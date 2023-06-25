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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.700 dolarda bulunuyor ve yılın en yüksek seviyesine halen oldukça yakın. Üstelik fiyatın günlerdir bu bölgeye yakın zaman geçiriyor olması yatırımcıların umudunu da artırıyor. Peki 2018 yılındaki BTC çöküşünü doğru tahmin eden isim 2023 yılı için nasıl bir öngörüde bulundu?

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Bitcoin (BTC) için 2018 ayı piyasası sırasında taban fiyatı belirleyen üst düzey trader kripto kralının 2023’ün en yüksek seviyesine yükseldikten sonra bir düşüşe hazırlandığına inanıyor. Bluntz takma adıyla bilinen analist BTC’yi 25.000 doların biraz altında 30.000 doların üstüne çıkaran beş dalgalı bir rallinin ardından fiyat düzeltmesinin yaklaştığını söylüyor.

Kripto stratejisti, BTC‘nin yükselişine devam etmeden önce 29.000 doların altına geri döneceğini gösteren bir grafik paylaştı.

“Bu boğa bayrağı kırılması mükemmel bir şekilde ortaya çıktı ve hatta marjinal olarak yeni bir tepeye 00itildi. Şimdi dört saatlik grafikte beş dalgalı bir yükseliş görebiliyoruz, bu nedenle bir sonraki uygun bacak daha yüksek olmadan önce tüm geç longları tuzağa düşürmek için burada biraz geri çekilme başladığını görmek şaşırtıcı olmaz. Bence şu anda kesinlikle FOMOing (kaçırma korkusu) yapılacak bir nokta değil.”

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Pentoshi de 29.000 dolar seviyesine bir geri çekilmenin olasılık dahilinde olduğunu düşünüyor. Pentoshi, yükseliş senaryosunda BTC‘nin günlük kapanışının 30.166 doların üstünde olmasının Bitcoin’i 32.000 dolara çıkarabileceğini söylüyor. Hafif bir düşüş senaryosunda Pentoshi bu zirveden önce 29.000 doların altına düzeltme görebileceğimizi söyledi.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.700 bandında ancak altcoinlere girişler son birkaç saattir dikkat çekmeye başladı. Bu heyecan verici ancak iki uzmanın altını çizdiği fiyat düzeltmesi gelirse yatırımcıların daha cesur olan bölümü düşüşe içeride yakalanacak. BTC yükselişine inanmayan şüphecilerin panik satışlarıyla 29.000 dolar altında birkaç günden fazla oyalanmamız halinde altcoinlerin 10 Haziran seviyelerine yakın yeni diplere koşması sürpriz olmaz.

Elbette analistler geleceği göremez ve tahminlerinin sadece iki şekilde sonuçlanma ihtimali vardır. Yanılır veya haklı çıkarlar. Yanıldıklarında kayıplarınızdan sadece siz sorumlu olursunuz bu sebepten kendi risk profilinize göre kendi stratejilerinizi oluşturmalısınız.