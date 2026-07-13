İngiltere, tokenizasyon planında Ripple’ı merkezde konumlandırdı

İngiltere Hazine destekli bir rapor, toptan dijital piyasalarda tokenlaştırılmış repo, sabit getirili araçlar ve fonların deneme ortamından canlı piyasalara taşınması için 12 aylık bir yol haritası ortaya koydu. Raporda Ripple, sürecin dışında tutulması gereken bir kripto şirketi olarak değil, planın dayandığı yetkin kurumlardan biri olarak öne çıktı.

12 aylık geçiş planı

Çalışmayı hazırlayan Hazine’nin toptan dijital piyasalar şampiyonu Chris Woolard, İngiltere’nin standartlar ve likidite ülke dışına yerleşmeden hızlı davranması gerektiğini vurguladı. Buna göre tokenlaştırılmış repo işlemleri, borçlanma araçları ve yatırım fonlarının önümüzdeki 12 ay içinde test aşamasından çıkarılarak gerçek piyasa altyapısına taşınması hedefleniyor.

Chris Woolard, bu dönüşümün ülke ekonomisine kayda değer katkı sağlayabileceğini, verimlilik artışı ve maliyet düşüşleri sayesinde yıllık ekonomik çıktının 33 milyar sterlin, vergi gelirlerinin ise on yıl içinde yılda 14 milyar sterlin artabileceğini ortaya koyuyor.

Raporda Ripple’ın yer aldığı görev gücünün bu süreci ilerleten yapılar arasında bulunduğu kaydedildi. Ripple, sınır ötesi ödemeler ve blokzincir tabanlı finansal altyapı alanında faaliyet gösteriyor.

Hibrit ağ modeli öne çıktı

Rapor, ortak likiditenin izinsiz ağlardan geldiği, kurumsal katmanda ise izinli ağların bunun üzerine inşa edildiği hibrit bir modeli destekliyor. Örnek olarak BlackRock’ın Ethereum üzerinde ihraç edilen ve Securitize uyum katmanıyla çalışan tokenlaştırılmış para piyasası fonu BUIDL gösterildi.

Mini sözlük: Repo, menkul kıymetlerin belirli bir vadede geri alma taahhüdüyle satıldığı kısa vadeli finansman işlemidir. Uzlaşma kesinliği ise tamamlanmış bir işlemin daha sonra geri çevrilememesi anlamına gelir ve finansal piyasa altyapısında kritik kabul edilir.

Bununla birlikte çalışma, açık blokzincirlerde zincir yeniden düzenlenmesi riskine dikkat çekti. Buna göre teorik olarak onaylanmış bir işlem sonradan geri alınabilir; bu durum geleneksel piyasa altyapılarında görülmeyen bir uzlaşma kesinliği sorunu yaratıyor.

Rapor, izinsiz ağların likidite avantajı sunduğunu kabul ederken, kamuya açık blokzincirlerde zincir yeniden düzenlenmesinin çözülmemiş bir uzlaşma kesinliği riski oluşturduğunu da kayda geçiriyor.

Geleneksel finans ile kripto yakınlaşıyor

Çalışmada geleneksel finans kuruluşları ile kripto odaklı şirketler arasındaki yakınlaşmanın hızlandığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede Ripple’ın prime broker Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alması önemli örneklerden biri olarak gösterildi. Hidden Road, artık Ripple Prime adıyla anılıyor.

Santander UK’nin sınır ötesi ödemelerde Ripple altyapısını beyaz etiket modeliyle kullanması da raporda yer aldı. Bu modelde müşteri ilişkisini banka yürütürken, para transferinin arka planındaki teknolojiyi Ripple sağlıyor.

Başlık Detay Ripple işlemi Hidden Road satın alımı, 1,25 milyar dolar Santander UK kullanımı Sınır ötesi ödemelerde Ripple altyapısı Düzenleme takvimi FSMA başvuruları 30 Eylül’de açılacak, yürürlük tarihi Ekim 2027

Düzenleme takvimi netleşiyor

Woolard, stabilcoin düzenlemelerinde ABD ve İngiltere’nin benzer takvimlerde ilerlediğini, iki pazarda da tam çerçevenin 2027’yi hedeflediğini değerlendirdi. Toptan piyasa politikalarında ise İngiltere’nin ABD’nin önünde olduğu, ABD’de Clarity Act sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

İngiltere’de Mali Davranış Otoritesi, kara para aklamayla mücadele kuralları kapsamında kripto şirketlerine halihazırda yetki veriyor. Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamındaki yeni rejimin ise gelecek yıl devreye girmesi bekleniyor. Bu kapsamda başvurular 30 Eylül’de açılacak, uygulamanın başlangıç tarihi Ekim 2027 olacak.