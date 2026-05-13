Kayıt Banner
Tether (USDT)

ABD’nin OFAC listesine eklenen İran Merkez Bankası’nın TRON cüzdanlarına Arkham haritası erişimi sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD yaptırımı altındaki İran Merkez Bankası'nın Tron cüzdanları Arkham tarafından kamuya açıldı.
  • Yaptırılan bu adresler, uluslararası fon transferinde stabilcoin ve blockchain kullanımını öne çıkarıyor.
  • ABD Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığa el koydu.
  • ⚡ Asıl dikkat çeken ise merkeziyetsiz platformlarda $USDT dondurma işlemlerinin her geçen gün artması.
COINTURK
COINTURK

Blockchain analiz şirketi Arkham, İran Merkez Bankası’na (CBI) ait olduğu belirtilen kripto cüzdanlarını içeren halka açık bir zincir haritası yayınladı. Şirketin 11 Mayıs’ta yaptığı araştırmaya göre, bu çalışma ABD tarafından yaptırıma tabi tutulan iki Tron (TRC-20) cüzdanını kamuya ve araştırmacılara incelemeye açıyor. Söz konusu cüzdanlar, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 24 Nisan’da “özel olarak belirlenmiş vatandaşlar” listesine eklendi; cüzdanların, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle İran Merkez Bankası’na ait olduğu kabul edildi.

İçindekiler
1 Yaptırımların Odağında Tron ve Tether İşlemleri
2 İran’ın Kripto Varlık Trafiği ve Öne Çıkan Platformlar
3 Dijital Varlıklarla Alternatif Gelir Arayışı

Yaptırımların Odağında Tron ve Tether İşlemleri

Arkham’ın oluşturduğu bu harita, İran bağlantılı kurumların stabilcoin ve blockchain ağlarını kullanarak geleneksel bankacılık dışında fon aktarımı yapma biçimlerini mercek altına alıyor. ABD makamları, terör finansmanı ve petrol gelirleri üzerinden yaptırımların uygulanmasını artırırken, kripto altyapısının rolü de daha yakından takip ediliyor. OFAC tarafından yapılan bu son yaptırım kapsamında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’la bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı. Bessent, bu adımın Tahran’ın fon üretme ve transfer kabiliyetini sistemli biçimde bozmayı amaçladığını söyledi.

Tether şirketi de ABD makamlarının talebi üzerine, yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu belirttiği fonları dondurduğunu açıkladı. Ancak, kamuya yaptığı açıklamada İran’ı doğrudan isimlendirmedi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın fonlarını kripto varlıklar üzerinden taşımaya dair çabalarına karşı uluslararası işbirliğinin ve şeffaflığın artırıldığı vurgulandı.

Arkham’ın hareketi, blockchain analiz şirketleri ve stabilcoin ihraççıları tarafından özellikle Tron ve Tether’a bağlı kripto altyapısını kullanan yaptırım kaçırma ağlarının ifşa edilmesine yönelik genel baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran’ın Kripto Varlık Trafiği ve Öne Çıkan Platformlar

Chainalysis’in 27 Nisan’da yayımladığı notta, İran’ın petrol gelirlerinin çeşitli aracı cüzdanlar, brokerler, zincirler arası köprüler ve merkeziyetsiz finans protokolleri aracılığıyla dolaşıma girdiği belirtildi. Bu süreç sonunda, fonlar tekrar İran Merkez Bankası ve Devrim Muhafızları’yla bağlantılı hesaplara aktarılıyor.

Şubat ayında, TRM Labs ve Chainalysis’in verilerine dayandırılan bir başka rapora göre, İran’ın 2024’teki toplam kripto işlem hacmi yaklaşık 11,4 milyar dolar olarak kaydedildi; 2025 tahmini ise 10 milyar dolar olarak gösterildi.

Mayıs ayına gelindiğinde, İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’in, ülkenin önde gelen siyasi ailelerinden biriyle bağlantılı olduğu ve yerel kullanıcılarla uluslararası pazar arasında başlıca köprü işlevi gördüğü yönünde haberler çıktı. Bu durum, yasal sınırların aşılmasında kripto platformlarının rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Dijital Varlıklarla Alternatif Gelir Arayışı

Nisan ayında İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden kriptoyla ücret alınmasını değerlendirdiği, böylece geleneksel finans yolları dışındaki dijital varlıklar üzerinden ek gelir elde etmeyi amaçladığı bildirildi.

Öte yandan Cointelegraph’ın aktardığına göre, Tether son 30 günde Ethereum ve Tron üzerinde toplamda 500 milyon USDT’den fazla varlığı dondurdu; bu miktarın 506 milyon dolarlık bölümünün Tron üzerinde olduğu belirtildi.

TRON ağının bir sözcüsü, ağda bireysel işlemler üzerinde doğrudan izleme veya engelleme yapılamadığını belirterek, 2024’te oluşturulan ve TRON, Tether ile TRM Labs işbirliğiyle çalışan T3 Financial Crime Unit’in, kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak yüz milyonlarca dolarlık fonun dondurulmasında rol oynadığını ekledi. Tether ise bu konuda yorum yapmadı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tether geliştiricilere yapay zeka için 5,38 milyon dolara kadar hibe desteği sunacak

Tether son 30 günde Tron ve Ethereum’da 514 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu

Tether son 30 günde 514 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu

Tether Gold (XAUt) piyasa hacmi ilk çeyrekte %36 büyüyerek 3,3 milyar doları geçti

Tether iki haftada TRON üzerinde 5 milyar dolar USDT bastı

Tether ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar net kâr açıkladı altın rezervi rekor seviyeye ulaştı

Sıcak Gelişme: Alanındaki en büyük altcoinden devasa ilk çeyrek kazancı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Veri Berbat! ABD ÜFE verisi açıklandı, Fed’in faiz rotası şekilleniyor
Bir Sonraki Yazı Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor
Kripto Para
Son Dakika: Veri Berbat! ABD ÜFE verisi açıklandı, Fed’in faiz rotası şekilleniyor
Ekonomi
Bakır altın rasyosu 2020’den beri ilk kez kritik seviyeyi aştı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Jane Street Bitcoin ETF pozisyonunu %70 azalttı Ether fonlarını artırdı
BITCOIN (BTC)
QCP Capital analistlerinin 13 Mayıs kripto para tahminleri
Kripto Para
Lost your password?