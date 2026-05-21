Bitcoin 200 günlük ortalamayı aşamadı fiyat 77.500 dolara geriledi

Kripto para piyasasında Bitcoin’in şubat ayındaki dip seviyeden başlayan yükselişi, geçen hafta 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen üzerinde, 82.000 dolar seviyelerinde duraksadı. Bu direnç noktası aşılmayınca, fiyat hızlı şekilde 77.500 dolara kadar geri çekildi. Uzmanlar, bu hareketin 2022 yılında yaşanan ve 43’lük bir yükselişin ardından benzer şekilde başarısızlıkla sonuçlanan bir ralliyi hatırlattığını belirtiyor.

Rallinin arkasındaki destek unsurları zayıfladı

Blockchain analiz şirketi CryptoQuant’ın son raporu, bu yükselişin sürdürülememesinin temel nedenlerine ışık tutuyor. Şirket, nisan ve mayıs ayındaki fiyat artışının kaldıraçlı vadeli işlemler, spot piyasadaki talep ve ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerine fon girişlerinden beslendiğini ancak bu üç faktörün de son haftalarda zayıfladığını aktardı. Özellikle CryptoQuant’ın “Bull Score” endeksi, 40 seviyesinden 20’ye düştü. Bu değer, şirketin aşırı olumsuz olarak tanımladığı bir bölgeye işaret ediyor ve geçtiğimiz şubat-mart döneminde fiyatlar 60.000 ila 66.000 dolar aralığında sıkışınca da benzer seviyeleri görmüştü.

Negatif Coinbase primi dikkat çekiyor

Fiyat hareketinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen “Coinbase Bitcoin primi”, mayıs ayındaki ralli ve sonraki düzeltme boyunca negatifte kaldı. Bu prim, Bitcoin’in ABD’li yatırımcıların yoğun kullandığı Coinbase borsasında diğer yabancı platformlara kıyasla daha yüksekten işlem görüp görmediğini gösteriyor. Olumlu değer güçlü ABD talebine işaret ederken, negatifteki prim yatırımcıların piyasaya ilgi göstermediğini ortaya koydu.

Mini sözlük: Coinbase primi, ABD merkezli Coinbase borsasında Bitcoin’in, diğer deniz aşırı borsalara kıyasla daha pahalı ya da daha ucuza satılıp satılmadığını gösteren bir veri. Pozitif olduğunda ABD’de talebin yüksek olduğu yorumu yapılırken, negatif olduğu dönemlerde yerli yatırımcı ilgisinin düşük seyrettiği düşünülüyor.

ABD ve Kore’den net satışlar geldi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde de benzer bir zayıflama yaşanıyor. SoSoValue’dan alınan haftalık veriler, bu ürünlerde 19 Mayıs ile biten yedi günlük dönemde toplamda 979,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleştiğini gösteriyor. Önceki hafta da yaklaşık 1 milyar dolarlık net kayıp yaşanmıştı. Bu eğilim, arka arkaya altı hafta boyunca devam eden girişlerin ardından, piyasanın yön değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Kore’de ise Bitcoin’in yerel borsalardaki fiyatını gösteren “kimchi primi” sıfırın altına indi. Bu gelişme, ülkedeki alışılmışın üzerindeki talebin bittiğine işaret ediyor.

CryptoQuant’ın analizinde, “ABD’de ve Asya piyasalarında fiyat üzerindeki baskı devam ediyor, yerel talepteki yavaşlama fiyatları aşağı çekiyor” değerlendirmesine yer verildi.

Asya piyasaları da destek olamadı

Asya tarafında, Hong Kong’da faaliyet gösteren üç spot Bitcoin ETF’sinin de mayıs ayı boyunca günlük işlem hacimleri birkaç milyon dolarda kaldı. Piyasadaki genel hacmin düşük kalması, fiyatın yükselmesini engelleyen başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

Önemli destek seviyesi: 70 bin dolar

Rapor, ileri dönemde Bitcoin’deki düzeltme derinleşirse, zincir üstü verilerde traderların maliyetine tekabül eden 70.000 dolar seviyesinin ana destek olacağını öngörüyor. Ekim ve ocak aylarında da ralli bu seviyede durdurulmuştu. Bu defa da fiyatın bu bölgede tutunup tutunamayacağı merak konusu.