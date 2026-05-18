Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Claude ile 11 yıl sonra 5 BTC kurtarıldı toplam değer 400 bin dolara yakın

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Claude yapay zekası, 11 yıl sonra 5 BTC’nin şifresini çözen anahtar oldu.
  • Yatırımcı, eski dosyalarını yapay zekaya yükleyerek cüzdan yedeğini buldu ve $BTC ’de 400 bin dolara yakın varlığına yeniden erişim sağladı.
  • 🤖 Anahtar ayrıntı: AI kesinlikle Bitcoin protokolünü kırmadı, sadece kullanıcıya ait eski verileri analiz ederek yardımcı oldu.
  • 🔒 En kritik nokta: Cüzdan bilgilerini herhangi bir yapay zeka platformuna yüklerken güvenlik risklerine dikkat etmek gerekiyor.
COINTURK
COINTURK

Sosyal medya platformu X’te cprkrn takma adını kullanan bir Bitcoin yatırımcısı, 11 yıldan uzun süredir erişemediği 5 BTC’lik bakiyesine Anthropic’in yapay zekası Claude’un yardımıyla yeniden ulaştığını duyurdu. Sahibi, yüklü miktarda Bitcoin’in kaybolmasının, yıllar önce Blockchain.com cüzdanı için belirlediği şifreyi unutması ve ardından cüzdan verilerine ulaşamaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

İçindekiler
1 Yapay Zeka ve btcrecover Süreci
2 Denemeler ve Teknik Detaylar
3 Yapay Zeka ile Kripto Kurtarma Gündemde

Kurtarılan Bitcoin’lerin toplam değeri, BTC’nin o sıralarda yaklaşık 79.622 dolardan işlem görmesiyle birlikte 400 bin dolara yaklaştı. CryptoAppsy’de görüntülenen son fiyat hareketlerine göre bu miktar haberin yayınlandığı dönemde 398 bin dolar seviyelerine karşılık geldi.

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre kurtarma süreci, eski üniversite bilgisayarındaki notlar ve cüzdanla ilgili çeşitli dosyaların son kez gözden geçirilerek Claude’a yüklenmesiyle başladı. Claude, yedeklenen arşivler içinde şifrelenmiş eski bir cüzdan yedeğinin varlığını tespit etti.

Yapay Zeka ve btcrecover Süreci

Yatırımcı, Claude’un btcrecover isimli açık kaynaklı kurtarma aracının nasıl kullanılacağı ve şifrenin mantığını inceleyerek yardımcı olduğunu anlattı. Paylaşılan ekran görüntülerinde, Claude’un şifre çözme adımlarını analiz ettiği ve kullanılan araçlardaki şifre algoritmasının nasıl işlediğini değerlendirdiği görüldü.

Kurtarma işlemi, eski bir defterde bulunan cüzdan anahtarı ile şifre bilgisinin, Claude’un yardımıyla eski yedek dosyasıyla eşleştirilmesiyle tamamlandı. Böylece kullanıcı, dosyayı çözüp özel anahtarlara yeniden erişebildi.

Başarılı sürecin ardından cprkrn, daha önce profesyonel kurtarma servislerine birden fazla deneme için toplamda 250 dolar ödediğini, fakat tüm girişimlerin başarısız olduğunu aktardı. Uzun yıllar boyunca 3,5 trilyon farklı şifre denemesi yaptığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Denemeler ve Teknik Detaylar

Cprkrn, iki ayrı Mac bilgisayar, iki harici disk, Apple Notlar, e-posta hesapları, eski Twitter mesajları, fiziksel not defterleri ve başka arşivlerde de arama yaptığını söyledi. Brute-force denemeleri btcrecover ve Hashcat gibi araçlarla sürdürdüğünü aktardı.

Başarının anahtarı ise doğrudan seed phrase kırmak değil, yıllar önceden kaydedilmiş bir cüzdan yedeğinin ve eski bir şifrenin eşleşebilmesiydi. Çünkü Bitcoin cüzdanlarının özel anahtarları şifreleme formatı değişse bile aynı kaldığından, yedeğin açılması fonlara erişimi sağladı.

Başka bir kripto yatırımcısı ise Claude’un “Bitcoin güvenliğine zarar vermek” gibi bir durumunun olmadığını, yapay zekanın sadece kullanıcıya ait olan dosya ve şifre bilgilerinin eşleştirilmesi sürecinde destek olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ile Kripto Kurtarma Gündemde

Olay, X’te büyük ilgi toplayarak milyonlarca kez görüntülendi ve kripto sektöründen yatırımcılar, cüzdan hizmetleri ile yazılım geliştiricilerin de dikkatini çekti. Birçok kullanıcı, AI destekli araçların teknik araştırmalarda veya yazılım sorunlarını çözmedeki potansiyeline dikkat çekti.

Ancak cüzdan yedekleri, özel anahtarlar veya seed phrase gibi hassas finansal verilerin bir yapay zeka platformuna yüklenmesinin güvenlik açısından büyük riskler barındırdığı da tartışıldı. Uzmanlar, kripto kullanıcılarının bu tip kişisel bilgileri paylaşmadan önce olası sonuçları tam olarak kavraması gerektiğini ifade etti.

Cprkrn’ın sosyal medyadaki mizahi paylaşımları da olayın konuşulmasında etkili oldu. Yatırımcı, kurtarılan BTC sonrası çocuğuna Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin adını vermeyi düşündüğünü esprili bir dille aktardı.

Son dönemde uzun süre dokunulmayan Bitcoin cüzdanlarının tekrar aktif hale gelmesi, sektörde genel bir ilgi uyandırıyor. Pek çok benzer durumda, cüzdan sahiplerinin eski hard diskleri, yedek dosyaları veya not defterlerini bulup bulamaması, varlıkların tekrar kurtarılmasını mümkün kılıyor.

Claude’un kripto dosyalarını analiz ederek şifreli eski bir cüzdan yedeğini tespit etmesi sayesinde uzun yıllardır ulaşılamayan 5 BTC yeniden sahibine kavuştu. Yapay zekanın yardımıyla kaybolan varlıkların kurtarılabilmesi, güvenlik kadar kişisel arşivlerin korunmasının da ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Soluna Holdings gelirini yüzde 58 artırdı, Bitcoin madenciliği gerilerken veri merkezi hizmetleri öne çıktı

Bitcoin için kuantum atağı uyarısı 2030-2032 arası: 7 milyon BTC risk altında

Beyaz Saray, yaklaşık 328.000 BTC’lik Stratejik Bitcoin Rezervinde yasal sürecin tamamlandığını duyurdu

Bitcoin Depot 2026’da batınca 9 bin ATM kapatıldı

Bitcoin 74-75 bin dolar bandında kilit destek eşiğinde

Bitcoin haftaya TBO bulutunda başladı gözler 75.644 dolarda

İran bitcoin destekli denizcilik sigortasını duyurdu hormuz’dan geçen gemiler için yıllık 10 milyar dolar gelir hedefleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Soluna Holdings gelirini yüzde 58 artırdı, Bitcoin madenciliği gerilerken veri merkezi hizmetleri öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Soluna Holdings gelirini yüzde 58 artırdı, Bitcoin madenciliği gerilerken veri merkezi hizmetleri öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin için kuantum atağı uyarısı 2030-2032 arası: 7 milyon BTC risk altında
BITCOIN (BTC)
Tether’ın LemFi yatırımı ile sınır ötesi transferlere stabilcoin hamlesi
Tether (USDT)
Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor
SUI
XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede
RIPPLE (XRP)
Lost your password?