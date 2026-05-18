Claude ile 11 yıl sonra 5 BTC kurtarıldı toplam değer 400 bin dolara yakın

Sosyal medya platformu X’te cprkrn takma adını kullanan bir Bitcoin yatırımcısı, 11 yıldan uzun süredir erişemediği 5 BTC’lik bakiyesine Anthropic’in yapay zekası Claude’un yardımıyla yeniden ulaştığını duyurdu. Sahibi, yüklü miktarda Bitcoin’in kaybolmasının, yıllar önce Blockchain.com cüzdanı için belirlediği şifreyi unutması ve ardından cüzdan verilerine ulaşamaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Kurtarılan Bitcoin’lerin toplam değeri, BTC’nin o sıralarda yaklaşık 79.622 dolardan işlem görmesiyle birlikte 400 bin dolara yaklaştı. CryptoAppsy’de görüntülenen son fiyat hareketlerine göre bu miktar haberin yayınlandığı dönemde 398 bin dolar seviyelerine karşılık geldi.

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre kurtarma süreci, eski üniversite bilgisayarındaki notlar ve cüzdanla ilgili çeşitli dosyaların son kez gözden geçirilerek Claude’a yüklenmesiyle başladı. Claude, yedeklenen arşivler içinde şifrelenmiş eski bir cüzdan yedeğinin varlığını tespit etti.

Yapay Zeka ve btcrecover Süreci

Yatırımcı, Claude’un btcrecover isimli açık kaynaklı kurtarma aracının nasıl kullanılacağı ve şifrenin mantığını inceleyerek yardımcı olduğunu anlattı. Paylaşılan ekran görüntülerinde, Claude’un şifre çözme adımlarını analiz ettiği ve kullanılan araçlardaki şifre algoritmasının nasıl işlediğini değerlendirdiği görüldü.

Kurtarma işlemi, eski bir defterde bulunan cüzdan anahtarı ile şifre bilgisinin, Claude’un yardımıyla eski yedek dosyasıyla eşleştirilmesiyle tamamlandı. Böylece kullanıcı, dosyayı çözüp özel anahtarlara yeniden erişebildi.

Başarılı sürecin ardından cprkrn, daha önce profesyonel kurtarma servislerine birden fazla deneme için toplamda 250 dolar ödediğini, fakat tüm girişimlerin başarısız olduğunu aktardı. Uzun yıllar boyunca 3,5 trilyon farklı şifre denemesi yaptığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Denemeler ve Teknik Detaylar

Cprkrn, iki ayrı Mac bilgisayar, iki harici disk, Apple Notlar, e-posta hesapları, eski Twitter mesajları, fiziksel not defterleri ve başka arşivlerde de arama yaptığını söyledi. Brute-force denemeleri btcrecover ve Hashcat gibi araçlarla sürdürdüğünü aktardı.

Başarının anahtarı ise doğrudan seed phrase kırmak değil, yıllar önceden kaydedilmiş bir cüzdan yedeğinin ve eski bir şifrenin eşleşebilmesiydi. Çünkü Bitcoin cüzdanlarının özel anahtarları şifreleme formatı değişse bile aynı kaldığından, yedeğin açılması fonlara erişimi sağladı.

Başka bir kripto yatırımcısı ise Claude’un “Bitcoin güvenliğine zarar vermek” gibi bir durumunun olmadığını, yapay zekanın sadece kullanıcıya ait olan dosya ve şifre bilgilerinin eşleştirilmesi sürecinde destek olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ile Kripto Kurtarma Gündemde

Olay, X’te büyük ilgi toplayarak milyonlarca kez görüntülendi ve kripto sektöründen yatırımcılar, cüzdan hizmetleri ile yazılım geliştiricilerin de dikkatini çekti. Birçok kullanıcı, AI destekli araçların teknik araştırmalarda veya yazılım sorunlarını çözmedeki potansiyeline dikkat çekti.

Ancak cüzdan yedekleri, özel anahtarlar veya seed phrase gibi hassas finansal verilerin bir yapay zeka platformuna yüklenmesinin güvenlik açısından büyük riskler barındırdığı da tartışıldı. Uzmanlar, kripto kullanıcılarının bu tip kişisel bilgileri paylaşmadan önce olası sonuçları tam olarak kavraması gerektiğini ifade etti.

Cprkrn’ın sosyal medyadaki mizahi paylaşımları da olayın konuşulmasında etkili oldu. Yatırımcı, kurtarılan BTC sonrası çocuğuna Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin adını vermeyi düşündüğünü esprili bir dille aktardı.

Son dönemde uzun süre dokunulmayan Bitcoin cüzdanlarının tekrar aktif hale gelmesi, sektörde genel bir ilgi uyandırıyor. Pek çok benzer durumda, cüzdan sahiplerinin eski hard diskleri, yedek dosyaları veya not defterlerini bulup bulamaması, varlıkların tekrar kurtarılmasını mümkün kılıyor.

Claude’un kripto dosyalarını analiz ederek şifreli eski bir cüzdan yedeğini tespit etmesi sayesinde uzun yıllardır ulaşılamayan 5 BTC yeniden sahibine kavuştu. Yapay zekanın yardımıyla kaybolan varlıkların kurtarılabilmesi, güvenlik kadar kişisel arşivlerin korunmasının da ne kadar önemli olduğunu gösterdi.