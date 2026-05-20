XRP’de borsa hareketliliğiyle işlem yönü değişti Bybit’te aylar süren baskı sona erdi

XRP işlem hareketlerinde son dönemde borsalar arası dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Nisan ortasından itibaren Bybit borsasında belirgin şekilde artan XRP yatırma işlemleri mayıs ortasına gelindiğinde neredeyse sıfırlandı. Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık bir ay boyunca piyasa üzerinde oluşan yoğun satış baskısının da önemli ölçüde hafiflediği görülüyor.

Bybit’te XRP yatırma dalgası sona erdi

Nisan ortasından mayıs ortasına kadar Bybit borsasında sürekli olarak yüksek miktarda XRP yatırma işlemi kaydedildi. İşlem sayısına göre pozitif delta, bu dönemde istikrarlı biçimde devam etti. Kripto para piyasasında bir coinin borsalara yoğun şekilde yatırılması genellikle satış veya likidasyon amacıyla tercih ediliyor; bu da kısa vadede satış yönlü baskının artmasına neden olabiliyor.

16 Mayıs civarında ise Bybit’e yatırılan XRP işlem dengesi neredeyse nötr seviyeye geriledi. Böylece son haftalarda öne çıkan ve XRP arzını artıran bu baskı tamamen ortadan kalktı.

Kripto analiz uzmanı Amr Taha, çeşitli borsalarda günlük yatırım ve çekim bazında işlem delta verilerine dikkat çekti. Buradaki göstergenin sadece işlem adedine odaklanması, toplam taşınan XRP miktarı üzerinde kesin bilgi sunmuyor. Buna rağmen, son haftalardaki yön değişimi piyasa açısından belirgin bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bybit’teki yatırım dengesinin nötrleşmesi fiyat üzerinde kesin etki yaratmasa da, piyasadaki arz tarafında bir süredir var olan baskının kalktığı anlamına geliyor. Yatırımcıların bundan sonra işlemlerini hangi yönde yoğunlaştıracağı ise yakından takip ediliyor.

Mini sözlük: İşlem delta, belirli bir dönemde borsa üzerinde gerçekleşen yatırma (deposit) ve çekme (withdrawal) işlemlerinin sayısındaki farkı ifade eder. Pozitif delta yatırma işlemlerinin fazla olduğunu, negatif delta ise çekimlerin ağırlık kazandığını gösterir.

Binance ve Coinbase’te çekim işlemleri ağırlıkta

Bybit’te yatırma dalgası sona ererken, Binance ve Coinbase borsalarında süreç tersine döndü. Bu iki büyük platformda delta değeri negatif bölgeye geçti; yani XRP çekim işlemleri yatırma işlemlerinden daha fazla hale geldi.

Yatırmadan çekime dönen bu akış farklı bir piyasa yapısı oluşturuyor. Kripto yatırımcıları bakiyelerini borsadan uzaklaştırdığında, kısa vadede o varlık üzerindeki satış baskısı da azalıyor. Bu nedenle son dönemde Binance ve Coinbase’te gözlenen yoğun XRP çekim hareketi, borsalarda dolaşımdaki arzın daralmasına yol açabilir.

Uzun vadede, çekimlerin yatırmalardan fazla seyretmesi piyasada alış-satış dengesi üzerinde etkili olabilir. Ancak bu tür işlem verilerine bakılırken tek başına kısa vadeli bir gösterge olarak değerlendirmek, uzun vadeli sonuçları çıkarabilmek için yeterli görülmüyor.

Bybit’teki sıcak para girişi yavaşlarken, Binance ve Coinbase cephesinde tam tersi bir hareketin başlamasıyla XRP için yeni bir akış dengesi oluşuyor. Bu metrikler, kripto para piyasası hakkında genel bir sinyal verse de, yalnızca işlem yönüne bakıldığı için piyasa faaliyetine dair tamamlayıcı bir tablo oluşturuyor.

“Bybit’te yaklaşık bir ay süren yatırma yoğunluğunun sıfırlanması ve Binance ile Coinbase’te çekimlerin artması, XRP arz ve talep dengesinde önemli bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Analizlerde yalnızca işlem adedinin takip edilmesi, miktarsal netlik sunmasa da son günlerde akış yönündeki değişim, piyasanın dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.”