Flare Network ve D’CENT Wallet ortaklığı ile XRP sahiplerine iki imza ile getiri fırsatı sunuldu

Flare Network ile D’CENT Wallet, XRP sahiplerine donanım cüzdanları üzerinden kurumsal seviyede getiri elde etme imkanı tanıyan iş birliklerini resmen duyurdu. Bu iş birliği, D’CENT’in XRP Alliance girişimi kapsamında atılan ilk adımlar arasında yer alıyor. Donanım cüzdan güvenliğini ön plana çıkaran çözüm, kullanıcıların iki basit imzayla, ek bir zincire veya yeni bir cüzdana ihtiyaç duymadan, doğrudan getiri kasalarına varlık yatırabilmesini sağlıyor.

XRP için kolay ve güvenli getiri fırsatı

Flare’in yaptığı açıklamaya göre, D’CENT donanım cüzdan kullanıcıları XRP’lerini doğrudan Flare üzerindeki özenle seçilmiş getiri kasalarına aktarabiliyor. İşlem sırasında üçüncü bir zincir veya ek bir token kullanmak gerekmiyor; katılım yalnızca mevcut cüzdan üzerinden gerçekleşiyor.

D’CENT Wallet, 300 binin üzerinde donanım cüzdan kullanıcısına sahip bulunuyor ve uygulamasıyla birlikte toplam 720 binin üstünde müşteriye hizmet veriyor. Şirket, özellikle Güney Kore, ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Japonya’da yoğun faaliyet yürütüyor. D’CENT’in açıklamasına göre kullanıcılarının elinde toplamda milyarlarca XRP bulunuyor.

Yenilikçi entegrasyonun en önemli özelliği, donanım cüzdanından çıkmadan ve cüzdan güvenliğini ödün vermeden getiri elde etmeye imkan tanıması. XRP topluluğu için uzun süredir güvenlik temel önceliktir; şimdi ise herhangi bir ek zincir veya yeni bir cüzdan gerekmeden getiri fırsatı doğdu.

D’CENT’in Asya’da, özellikle de Kore’de en yaygın donanım cüzdanlardan biri olduğu biliniyor. XRP sahipleri için güvenlik her zaman öncelikliydi; getiri elde etmek isteyenler ise farklı çözümler aramak zorunda kalıyordu.

Flare Network’un kurucu ortağı Hugo Philion, yapılan bu entegrasyonla D’CENT kullanıcılarının, güvendikleri donanım cüzdanlarında tuttukları XRP’lerinden getiri elde edebileceğini belirtti. Philion, yeni ortaklık sayesinde gerçek anlamda kurumsal XRPFi modeline ulaşıldığını düşünüyor.

XRP Alliance ve Flare’in rolü

Bu yeni iş birliği, D’CENT’in başlattığı ve Flare’in de katıldığı XRP Alliance topluluğu ile eş zamanlı olarak hayata geçirildi. İlerleyen süreçte Doppler, Banxa ve Squid isimlerinin de topluluğa dahil olacağı belirtiliyor. XRP Alliance, XRP’nin ekosistemini genişletmek ve yepyeni kullanım alanları oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir platform olarak öne çıkıyor.

Flare Network, XRP Alliance içindeki rolünün, XRP için programlanabilir bir katman oluşturmak olduğunu vurguladı. Ek olarak, Flare’in sunduğu FAssets sistemi ile XRP’nin zincir üstü, güvenli bir şekilde temsil edilmesi hedefleniyor. Flare Akıllı Hesap özellikli sistemde, XRPL üzerindeki imzalarla FXRP üretimi mümkün oluyor ve bu varlıklar doğrudan getiri kasasına aktarılabiliyor.

Akıllı Hesaplar, XRPL işlemlerinde memo alanına eklenen talimatlar aracılığıyla işlemleri yönlendiriyor. Flare Data Connector modülü sayesinde, işlemin kanıtı Flare Smart Account Sistemine ulaştırılıyor. Böylece kullanıcıya ait XRPL adresinden atanmış proxy akıllı kontratlar işlemi tamamlıyor.

Her EVM hesabı, yalnızca kullanıcının bildiği XRPL imzalarıyla kontrol edilen bir XRPL adresine ekleniyor. Para yatırma sürecinde, D’CENT cihazından iki imza alınması gerekiyor; ilk imza Flare üzerinde teminat ayırıyor, ikinci imza ise XRP’yi ana kasaya gönderip FXRP üretimini ve kasaya aktarımını sağlıyor. Çekim işlemleri de aynı sistemle çalışıyor ve tüm süreç tamamen kullanıcı kontrolünde işliyor.

Flare Network ayrıca, Monarq kasasının portföy yönetiminde çoklu stratejiye dayalı getiri sunduğunu açıkladı. Monarq, büyük oranda FalconX tarafından yönetiliyor ve portföyünde zincir içi ve zincir dışı getiri modellerini bir araya getiriyor. Cleanstar ile hazırlanan earnXRP kasası ise ek getiri alternatifi sağlıyor. D’CENT kullanıcıları her iki kasaya doğrudan ulaşabilirken, D’CENT kullanıcısı olmayanlar için de Upshift üzerinden erişim sağlamak mümkün.