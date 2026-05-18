Tether’ın LemFi yatırımı ile sınır ötesi transferlere stabilcoin hamlesi

Tether, Afrika ve Asya’daki göçmen topluluklarının yoğun olarak kullandığı finansal teknoloji şirketi LemFi’ye yatırım yaptı. Bu iş birliğiyle birlikte, LemFi platformundaki sınır ötesi para transferlerinde USD₮ stabilcoini doğrudan kullanılacak. Özellikle Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avrupa’da yaşayan ve ailelerine yurtdışından para gönderen milyonlarca kişi için hızlı, maliyeti düşük ve güvenilir bir alternatif sunulması amaçlanıyor.

Geleneksel transfer yollarının yerine stabilcoin çözümü

Geleneksel bankacılıkta kullanılan SWIFT sistemiyle yapılan para transferleri genellikle birkaç iş günü sürebiliyor ve yüksek işlem ücretlerine yol açıyor. Bu durum, yurt dışında çalışan kişilerin ailelerine gönderdikleri paranın hem geç ulaşmasına hem de tutarın önemli ölçüde azalmasına sebep oluyor.

Tether’ın LemFi’ye yaptığı yatırım, USD₮ stabilcoini ile neredeyse anlık transfer imkanı sunarak bu sorunun aşılmasını hedefliyor. LemFi, bugüne kadar çoğu banka tarafından yeterince hizmet alamayan Afrikalı ve Asyalı göçmen topluluklarına yönelik faaliyet gösteriyor. Bu kullanıcılar için yeni model, geleneksel finans kurumlarının eksik kaldığı noktaları tamamlayacak teknolojik bir altyapı olarak öne çıkıyor.

LemFi CEO’su Ridwan Olalere, Tether’ın yatırımının yalnızca şirket için finansal bir kilometre taşı olmadığını, aynı zamanda şirketin izlediği yolun doğruluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Finansal sistemin, insanların yaşadıkları yer veya gönderdikleri para miktarı ne olursa olsun eşit şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

Anında gerçekleşen para göndermenin maliyeti düşürmesinin yanı sıra, şeffaflık ve işlem takibi açısından da kullanıcılara avantaj sağlaması öngörülüyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino ise bu ortaklığın finansal kapsayıcılık için atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Ardoino, amaçlarının dünya genelinde 585 milyon kullanıcının ihtiyaç duyduğu gerçek çözümleri oluşturmak olduğunu belirtti.

Emerging market’lerde finansal kapsayıcılık için yeni model

Tether ve LemFi arasındaki iş birliği, yalnızca sınır ötesi ödemelerle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde USD₮ altyapısının LemFi’nin diğer finansal ürünlerine de entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede, özellikle para birimi dalgalanmaları veya yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde yerel para birimlerinin yerine değerini koruyan birimlerle işlem yapmak mümkün olacak.

Stabilcoinlerin bu tür piyasalardaki değeri, hem gönderici hem de alıcı için öngörülebilir ve korunmuş bir değer sunmasından kaynaklanıyor. USD₮ ile yapılan transferlerde, paranın karşı tarafa hızlı ve eksiksiz şekilde ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, Tether’ın sahip olduğu küresel likidite ve LemFi’nin bölgesel kullanıcı tabanı birleşince, yetersiz kalan geleneksel finans hizmetlerini dönüştürebilecek güçlü bir operasyonel dayanak oluşturulmuş oluyor.

İş birliği sayesinde, özellikle finansal sistemden uzak kalmış toplulukların şeffaf, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferine erişiminin artacağı öngörülüyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Finansal kapsayıcılığı artırma hedefimiz doğrultusunda, dünya çapındaki milyonlarca kullanıcının gerçek ihtiyaçlarına cevap veren ölçeklenebilir çözümler sunan platformlarla ortaklık kurmaya kararlıyız” açıklamasıyla bu vizyonu özetledi.

Ortaklık, kullanıcıların paralarını güvence altına alırken, sektörün geleceğine yönelik daha geniş, erişilebilir ve sürdürülebilir finansal modellerin önünü açma potansiyeli taşıyor.