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Geçtiğimiz yılın Kasım sonunda kullanıma sunulan yapay zeka chat botu kripto projelerinin de ilgisini çekti. Yapay zeka coşkusundan faydalanmak isteyen projeler bu alanda çeşitli hamleler yapıyor. Birçok kripto şirketi kendi blockchain çözümüyle yapay zekayı entegre etmenin yollarını ararken Hedera Hashgraph başka bir şey yaptı.

HBAR Coin Neden Yükseliyor?

ChatGPT ile Hedera Hashgraph‘ın yerel kripto para birimi arasında etkileşimi artıracak eklenti yayınlandı. ChatGPT, blockchain ağlarının merkezi olmayan özelliklerinden yararlanarak Hedera ağıyla güvenli etkileşimler kurabilir ve Hedera Consensus Service (HCS), Hedera Token Service (HTS) ve Smart Contract Service gibi hizmetlerine erişebilir.

Twitter’da geliştirici Ed Marquez, Hedera hesaplarının token bakiyelerine odaklanarak eklentinin oluşturulmasına ilişkin talimatlar verdi. Ona göre, kullanıcılar hesap bakiyelerini bir Ağ Gezgini aracılığıyla görüntüleyebilir veya eklentinin kullanacağı mirror node REST API aracılığıyla programlı olarak alabilirler. HBAR bilgilerinin tinybars (tℏ) cinsinden döndürüldüğünü ve 100.000.000 tℏ’un 1 ℏ’u temsil ettiğini belirtmek önemlidir.

Hedera’daki hesaplar, HBAR, değiştirilebilir tokenlar ve Hedera’da oluşturulan NFT’ler dahil olmak üzere tokenları tutan defterde saklanan varlıklardır.

ChatGPT’nin Hedera ağı ile entegrasyonu, bir eklentinin kullanılması yoluyla token bakiyelerinin Hedera hesaplarından alınmasına olanak tanır. Bu entegrasyon ChatGPT ve blockchain arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak kullanıcılar için varlık izleme ve yönetimini basitleştirmektedir.

Eklentinin geliştirilmesinden ve API’nin başarılı bir şekilde çalışmasından sonra, eklentiyi ChatGPT kullanıcı arayüzüne yüklemek mümkün hale gelir. Eklentiyi kurup etkinleştiren kullanıcılar, Hedera hesaplarıyla ilişkili HBAR ve token bakiyeleri hakkında bilgi almak için ChatGPT ile etkileşime girebilir. Eklenti daha sonra gerekli bilgileri almak için Hedera API’sine istek gönderecektir.

HBAR Fiyat Yorumu

Duyuruyla birlikte 0,051 dolar seviyesinde olan fiyatın %15 oranında arttığını gördük. Heyecanla alım yapan yatırımcılarının satışlarının ardından fiyat tekrar 0,054 dolar seviyesine geriledi. Kısa vadede fiyatın yükselişini devam ettirebilmesi için 0,054 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var. 10 Haziran tarihinde 0,04 dolara kadar düşen fiyat aradan geçen 15 günde önemli ölçüde toparlandı.

Yükseliş devam ederse Nisan sonunda test edilen 0,065 dolar bölgesi ziyaret edilebilir.