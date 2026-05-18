Kayıt Banner
Tether (USDT)

Tether’ın LemFi yatırımı ile sınır ötesi transferlere stabilcoin hamlesi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Tether’dan LemFi’ye yapılan yatırım, sınır ötesi ödemelerde stabilcoin dönemini başlatıyor.
  • 📲 Afrika ve Asya’da milyonlarca kişi, USD₮ ile daha hızlı ve düşük masraflı para transferine kavuşacak.
  • 💡 $USDT sayesinde, geleneksel bankacılığın yetersiz kaldığı piyasalarda yeni fırsatlar doğuyor.
  • 🌍 Kritik durum: Finansal kapsayıcılığın artmasıyla özellikle göçmen toplulukları için erişim kolaylaşıyor.
COINTURK
COINTURK

Tether, Afrika ve Asya’daki göçmen topluluklarının yoğun olarak kullandığı finansal teknoloji şirketi LemFi’ye yatırım yaptı. Bu iş birliğiyle birlikte, LemFi platformundaki sınır ötesi para transferlerinde USD₮ stabilcoini doğrudan kullanılacak. Özellikle Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avrupa’da yaşayan ve ailelerine yurtdışından para gönderen milyonlarca kişi için hızlı, maliyeti düşük ve güvenilir bir alternatif sunulması amaçlanıyor.

İçindekiler
1 Geleneksel transfer yollarının yerine stabilcoin çözümü
2 Emerging market’lerde finansal kapsayıcılık için yeni model

Geleneksel transfer yollarının yerine stabilcoin çözümü

Geleneksel bankacılıkta kullanılan SWIFT sistemiyle yapılan para transferleri genellikle birkaç iş günü sürebiliyor ve yüksek işlem ücretlerine yol açıyor. Bu durum, yurt dışında çalışan kişilerin ailelerine gönderdikleri paranın hem geç ulaşmasına hem de tutarın önemli ölçüde azalmasına sebep oluyor.

Tether’ın LemFi’ye yaptığı yatırım, USD₮ stabilcoini ile neredeyse anlık transfer imkanı sunarak bu sorunun aşılmasını hedefliyor. LemFi, bugüne kadar çoğu banka tarafından yeterince hizmet alamayan Afrikalı ve Asyalı göçmen topluluklarına yönelik faaliyet gösteriyor. Bu kullanıcılar için yeni model, geleneksel finans kurumlarının eksik kaldığı noktaları tamamlayacak teknolojik bir altyapı olarak öne çıkıyor.

LemFi CEO’su Ridwan Olalere, Tether’ın yatırımının yalnızca şirket için finansal bir kilometre taşı olmadığını, aynı zamanda şirketin izlediği yolun doğruluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Finansal sistemin, insanların yaşadıkları yer veya gönderdikleri para miktarı ne olursa olsun eşit şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

Anında gerçekleşen para göndermenin maliyeti düşürmesinin yanı sıra, şeffaflık ve işlem takibi açısından da kullanıcılara avantaj sağlaması öngörülüyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino ise bu ortaklığın finansal kapsayıcılık için atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Ardoino, amaçlarının dünya genelinde 585 milyon kullanıcının ihtiyaç duyduğu gerçek çözümleri oluşturmak olduğunu belirtti.

Emerging market’lerde finansal kapsayıcılık için yeni model

Tether ve LemFi arasındaki iş birliği, yalnızca sınır ötesi ödemelerle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde USD₮ altyapısının LemFi’nin diğer finansal ürünlerine de entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede, özellikle para birimi dalgalanmaları veya yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde yerel para birimlerinin yerine değerini koruyan birimlerle işlem yapmak mümkün olacak.

Stabilcoinlerin bu tür piyasalardaki değeri, hem gönderici hem de alıcı için öngörülebilir ve korunmuş bir değer sunmasından kaynaklanıyor. USD₮ ile yapılan transferlerde, paranın karşı tarafa hızlı ve eksiksiz şekilde ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, Tether’ın sahip olduğu küresel likidite ve LemFi’nin bölgesel kullanıcı tabanı birleşince, yetersiz kalan geleneksel finans hizmetlerini dönüştürebilecek güçlü bir operasyonel dayanak oluşturulmuş oluyor.

İş birliği sayesinde, özellikle finansal sistemden uzak kalmış toplulukların şeffaf, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferine erişiminin artacağı öngörülüyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Finansal kapsayıcılığı artırma hedefimiz doğrultusunda, dünya çapındaki milyonlarca kullanıcının gerçek ihtiyaçlarına cevap veren ölçeklenebilir çözümler sunan platformlarla ortaklık kurmaya kararlıyız” açıklamasıyla bu vizyonu özetledi.

Ortaklık, kullanıcıların paralarını güvence altına alırken, sektörün geleceğine yönelik daha geniş, erişilebilir ve sürdürülebilir finansal modellerin önünü açma potansiyeli taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tether LemFi ortaklığıyla Afrika ve Asya’da USDT altyapısını başlatıyor

Rusya’da ruble destekli A7A5 stablecoin’i dolar bazlı USDT’ye güçlü rakip oldu

Tether T3 Financial Crime Unit 2024’ten beri 450 milyon USDT’yi dondurdu

Oobit Kolombiya’da kripto ödemelerini başlattı Latin Amerika’daki faaliyetlerini dokuzuncu ülkeye taşıdı

T3 Financial Crime Unit 2025’te suç bağlantılı 450 milyon dolar kriptoyu dondurdu

ABD’nin OFAC listesine eklenen İran Merkez Bankası’nın TRON cüzdanlarına Arkham haritası erişimi sağladı

Tether geliştiricilere yapay zeka için 5,38 milyon dolara kadar hibe desteği sunacak

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor
SUI
XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede
RIPPLE (XRP)
Minnesota’da kredi birliklerine ve bankalara kripto saklama izni çıktı, ATM’lere ise yasak geldi
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Tenbin Labs tüm varlık köprülerinde Chainlink CCIP’ye geçti, LayerZero kullanımını sonlandırdı
CHAINLINK (LINK)
HYPE fiyatı Bitwise ETF hamlesiyle gün içinde %3 yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?