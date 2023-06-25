Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Güncel Grafikli Yorum! WAVES ve COMP Kaç Dolar Olur?

Özet

  • WAVES Coin yükselişi Wagner kaosuyla tetiklendi.
  • WAVES fiyatı 2023 zirvesini hedefleyebilir.
  • COMP Coin 10 Haziran dibinden yaklaşık yüzde 100 toparlandı ve ralli uzayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:20
25 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatin Binance borsasında en fazla kazandıran 2 altcoini bunlar oldu. Çift haneli yükseliş devam edecek mi? BTC rallisinin ortasında altcoinler beklenen ölçüde toparlanmadı. Elbette istisnalar var. Wagner kaosu Waves Coin’e yararken COMP fiyatı da bugün yükselişe geçti. Peki sıradaki hedefler neler? Yatırımcıları neler bekliyor?

WAVES Coin Grafik Yorum

Geçtiğimiz yıl zirvedeyken ortaya çıkan FUD fiyatın şişirildiğini iddia ediyordu. Neredeyse 1 yıldır WAVES fiyatı aşırı satışlar yaşadı. 10 Haziran tarihinde 1,2 dolar bölgesine kadar inse de popüler altcoin dibi satın alan yatırımcıları fazlasıyla ödüllendirdi. Son 24 saatte fiyat dipten neredeyse %300 yükselmişti. Dünkü 2,85 dolar direnci 6 kez denenmesine rağmen aşılamadı. Bu da doğal olarak fiyatın daha aşağıdaki desteklerden birine koşmasını sağladı.

Waves Coin 2,16 dolar seviyesini test ettikten sonra Bitcoin’in toparlanmasıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Şimdi 2,38 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve 2,36 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Eğer 2,28 ve 2,15 bölgesi kaybedilirse yeniden 1,86 ve 1,56 dolar seviyelerinin ziyaret edildiğini görebiliriz. 6 kez test edilen direncin aşıldığı senaryoda ise sonraki hedef 3,37 dolar direnci olacak. 19 Şubat tarihinde 2023 rallisi ivme kazanırken bu seviye ziyaret edilmişti. Bu bölgenin aşıldığı senaryoda ise 3,9 ve 4,86 doların ardından çift haneli fiyata kadar uzanan bir yol başlayabilir.

COMP Coin Grafik Yorum

Bugün sabah 05:00 itibariyle COMP Coin pozitif ayrışarak 31 dolardan hızla 36 ve 41,3 dolara tırmandı. Şimdilik 43,5 dolarda yerel zirvesini yapmış gibi görünüyor. 10 Haziran Cumartesi günü 23 dolara kadar inen fiyat neredeyse %100 oranında arttı. Kısa vadede 39,5 doların destek olarak korunması halinde yükseliş devam edebilir.

Mevcut yükselişin önümüzdeki saatlerde 46,28 dolara kadar uzaması muhtemel görünüyor. Fiyat eğer güçlü kalmayı başarırsa önümüzdeki hafta 58-64 dolar aralığı (2023 rallisinin başladığı seviyeler) test edilebilir. Waves’in 3,37 dolarlık hedefi neyse COMP Coin için de 58-64 dolar aralığı hemen hemen aynı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: ChatGPT Müjdesi Bu Altcoini Uçurdu!
Sıcak Gelişme: ChatGPT Müjdesi Bu Altcoini Uçurdu!
2018 Bitcoin Dibini Bilen İsim: Tuzağı Görün! Kripto Gurusu Kimi Uyardı? Ayılar Mı Boğalar Mı?
2018 Bitcoin Dibini Bilen İsim: Tuzağı Görün! Kripto Gurusu Kimi Uyardı? Ayılar Mı Boğalar Mı?
Kripto Para Piyasaları Güne Hızlı Başlıyor! Son Durum Ne? BTC ve Altcoinler Yorum!
Kripto Para Piyasaları Güne Hızlı Başlıyor! Son Durum Ne? BTC ve Altcoinler Yorum!
Fiyata Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yeniliğe Doymuyor! Yatırımcıyı Heyecanlandıracak Açıklama Geldi!
Fiyata Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yeniliğe Doymuyor! Yatırımcıyı Heyecanlandıracak Açıklama Geldi!
Üç Haneli Zıpladı! Bu Altcoin Alev Alev! Dört Haneli Olması An Meselesi!
Üç Haneli Zıpladı! Bu Altcoin Alev Alev! Dört Haneli Olması An Meselesi!
Wagner Grubunun Rus Askeri Yönetimine Savaş Açması Sonrası Rus Ethereum’u Uçtu! Neler Oluyor?
Wagner Grubunun Rus Askeri Yönetimine Savaş Açması Sonrası Rus Ethereum’u Uçtu! Neler Oluyor?
Altcoinler İçin Kırmızı Alarm! Elindeki Tüm Altcoinler’i Satacağını Açıklayan Kripto Şirketi İçin Şok İddia!
Altcoinler İçin Kırmızı Alarm! Elindeki Tüm Altcoinler’i Satacağını Açıklayan Kripto Şirketi İçin Şok İddia!
Nam Salan Analist Bitcoin’le Birlikte 5 Altcoin Sıraladı! Yüzde 400’e Varan Yükselişler Bekliyor!
Nam Salan Analist Bitcoin’le Birlikte 5 Altcoin Sıraladı! Yüzde 400’e Varan Yükselişler Bekliyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023