XRP’de 1,05 dolar desteği öne çıktı

XRP, son 24 saatte sınırlı bir düşüşle 1,06 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyattaki geri çekilmeye karşın türev piyasalardaki hareketlilikte belirgin bir çözülme yaşanmadı. XRP Ledger ağındaki etkinlik de temmuz boyunca büyük ölçüde korundu.

Teknik görünümde kritik eşikler

TradingView verilerine göre XRP, yaklaşık 1,10 dolar seviyesindeki orta Bollinger bandının altında seyrediyor. MACD göstergesi ise son toparlanma denemesinin ardından yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor. Bu görünüm, piyasada yön konusunda net bir onay bekleyişine işaret ediyor.

Alıcıların 1,10 dolar seviyesini yeniden kazanması halinde 1,14 ve 1,19 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,05 dolar desteğinin aşağı kırılması durumunda 1,00 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

Gösterge Seviye Olası sonuç Direnç 1,10 dolar 1,14 ve 1,19 dolar hedefleri izlenebilir Destek 1,05 dolar 1,00 dolara geri çekilme riski artabilir

XRP’de günlük kapanışın 1,10 doların üzerine yerleşmesi, yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Buna karşılık 1,05 doların altındaki hareketler 1,00 dolar testini yeniden gündeme taşıyabilir.

Türev verileri ve işlem hacmi

CoinGlass verileri, son birkaç haftada XRP açık pozisyonlarında büyük bir değişim olmadığını ortaya koydu. Bu tablo, yatırımcıların pozisyon kapatmak yerine piyasada kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor. Temmuzun son haftasında işlem hacminde görülen artış da fiyatın dar bantta hareket etmesine rağmen piyasa katılımının sürdüğünü gösterdi.

XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı bir dijital varlık olarak sınır ötesi ödemelerde öne çıkıyor. XRP Ledger ise bu varlığın çalıştığı açık kaynaklı blokzincir altyapısını oluşturuyor.

Ağ etkinliği dirençli kaldı

DefiLlama verilerine göre XRP Ledger üzerindeki aktif adres sayısı temmuz boyunca büyük ölçüde yatay seyretti. Bu durum, fiyat görünümündeki zayıflığa rağmen ağ katılımının dayanıklılığını koruduğunu düşündürüyor.

Piyasa ayrıca XRPL üzerinde kurulan merkeziyetsiz medya platformuna ilişkin Banx Network paylaşımını da izledi. Ancak bu açıklama Ripple tarafından yapılmış resmi bir duyuru niteliği taşımıyor. Buna rağmen XRPL tabanlı projelere yönelik ilginin sürdüğünü ve ekosistemde geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini gösteriyor.

Banx Network, XRPL üzerinde geliştirdiği merkeziyetsiz medya platformunu öne çıkarırken her şeyin dijitalleşeceği görüşünü paylaştı. Bu mesaj doğrudan fiyatı harekete geçiren resmi bir gelişme olarak değil, ekosistemde süren faaliyetlerin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Genel görünümde XRP için denge arayışı sürüyor. Teknik göstergeler ile ağ verileri birlikte ele alındığında, yatırımcıların bir sonraki yönü teyit edecek fiyat hareketini beklediği görülüyor. Bu nedenle piyasa odağı kısa vadede 1,10 dolar direnci ile 1,05 dolar desteği arasında kalmayı sürdürüyor.