyasa oyuncularının aktif şekilde yeniden pozisyon aldığı görüldü.

RSI’daki aşırı alım sinyalleri yavaşça normale dönerken, piyasada kısa vadeli panik alışlarının azaldığı ve karar aşamasına geçildiği aktarılıyor. Gelecek dönemde, fiyatın 2,20-2,30 dolar bölgesindeki direnci aşması halinde hedef 2,70 dolar ve üzerinde yeni seviyeler gündeme gelebilir. Aşağı yönlü kırılımda ise 1,90 doların altına inilirse, güçlü bir düzeltme hareketi beklenebilir.

Token Kısa Vadeli Trend Kritik Destek Önemli Direnç 200 Günlük Ortalama HYPE Yükseliş 48-50 $ 60 $ 45 $ SHIB Düşüş 0,00000550 $ 0,00000770 $ 0,00000740 $ TON Kısa vadede yükseliş 1,90 $ 2,30 $ 1,75-1,80 $