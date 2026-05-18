RIPPLE (XRP)

XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son üç ayda $XRP işlem hacmi ve kaldıraç önemli ölçüde düştü.
  • Büyük likidasyonlar azaldı, piyasa riski minimumda seyrediyor.
  • Teknik analizde üçgen içinde yatay hareket sürüyor.
  • ⚡ Ama asıl kritik nokta, yeni bir gelişme olmadan $XRP’de güçlü bir fiyat hareketinin şimdilik beklenmemesi.
XRP ağında son dönemde hem zincir üstü işlem trafiği hem de türev piyasa hareketliliği belirgin şekilde azaldı. Zincir üstündeki günlük işlem adedi geride kalan üç ayda %20 oranında düşüş göstererek 1,78 milyon seviyesine indi. Hem spot hem de türev işlemlerde belirgin bir durgunluk göze çarpıyor.

İçindekiler
1 Derinleşen Durgunluk: Kaldıraç ve Likidasyonlar
2 Teknik Görünüm: XRP Sıkışık Seyrini Koruyor
3 Piyasa Sıkışık: Yeni Katalizör Bekleniyor

Derinleşen Durgunluk: Kaldıraç ve Likidasyonlar

Binance borsasında periyodik sözleşmelerde (perpetual) fonlama oranı -0,003 seviyesine inerek, kısa vadeli yatırımcıların hafif biçimde aşağı yönlü pozisyon açtığına işaret ediyor. Aynı dönemde XRP’nin tahmini kaldıraç oranı 0,173 düzeyine geriledi. Bu oran son 6 aydaki en yüksek seviye olan 0,260’ın oldukça gerisinde kaldı ve yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden büyük ölçüde çekildiğini gösteriyor.

Günlük bazda tasfiye edilen pozisyon miktarında ise gerçek anlamda bir çöküş yaşandı. Likidasyonlar, birkaç bin dolar seviyelerine kadar gerileyerek son 3 ayda %99 oranında düştü. Yani piyasada yüksek riskli, spekülatif işlem hacmi neredeyse tamamen kayboldu.

Analistler, fonlama oranlarının negatif olmasına rağmen kayda değer bir likidasyon yaşanmamasının, yatırımcıların agresif şekilde kısa pozisyon almadığını ve piyasadaki risk iştahının oldukça azaldığını belirtiyor.

Kripto varlık piyasalarında bu tip düşük likidite ve kaldıraç dönemleri sıklıkla ‘volatilite vakumu’ olarak tanımlanıyor. CryptoOnchain platformunun değerlendirmesine göre, tarihsel olarak benzer dönemler önemli ve yönlü fiyat hareketleri için hazırlık aşaması olabiliyor. Yani mevcut sıkışık yapı, bir çöküşten çok piyasanın kendini yeniden konumlandırmasının işareti olarak yorumlanıyor.

Teknik Görünüm: XRP Sıkışık Seyrini Koruyor

Fiyat hareketlerine bakıldığında, XRP’nin geniş bir düzeltmeli üçgen formasyonu içinde dalgalandığı belirtiliyor. Son günlerde yukarı yönlü denemeler yapılsa da bu hareketler güçlü bir yükseliş ivmesi göstermedi. Teknik analiz yapan pek çok kaynak, bu sürecin şimdilik yatay ve aralıklı seyrin devam edeceğine işaret ettiğini aktarıyor.

Uzmanlar, mevcut teknik yapının daha büyük bir üçgen hareketine olanak verdiğini belirtiyor. Burada olası C dalgası uzamasıyla fiyatın sırasıyla 1,55 dolar, 1,60 dolar ve 1,66 dolar dirençlerine yönelmesi gündeme gelebilir. Ancak bu seviyelere doğru güçlü bir çıkış için hacimli bir ivme gerektiği, şu ana dek bu dönüşümün gerçekleşmediği vurgulanıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli seviye 1,28 dolar olarak takip ediliyor. Bu düzeyin kalıcı biçimde kırılması halinde, üçgen yapısının zayıflayabileceği ve fiyatın 1,16–1,26 dolar aralığına kayabileceği ifade ediliyor.

Piyasa Sıkışık: Yeni Katalizör Bekleniyor

Şu anda XRP fiyatı 1,38–1,43 dolar bandında sıkışık seyrediyor. Güncel türev ve teknik göstergeler, piyasanın belirgin bir yön bulamadan bekleme modunda olduğunu gösteriyor. Yeni bir makroekonomik gelişme ya da temel bir haber akışı, dalgalanmayı artırabilir. Ancak böyle bir katalizör görülene dek işlem hacmi ve oynaklığın düşük seyretmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
