🚨 Arthur Hayes, Trump’tan CLARITY Act’i veto etmesini istedi.

Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, son yaptığı bir açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan CLARITY Act adlı kripto para düzenlemesini veto etmesini istedi. Hayes, Bitcoin ve kripto para piyasalarının varlığını sürdürebilmek için yasalara ve düzenleyici kurumlara bağlı olmaması gerektiğini savundu. Hayes’in bu çıkışı, gelir geçer kural ve sınırlamalar yerine kripto ekosisteminin özüne vurgu yaptı.

Regülasyon Tartışmaları ve CLARITY Act

Hayes, 13 Mayıs’ta yayımlanan The Wolf Of All Streets podcast’inde yaptığı konuşmada, kripto paraların asli değerini kendi teknolojileri ve piyasa talebinden aldığını belirtti. Ünlü yatırımcı, “Bitcoin ve kripto, düzenlemeler olmadan ayakta kalamıyorsa, o zaman hiçbir anlamı yok demektir” ifadesini kullandı.

Hayes’e göre kripto paralar varlığını sürdürebilmek için yasal mevzuata değil, teknolojik yapısına ve talebe yaslanmak zorunda. Onun bakış açısı, geleneksel piyasaların sınırlarından uzak ve bağımsız bir finansal sistem inşa etme amacını öne çıkarıyor.

CLARITY Act, ABD Kongresi gündemindeki dijital varlık düzenlemeleri arasında önemli bir yerde bulunuyor. Bu yasa tasarısı, kripto para piyasasına daha fazla şeffaflık ve denetim getirmeyi amaçlıyor. Destekleyenler bu tür düzenlemelerin piyasa yapısı ve yatırımcı güvenliği için gerekli olduğunu savunurken, Hayes ve benzer görüşte olanlar kripto dünyasının işleyişinin bozulabileceği endişesini taşıyor.

Bankaların Kripto Ürünlerine İlgi Nedeni

Arthur Hayes, büyük finans kuruluşlarının kripto ürünlerini müşterilerinin yoğun talebi nedeniyle gündemlerine aldığını aktarıyor. Özellikle klasik finansal piyasalardan bağımsız, enflasyona karşı koruma sağlayabilecek yeni varlık arayışlarının arttığını belirtiyor.

Hayes’in ifadesine göre, müşterilerinin kripto paralar gibi piyasa dalgalanmalarından bağımsız hareket eden varlıklara yönelik ilgisi, bankaları da bu ürünleri sunmaya zorluyor. Ayrıca bankaların buradan ek komisyon geliri kazanabildiğini de dile getiriyor. Böylece hem müşteri talebine yanıt veriyorlar hem de gelir modellerini çeşitlendirmiş oluyorlar.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ve kripto para şirketlerinin şeffaflık ile uyum kurallarını artırmayı hedefleyen yasa teklifidir. Tasarı, özellikle yatırımcı koruması ve piyasa denetimi sağlamak isteyen politikacıların desteğini alıyor.

“Kurumsallaşma” Tartışması Derinleşiyor

Hayes, Bitcoin’in son 15 yılda bağımsız şekilde büyüdüğünü vurgulayarak bankalar veya düzenleyici kurumların onayının bu ekosistemin gelişimi için şart olmadığını belirtti. Ona göre kripto piyasasının “kurumsallaşması”, yani geleneksel finans mantığına yaklaşması; uzun vadede sistemin kimliğini kaybetmesine yol açabilir.

Hayes’in görüşleri, ABD’de dijital varlıklarla ilgili yeni regülasyonların tartışıldığı bir döneme denk geldi. Kripto topluluğu içinde de benzer şekilde iki temel görüş bulunuyor: Düzenleme ve şeffaflıktan yana olanlar ile bağımsızlık ve özgünlüğü savunanlar.

Hayes ise Bitcoin ve kriptonun asıl değerinin, merkeziyetsizlik ve bağımsızlık ilkelerinden geldiğini vurgulayarak mevcut yasa tasarılarına temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.