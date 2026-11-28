Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, bazı mevcut akıllı sözleşmeleri bozabileceği yönündeki kaygılara rağmen EIP 8037 önerisini savundu. Buterin, 28 Kasım’da X üzerinden yaptığı açıklamada, bu riskleri küçümsemedi ancak değişikliğin Ethereum’un uzun vadeli istikrarı için gerekli olduğunu vurguladı.

Akıllı sözleşmeler için risk uyarısı

Buterin, öneriden etkilenebilecek geliştiricilerin kaygılarını haklı bulduğunu belirtti. Buna karşın, protokol düzeyindeki bu değişikliklerin ağın daha sağlam bir yapıya kavuşmasına katkı sunacağını düşünüyor. Ethereum, merkeziyetsiz uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Buterin, mevcut uygulamaların bozulmasının Ethereum’un gelişim sürecinde kolay ya da sıradan bir sonuç gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Gündeme gelen temel tartışma, yükseltmenin geçmişte belirli varsayımlarla geliştirilen bazı sözleşmeler üzerinde uyumsuzluk yaratabilmesi. Buterin, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylerken, çekirdek geliştiricilerin etkilenen ekipleri destekleme sorumluluğu taşıdığını da ifade etti.

Merkezi çözümlere karşı çıktı

Buterin, geliştiricilerin gelecekteki protokol değişikliklerine karşı önlem olarak uygulamalarına merkezi yükseltme kapıları eklememesi gerektiği uyarısında bulundu. Ona göre bu tür yöntemlerin yaygınlaşması, zamanla Ethereum ekosisteminde beklenmedik merkezileşme riskleri doğurabilir.

Buterin, Ethereum’un geliştiricileri merkezi yükseltme mekanizmaları kurmaya iten bir ağa dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.

Bu yaklaşım, ağın teknik esnekliği ile merkeziyetsizlik ilkesi arasındaki dengenin korunmasına yönelik bir çerçeve sunuyor. Buterin, kısa vadeli uyumluluk sorunlarını azaltmak için tercih edilecek merkezi çözümlerin, daha geniş ölçekte farklı riskler üretebileceği görüşünde.

Destek çağrısı yaptı

Buterin, protokol değişikliklerinden etkilenen uygulama geliştiricilerine daha güçlü destek verilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Ethereum’un bazı yönlerinin değişmeden kalacağını makul biçimde varsayan ekiplerin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Bu kapsamda Ethereum Foundation, ETH Labs ve benzer kuruluşların geliştiricilere geçiş sürecinde sunduğu katkıları övdü. Buterin’in açıklamaları, Ethereum’da teknik yükseltmelerin yalnızca çekirdek protokol açısından değil, uygulama katmanındaki etkileri bakımından da daha dikkatli ele alındığını gösterdi.