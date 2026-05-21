AI Financial’ın finansal tablosunda WLFI varlığı öne çıkıyor

AI Financial, eski adıyla Alt5 Sigma, finansal yapısının sadece WLFI token varlıklarından ibaret olmadığını vurgulayarak, kendisini basit bir dijital varlık kasası olarak tanımlamanın eksik olacağını belirtti. Şirket sözcüsü, CoinDesk’e e-posta yoluyla verdiği bilgilendirmede, “AiFi; fintech, dijital ödemeler, dijital varlık altyapısı, tokenleştirme ve yeni nesil finansal teknolojiler dahil birçok alanda aktif faaliyet gösteriyor. Bizi yalnızca bir ‘varlık kasası’ olarak tanımlamak, işimizin genişliğini yansıtmıyor.” ifadesini kullandı.

Şirketin operasyonel faaliyetleri ve son hamleleri

AI Financial, bünyesinde kripto para ödeme platformu olan ALT5 Pay’i ve tezgah üstü dijital varlık ticaret hizmeti ALT5 Prime’ı işletiyor. Şirket geçtiğimiz çeyreğin ardından, tokenleştirme ve ICO altyapısı sunan Block Street’in satın alımını duyurdu. Ayrıca, kuantum teknolojileri alanında faaliyet gösteren SuperQ Quantum ile ticari bir anlaşmaya imza attı ve dijital finansal altyapı alanında daha geniş çaplı büyüme planlarını kamuoyuna açıkladı.

Mini sözlük: Tezgah üstü (OTC) ticaret, borsaların dışında, doğrudan taraflar arasında yapılan büyük hacimli dijital varlık alım-satım işlemlerini tanımlar; genellikle likidite ihtiyacı yüksek kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilir.

SEC dosyaları ve finansal gerçekler

Ancak şirketin son SEC başvurusu, resmi tabloya farklı bir ışık tutuyor. Nasdaq’ta işlem gören AI Financial, Mart ayı sonunda 7,28 milyar WLFI token tuttuğunu ve bu varlıkların toplam piyasa değerinin 706,4 milyon dolar olduğunu bildirdi. Söz konusu tokenlar, yaklaşık 1,46 milyar dolarlık bir alım maliyetine sahip. Buna karşın, fintech operasyonlarından elde edilen dönemsel gelir 4,7 milyon dolarda kaldı.

“Devam eden zararlar ve 5,5 milyon dolarlık işletme sermayesi açığı, finansal tablolardan sonraki bir yıl içinde şirketin faaliyetlerine sürdürülebilir şekilde devam edip edemeyeceğine ilişkin önemli tereddütler doğuruyor.”

Şirket, bu ifadeyle yatırımcıları net şekilde uyardı. Diğer taraftan, AI Financial’ın kasasında çeyrek sonu itibarıyla 10,5 milyon dolar nakit bulunduğu açıklandı. Ancak ana varlık olan WLFI tokenlarının sözleşme gereği kilitli olduğu ve kısa vadede nakde çevrilme olasılığının bulunmadığı da belirtildi.

WLFI ile karmaşık bağlar ve yönetişim ilişkisi

AI Financial ile WLFI ilişkisi, geleneksel bir kripto varlık kasası modelinden daha karmaşık bir yapıda işliyor. World Liberty şirketinin CEO’su Zach Witkoff, AI Financial’ın yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor. Diğer yandan, WLFI’nin kurucu ortaklarından Zachary Folkman yönetim kurulunda yer alıyor. WLFI, şirkete 15 milyon dolarlık kredi sağladı ve bu borcun teminatı yine WLFI tokenları oldu. Şirketin tamamen seyreltilmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 46’sı kadar hak da WLFI’nin elinde bulunuyor.

Bu çapraz sahiplik ve finansal etkileşimler, şirketin bilançosundaki WLFI varlığının sıradan bir yatırım pozisyonundan ibaret olmadığını gösteriyor.

Finansal riskler ve yatırımcılar için soru işaretleri

AI Financial yönetimi uzun vadeli bir fintech ve dijital altyapı platformu oluşturmak istiyor. Ancak son SEC dosyalamasına göre, şirketin finansal performansında WLFI’nin merkezi bir rol oynadığı görülüyor. WLFI’nin kısa sürede nakde çevrilememesi ve şirketin çalışma sermayesindeki açık, sürdürülebilirlik konusunda belirsizlik yaratıyor.

Diğer dijital varlık kasalarından farklı olarak, burada hem yönetim hem de finansman tarafında WLFI’nin güçlü bağı dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların AI Financial’ın önümüzdeki dönemdeki stratejilerini ve risklerini değerlendirirken göz ardı etmeyeceği bir unsur olarak öne çıkıyor.