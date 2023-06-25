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Son 24 saatin Binance borsasında en fazla kazandıran 2 altcoini bunlar oldu. Çift haneli yükseliş devam edecek mi? BTC rallisinin ortasında altcoinler beklenen ölçüde toparlanmadı. Elbette istisnalar var. Wagner kaosu Waves Coin’e yararken COMP fiyatı da bugün yükselişe geçti. Peki sıradaki hedefler neler? Yatırımcıları neler bekliyor?

WAVES Coin Grafik Yorum

Geçtiğimiz yıl zirvedeyken ortaya çıkan FUD fiyatın şişirildiğini iddia ediyordu. Neredeyse 1 yıldır WAVES fiyatı aşırı satışlar yaşadı. 10 Haziran tarihinde 1,2 dolar bölgesine kadar inse de popüler altcoin dibi satın alan yatırımcıları fazlasıyla ödüllendirdi. Son 24 saatte fiyat dipten neredeyse %300 yükselmişti. Dünkü 2,85 dolar direnci 6 kez denenmesine rağmen aşılamadı. Bu da doğal olarak fiyatın daha aşağıdaki desteklerden birine koşmasını sağladı.

Waves Coin 2,16 dolar seviyesini test ettikten sonra Bitcoin’in toparlanmasıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Şimdi 2,38 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve 2,36 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Eğer 2,28 ve 2,15 bölgesi kaybedilirse yeniden 1,86 ve 1,56 dolar seviyelerinin ziyaret edildiğini görebiliriz. 6 kez test edilen direncin aşıldığı senaryoda ise sonraki hedef 3,37 dolar direnci olacak. 19 Şubat tarihinde 2023 rallisi ivme kazanırken bu seviye ziyaret edilmişti. Bu bölgenin aşıldığı senaryoda ise 3,9 ve 4,86 doların ardından çift haneli fiyata kadar uzanan bir yol başlayabilir.

COMP Coin Grafik Yorum

Bugün sabah 05:00 itibariyle COMP Coin pozitif ayrışarak 31 dolardan hızla 36 ve 41,3 dolara tırmandı. Şimdilik 43,5 dolarda yerel zirvesini yapmış gibi görünüyor. 10 Haziran Cumartesi günü 23 dolara kadar inen fiyat neredeyse %100 oranında arttı. Kısa vadede 39,5 doların destek olarak korunması halinde yükseliş devam edebilir.

Mevcut yükselişin önümüzdeki saatlerde 46,28 dolara kadar uzaması muhtemel görünüyor. Fiyat eğer güçlü kalmayı başarırsa önümüzdeki hafta 58-64 dolar aralığı (2023 rallisinin başladığı seviyeler) test edilebilir. Waves’in 3,37 dolarlık hedefi neyse COMP Coin için de 58-64 dolar aralığı hemen hemen aynı.