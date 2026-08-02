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RIPPLE (XRP)

XRP’de 1 dolar desteği korunurken ağda 5 değişiklik bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, temmuzu yüzde 2,18 artışla kapatırken 1,02 dolar desteğinin üzerinde kaldı.
  • 📉 Ağustos başında $XRP’de 1,05 ile 1,06 dolar bandı yeniden test ediliyor.
  • 🛠️ Önümüzdeki hafta XRP Ledger için 5 değişikliğin devreye alınması bekleniyor.
  • 📌 Cooper, xrpld 3.3.0 sürümünün gelecek hafta yayımlanmasının öngörüldüğünü aktarıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, ağustos ayına 1 dolar eşiğine yakın bir seyirle girdi. Fiyat, temmuz boyunca 1,02 dolar desteğinin üzerinde kaldı ve ayı yüzde 2,18 yükselişle tamamladı. Böylece XRP, nisandan bu yana ilk kez aylık bazda artıda kapanış yaptı.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi öne çıkıyor
2 Gözler XRP Ledger güncellemelerinde

Kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Temmuzda dalgalı bir görünüm izleyen XRP, ay boyunca 1,02 ile 1,06 dolar aralığında desteği birkaç kez test etti. Bu nedenle 1,02 dolar seviyesi kısa vadede yakından izlenen ana eşik haline geldi. Ağustosun ilk günlerinde satış baskısının bu bölgeyi yeniden zorladığı görülüyor.

XRP, son verilere göre 1,06 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte 1,05 ve 1,06 dolar bandında birden fazla test yapılması, piyasanın bu aralıkta yön aradığını gösteriyor. Aşağı yönlü bir kırılma halinde 1 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

XRP’nin temmuz boyunca 1,02 dolar desteğinin üzerinde kalması, fiyatın ayı artıda kapatmasını sağlayan başlıca unsur oldu.

Yukarı yönlü görünümde ise haftalık hareketli ortalamalar direnç olarak öne çıkıyor. Haftalık MA 50 seviyesi 1,21 dolarda, haftalık MA 200 seviyesi ise 1,80 dolarda bulunuyor. Bu alanlar, olası toparlanma denemelerinde izlenecek teknik bölgeler arasında yer alıyor.

Gözler XRP Ledger güncellemelerinde

Fiyat hareketinin yanı sıra, ağ tarafındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağustos ayında bu ağda yapılması planlanan değişiklikler, piyasanın dikkatini teknik takvime çevirmiş durumda.

Önümüzdeki hafta XRP Ledger için beş değişikliğin devreye girmesi bekleniyor. Cooper, xrpld 3.3.0 sürümünün gelecek hafta yayımlanmasının öngörüldüğünü aktarıyor.

Mini sözlük: Değişiklik, XRP Ledger üzerinde yeni bir özelliği etkinleştiren ya da mevcut işleyişte düzenleme yapan protokol güncellemesidir. xrpld ise ağı çalıştıran ana sunucu yazılımını ifade eder.

Cooper, xrpld 3.3.0 sürümünün gelecek hafta için beklendiğini belirtiyor.

Bu tablo, XRP’de kısa vadede hem 1 dolar çevresindeki fiyat dengesinin hem de ağ güncellemelerinin birlikte izleneceğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları bir yandan 1,02 dolar desteğinin korunup korunmayacağını takip ederken, diğer yandan teknik güncellemelerin zamanlamasına odaklanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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