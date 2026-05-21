BTC, 14 bin 600 adet satışa rağmen 70 bin dolar üstünde tutundu

Bitcoin’in son günlerde Coinbase borsasındaki fiyat hareketleri, piyasanın istikrar kazanmaya başladığına dair dikkat çeken sinyaller veriyor. BTC, son sert dalgalanmanın ardından tekrar üst bantlarda işlem görmeye başlarken, Coinbase Premium Endeksi’nin 14 günlük eğilimi yukarı yönlü kalmaya devam etti. Bu durum, kısa vadede büyük realizasyonlara sahne olunmasına rağmen alıcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Coinbase ile Binance arasındaki fark daraldı

19 Mayıs’ta Coinbase Premium Endeksi -0,087’e inerek 31 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Negatif premium, ABD merkezli yatırımcıların Coinbase’de Bitcoin’e talebinin zayıf olduğuna işaret ediyor ve BTC’nin Coinbase’de, Binance’e göre daha ucuza satıldığı anlamına geliyor. Yine de bu negatif fark, son haftalarda ortalamalarda hafif toparlanma eğiliminin başladığını gösteriyor.

4 Mayıs’ta BTC, 82 bin dolara yaklaşınca, yatırımcılar 14 bin 600 BTC yani yaklaşık 1,14 milyar dolarlık karı aynı gün içinde realize etti. CryptoQuant’ın verilerine göre, 5 Mayıs’ta Bitcoin’in gerçekleşmemiş (kapanmamış) karlılık oranı %17,7’ye çıktı ve bu oran, Haziran 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, premium endeksinin 14 günlük hareketli ortalamasının Şubat ayından bu yana en düşük seviyelerin üzerinde seyrettiğini ve satış baskısında bir miktar yatışma olduğuna dikkat çekiyor.

Kısa vadede günlük premium değerleri eksi bölgede kalmayı sürdürse de, hareketli ortalamanın yukarıya yönelmesi, Coinbase üzerindeki satış baskısının azalmakta olduğuna işaret ediyor. Bitcoin’in 70 bin – 75 bin dolar aralığında tutunması, bu bölgede yine güçlü bir birikim bölgesinin oluştuğunu gösteriyor.

Ağdaki yoğunluk: Base blokzinciri gelirlerinde artış

Kripto analisti Amr Taha, son geri çekilme sırasında Coinbase bağlantılı ağlarda işlem hacminin yüksek seyrettiğini belirtti. Özellikle Coinbase tarafından geliştirilen Base blokzincirinde, 19 Mayıs’ta elde edilen gelir yaklaşık 972 bin dolara ulaşarak, mart ayı sonundaki seviyelerin üzerine çıktı. Premium farkı negatife dönse de, ağdaki katılım oranının sabit kalması dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Base blokzinciri, Coinbase tarafından geliştirilen, Ethereum uyumlu ikinci katman bir ağdır. Daha düşük işlem maliyeti ve hızlı transfer sağlamayı hedefler. Base, Coinbase ekosistemiyle doğrudan entegre olarak çalışır.

Bazı teknik veriler alıcıların dirençli olduğunu gösteriyor

BTC’nin günlük grafiği, 82 bin dolardaki reddedilişe karşın gücünü koruyor. Fiyat, 76 bin 800 dolardaki 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam etti; bu seviye kısa vadede dinamik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Geri çekilme, 76 bin – 77 bin dolar aralığındaki makul değer bölgesinde sınırlı kalırken, bu bölgeden gelecek bir toparlanma hareketinin tekrar 80 bin – 82 bin dolar hedefini gündeme getirebileceği yorumları yapılıyor. 74 bin 800 dolar seviyesinin ise kritik destek noktası olduğu; fiyat buranın altına inerse ilk kez güçlü bir düşüş eğiliminin başlayabileceği ifade ediliyor. Bu durumda, psikolojik destek olarak 70 bin dolar öne çıkıyor.

Vadeli işlem piyasasında tablo

Futures piyasası verileri de Bitcoin’deki talebin hala güçlü olduğunu yansıtıyor. Market analisti CryptoOnChain’e göre, Bitcoin’in 30 günlük net taker işlem hacmi nisan ayında 243 milyon dolardan 18 Mayıs’ta 58 milyon dolara gerilese de hala pozitif tarafta kalıyor. Son düzeltme ortamında bile alıcıların satış baskısını emdiği gözlemleniyor.

Kısa vadeli zayıflama izleri görülse de, uzun soluklu eğilimlerin ve ağ aktivitesinin pozitif kalması, piyasada toparlanma işaretlerinin öne çıkmasını sağlıyor. Spot talebin yeniden canlanmaya başladığı, ağ gelirlerinin ise Base gibi platformlar üzerinden destek topladığı aktarılıyor.