Kripto para piyasası çok hareketli bir hafta geçirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 30.000 dolar üzerine ulaştı. BTC fiyatının 7 günde %16 yükseliş elde etmesi, altcoinlerin hepsi tarafından yansıtılmadı. Bu konuda en çok geride kalanlardan birisi de XRP oldu. XRP, top 10 içerisinde en az yükseliş yaşayanlardan birisi konumunda ve bunun sebebi teknik olabilir.

XRP Fiyatı, Yeşil Kalmakta Zorlanıyor

Top 10 içerisindeki son duruma bakıldığında, basın saati itibarıyla ETH %10, ADA %11,6, DOGE %9 ve SOL %9,9 yükseliş elde etmiş gibi gözüküyor. Burada tabloyu bozan iki istisna var ve birisi BNB iken diğeri XRP. BNB, 7 günde %2 kayıp yaşarken XRP ise sadece %1,6 yükseliş ile geride kaldı. XRP fiyatının bu hareketsizliğinin sebebi ise daha önceki ralli ve gelecekteki belirsizlik olabilir.

Teknik indikatörlere bakıldığında, XRP’nin 0,492 seviyesindeki 200 günlük EMA’nın hemen altında olduğu bu direnci kırmakta zorlandığı görülüyor. 50 günlük EMA da, 200 günlük EMA seviyesinde kapanış yaptı ve şu an için EMA’ların neredeyse hepsi XRP için ayı sinyalleri veriyor. XRP için bu kapsamda sıradaki hedef, 0,47 dolara gerileme ve devamında 0,42 dolar desteği olabilir.

XRP Fiyatı İçin Beklenen Gelişmeler

XRP fiyatı için olumlu senaryo ise 0,4942 dolar seviyesinin kırılması i başlayacaktır. 50 günlük EMA’nın üzerine çıkılması durumu tamamen değiştirir ve XRP yatırımcıları için yeni bir boğa başlar. XRP için buradaki en kritik seviye ise daha önce denenip kırılamayan 0,62 dolar ile 0,80 dolar olacaktır.

XRP fiyatını tetikleyebilecek bir diğer etmen ise tabii ki Ripple davası olarak biliniyor. Ripple ve SEC arasında devam eden davanın bitmesine yönelik beklentiler artıyor ve her an her şey olabilir. XRP davası ile ilgili kararın gelmesi hem yukarı hem aşağı yönlü ciddi bir değişimi beraberinde getirecektir ve yatırımcıların buna hazır olmaları gerekiyor.

Buna ek olarak BTC fiyatının yatay seyri de XRP için önemli. XRP, bu yatay seyrin devamı durumunda da alım baskısı ile hareketlenebilir ve kritik direnci kırıp yoluna devam edebilir.