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Kripto Para HukukuSTABILCOIN

İngiltere’de stabilcoin kuralları yeniden gündemde! Bank of England geri adım mı atacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İngiltere’de stabilcoin kuralları yeniden tartışmaya açıldı ve Lordlar Kamarası, Bank of England’a sınırları gözden geçirme çağrısı yaptı.
  • 📌 Raporda, bireyler için 20.000 sterlin ve şirketler için 10 milyon sterlin olarak önerilen limitlerin erken aşamadaki pazar için ağır kalabileceği vurgulandı.
  • 💷 Sterline endeksli tokenlar konuşulurken, $GBP tabanlı stabilcoin piyasasında önce izleme sonra gerekirse müdahale yaklaşımı öne çıktı.
  • 🧭 Bank of England cephesinde de ton değişti ve Sarah Breeden geçen ay önerilerin aşırı temkinli kaldığını kabul etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’na bağlı Financial Services Regulation Committee, Bank of England’ın tüketicilerin stabilcoin varlıklarına getirmeyi planladığı sınırları yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu. Çarşamba günü yayımlanan “Stablecoins: waiting for regulation” başlıklı raporda, önerilen çerçevenin piyasanın mevcut gelişim düzeyiyle uyumunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

İçindekiler
1 Önerilen sınırlar tartışma yarattı
2 Teminat yapısına ilişkin çekinceler
3 Merkez bankasından yumuşama sinyali

Önerilen sınırlar tartışma yarattı

Bank of England, bireyler için coin başına 20.000 sterlin, şirketler için ise 10 milyon sterlin sınırı önermişti. Bazı sektör temsilcileri, bu yaklaşımın İngiltere’yi benzer kısıtlamalara gitmeyen yakın pazarlara kıyasla daha az rekabetçi hale getirebileceğini savunuyordu.

Raporda, sterline endeksli stabilcoin pazarının henüz erken aşamada olduğu vurgulandı. Bu nedenle komite, büyümeyi baştan sınırlamak yerine piyasanın gelişiminin izlenmesini, ancak finansal istikrar açısından açık bir risk ortaya çıkarsa sınır uygulanmasını daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Komite, sterlin bazlı stabilcoin pazarının henüz erken aşamada bulunduğunu belirterek, önleyici şekilde varlık sınırı koymak yerine piyasa büyümesinin izlenmesini ve yalnızca finansal istikrar riskleri açık biçimde gerekçelendirilirse sınırlama getirilmesini önerdi.

Teminat yapısına ilişkin çekinceler

Rapor, yalnızca elde tutma sınırlarına değil, stabilcoin ihraççılarının rezerv yapısına ilişkin kurallara da itiraz etti. Buna göre komite, ihraççıların teminat varlıklarının en az %40’ını faiz getirisi olmayan merkez bankası mevduatlarında tutma şartının da yeniden ele alınmasını tavsiye etti.

Komite, bu zorunluluğun İngiltere’de faaliyet göstermek isteyen stabilcoin ihraççılarının iş modelini ciddi biçimde etkileyebileceğini kaydetti. Değerlendirmede, söz konusu kuralın sektör oyuncularının ticari sürdürülebilirliği üzerinde anlamlı baskı yaratabileceği ifade edildi.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları veya sterlin gibi geleneksel bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital token türüdür. İhraççıların tuttuğu teminat varlıkları ise bu sabitin korunması için kullanılan rezervleri ifade eder.

Merkez bankasından yumuşama sinyali

Bank of England son dönemde bu konuda daha esnek bir yaklaşımın sinyalini vermişti. Finansal istikrardan sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, geçen ay yaptığı açıklamada önerilen kısıtlamaların “aşırı temkinli” kaldığını kabul etmişti.

Breeden, Financial Times’a verdiği söyleşide, stabilcoinlerin finansal sisteme girmesiyle ortaya çıkabilecek önemli riskleri yönetmek için farklı yolların olup olmadığını dikkatle incelediklerini söyledi. Bu açıklama, merkez bankasının ilk taslak çerçevede değişikliğe gidebileceğine işaret eden en net mesajlardan biri olarak öne çıktı.

Stabilcoinler, ABD doları veya sterlin gibi itibari para birimlerine ya da başka geleneksel finansal varlıklara sabitlenmiş dijital tokenlar olarak tanımlanıyor. Son yıllarda merkez bankaları ve yasa yapıcılar bu alanda düzenleyici çerçeveler oluştururken, Bank of England’ın önerileri sektör içinde görece daha sert bir yaklaşım olarak değerlendiriliyordu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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