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Kripto Para HukukuRIPPLE (XRP)

İngiltere, tokenizasyon planında Ripple’ı merkezde konumlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İngiltere, toptan tokenizasyon planında Ripple'ı kilit kurumlardan biri olarak konumlandırdı.
  • 📌 Plan, tokenlaştırılmış repo, sabit getirili araçlar ve fonları 12 ay içinde canlı piyasaya taşımayı hedefliyor.
  • 💳 Santander UK, sınır ötesi ödemelerde $XRP ekosistemiyle bağlantılı Ripple altyapısını beyaz etiket modeliyle kullanıyor.
  • 🗓️ İngiltere'de FSMA başvuruları 30 Eylül'de açılacak, yeni rejim Ekim 2027'de başlayacak.
Onur Atam
Onur Atam

İngiltere Hazine destekli bir rapor, toptan dijital piyasalarda tokenlaştırılmış repo, sabit getirili araçlar ve fonların deneme ortamından canlı piyasalara taşınması için 12 aylık bir yol haritası ortaya koydu. Raporda Ripple, sürecin dışında tutulması gereken bir kripto şirketi olarak değil, planın dayandığı yetkin kurumlardan biri olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 12 aylık geçiş planı
2 Hibrit ağ modeli öne çıktı
3 Geleneksel finans ile kripto yakınlaşıyor
4 Düzenleme takvimi netleşiyor

12 aylık geçiş planı

Çalışmayı hazırlayan Hazine’nin toptan dijital piyasalar şampiyonu Chris Woolard, İngiltere’nin standartlar ve likidite ülke dışına yerleşmeden hızlı davranması gerektiğini vurguladı. Buna göre tokenlaştırılmış repo işlemleri, borçlanma araçları ve yatırım fonlarının önümüzdeki 12 ay içinde test aşamasından çıkarılarak gerçek piyasa altyapısına taşınması hedefleniyor.

Chris Woolard, bu dönüşümün ülke ekonomisine kayda değer katkı sağlayabileceğini, verimlilik artışı ve maliyet düşüşleri sayesinde yıllık ekonomik çıktının 33 milyar sterlin, vergi gelirlerinin ise on yıl içinde yılda 14 milyar sterlin artabileceğini ortaya koyuyor.

Raporda Ripple’ın yer aldığı görev gücünün bu süreci ilerleten yapılar arasında bulunduğu kaydedildi. Ripple, sınır ötesi ödemeler ve blokzincir tabanlı finansal altyapı alanında faaliyet gösteriyor.

Hibrit ağ modeli öne çıktı

Rapor, ortak likiditenin izinsiz ağlardan geldiği, kurumsal katmanda ise izinli ağların bunun üzerine inşa edildiği hibrit bir modeli destekliyor. Örnek olarak BlackRock’ın Ethereum üzerinde ihraç edilen ve Securitize uyum katmanıyla çalışan tokenlaştırılmış para piyasası fonu BUIDL gösterildi.

Mini sözlük: Repo, menkul kıymetlerin belirli bir vadede geri alma taahhüdüyle satıldığı kısa vadeli finansman işlemidir. Uzlaşma kesinliği ise tamamlanmış bir işlemin daha sonra geri çevrilememesi anlamına gelir ve finansal piyasa altyapısında kritik kabul edilir.

Bununla birlikte çalışma, açık blokzincirlerde zincir yeniden düzenlenmesi riskine dikkat çekti. Buna göre teorik olarak onaylanmış bir işlem sonradan geri alınabilir; bu durum geleneksel piyasa altyapılarında görülmeyen bir uzlaşma kesinliği sorunu yaratıyor.

Rapor, izinsiz ağların likidite avantajı sunduğunu kabul ederken, kamuya açık blokzincirlerde zincir yeniden düzenlenmesinin çözülmemiş bir uzlaşma kesinliği riski oluşturduğunu da kayda geçiriyor.

Geleneksel finans ile kripto yakınlaşıyor

Çalışmada geleneksel finans kuruluşları ile kripto odaklı şirketler arasındaki yakınlaşmanın hızlandığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede Ripple’ın prime broker Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alması önemli örneklerden biri olarak gösterildi. Hidden Road, artık Ripple Prime adıyla anılıyor.

Santander UK’nin sınır ötesi ödemelerde Ripple altyapısını beyaz etiket modeliyle kullanması da raporda yer aldı. Bu modelde müşteri ilişkisini banka yürütürken, para transferinin arka planındaki teknolojiyi Ripple sağlıyor.

BaşlıkDetay
Ripple işlemiHidden Road satın alımı, 1,25 milyar dolar
Santander UK kullanımıSınır ötesi ödemelerde Ripple altyapısı
Düzenleme takvimiFSMA başvuruları 30 Eylül’de açılacak, yürürlük tarihi Ekim 2027

Düzenleme takvimi netleşiyor

Woolard, stabilcoin düzenlemelerinde ABD ve İngiltere’nin benzer takvimlerde ilerlediğini, iki pazarda da tam çerçevenin 2027’yi hedeflediğini değerlendirdi. Toptan piyasa politikalarında ise İngiltere’nin ABD’nin önünde olduğu, ABD’de Clarity Act sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

İngiltere’de Mali Davranış Otoritesi, kara para aklamayla mücadele kuralları kapsamında kripto şirketlerine halihazırda yetki veriyor. Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamındaki yeni rejimin ise gelecek yıl devreye girmesi bekleniyor. Bu kapsamda başvurular 30 Eylül’de açılacak, uygulamanın başlangıç tarihi Ekim 2027 olacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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