HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE ETF’lerinde bir günde 25,5 milyon dolar ile rekor net giriş

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HYPE ETF’lerinde bir günde 25,5 milyon dolar net giriş kaydedildi.
  • ABD’de 21Shares ve Bitwise tarafından piyasaya sürülen iki HYPE fonu toplam işlem hacminde 41 milyon doları geçti.
  • Hyperliquid tokenı kısa sürede yüzde 120 yükselerek $HYPE piyasasında öne çıktı.
  • ⚡ Asıl dikkat çeken ise klasik enstrümanlar düşerken HYPE ETF’lerine yoğun ilgi oluşması oldu.
ABD’de işlem görmeye başlayan HYPE bağlantılı borsa yatırım fonlarında (ETF) Çarşamba günü dikkat çekici bir hacim artışı yaşandı. Analistlere göre, yeni piyasaya sürülmüş ETF’lerin bu denli kısa sürede işlem hacmini katlaması nadir rastlanan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Hacimde ani sıçrama
2 ETF’lerde net girişler hız kazandı
3 Sektörde rekabet ve yeni başvurular
4 HYPE’ın yükselişi, piyasa genelinden ayrışıyor

Hacimde ani sıçrama

Bitwise ve 21Shares’in Hyperliquid tabanlı iki ETF’i, Mayıs ayı içinde piyasaya çıkmalarının ardından toplamda 41 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. SoSoValue’nun yayımladığı verilere göre, hem işlem hacmi hem de fonlara akan net para geçen haftadan bu yana hızla artış gösterdi.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çoğu yeni ETF ilk gün büyük açılış yapar, ardından ya hacimde hızlı düşüş ya da uzun süre durgunluk izleriz. Bu kadar kısa sürede kademeli yükseliş görmek nadir” ifadelerine yer verdi.

Balchunas, küresel finansal piyasalarda hisse senetleri, tahviller, altın ve Bitcoin gibi varlıklarda değer kaybı yaşanırken, HYPE’ın farklı bir seyir izlediğini belirtti ve ETF’lerin yükselişi için ‘tam zamanında yapılan bir lansman’ değerlendirmesinde bulundu.

CryptoAppsy’de görüntülenen son verilere göre, Hyperliquid (HYPE) tokenı yılı başından bu yana yüzde 120 yükseliş gösterdi, son 24 saatte ise yüzde 18,5 artarak 56 dolar seviyesini gördü.

ETF’lerde net girişler hız kazandı

21Shares, 12 Mayıs’ta ABD’de piyasaya sürdüğü Hyperliquid ETF (THYP) ile ilk HYPE fonunu çıkaran şirket oldu ve 1,2 milyon dolar net giriş aldı. Ardından Bitwise tarafından 14 Mayıs’ta sunulan Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP), 750 bin dolar net girişle açılış yaptı.

Fonların toplam net girişi hızla yükselirken Çarşamba günü 21Shares’e ait ETF’ye 16,6 milyon dolar, Bitwise’a ise 8,8 milyon dolar aktı. Böylece iki fon tek günde toplam 25,5 milyon dolar net girişe ulaştı ve en yüksek giriş gününü yaşamış oldu.

Bazı analistler, Hyperliquid platformunu yalnızca bir kripto para borsası olarak değil, farklı varlık gruplarını bir araya getiren kapsamlı bir uygulama şeklinde tanımlıyor.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz yapısıyla hem kripto varlıkların spot alım-satımına hem de sürekli vadeli işlemlere imkan tanıyan bir platformdur. Perpetual futures (sürekli vadeli işlemler) ise vadesiz kaldıraçlı işlem sözleşmeleridir ve kripto piyasalarında yoğun olarak kullanılır.

Sektörde rekabet ve yeni başvurular

Kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale mart ayında benzer bir fon için ABD’li düzenleyicilere başvuru yaptı. Grayscale’nin Hyperliquid ETF başvurusu halen ABD’li düzenleyicilerin incelemesinde bulunuyor.

Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in Çarşamba günkü paylaşımına göre, Grayscale ile ilişkili iki cüzdan son bir haftada toplam 25 milyon dolarlık HYPE satın aldı ve bu varlıkları stake etti. Ancak bu işlemlerin doğrudan ETF başvurusuyla bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

HYPE’ın yükselişi, piyasa genelinden ayrışıyor

Yılbaşından bu yana HYPE tokendaki değer artışı dikkat çekici seviyeye ulaşırken, diğer finansal enstrümanlardaki performans bunun gerisinde kaldı. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 8,6 artış gösterdi, Nasdaq 100 ise yüzde 16 yükseldi. Buna karşın Bitcoin’de yüzde 11’lik gerileme yaşandı.

Analistler, HYPE’ın sürekli vadeli işlemler piyasasındaki payı büyütmesi ve fon girişlerinin hızlanmasıyla kısa sürede kripto piyasasına yön veren trendlerden biri olabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
