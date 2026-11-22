Ethereum geliştiricileri, doğrulayıcı yatırımlarında kullanılan gas hesaplama yöntemini değiştirmeyi değerlendiriyor. Gündemdeki düzenleme, yatırım işlemi tamamlandıktan sonra blokla birlikte iletilen ek veri yükünün de hesaba katılmasını amaçlıyor. Böylece mevcut hesaplamanın gözden kaçırdığı veri boyutunun, blok başına taşınabilecek toplam veriyi beklenenden fazla artırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eksik kalan veri yükü hedef alınıyor

Mevcut yapıda bir doğrulayıcı yatırımı için yürütme maliyeti gas hesabına dahil ediliyor. Buna karşılık, işlem tamamlandıktan sonra blokla birlikte taşınan 192 baytlık istek verisi asgari gas ücretine yansımıyor. Bu durum, aynı gas limiti altında ilk hesaplamanın öngördüğünden daha fazla verinin bloğa girmesine imkan tanıyabiliyor.

Önerinin odağında da doğrudan bu veri boyutu yer alıyor. Geliştiriciler, asıl sorunun yürütme maliyetinden çok işlem sonrasında oluşan ek veri yükü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle değişiklik, doğrudan yatırım kayıtlarının ürettiği istek baytlarını ölçmeye dayanıyor.

Öneri, doğrulayıcı yatırımlarının yürütme maliyetinden çok blokla taşınan ek veri yükünü hedef alıyor ve gas tabanının veri boyutuyla daha uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor.

Mevcut EIP taslaklarında bu alan kapsanmıyor

Gloas çerçevesinde blok başına yatırım isteği sayısı için sabit bir üst sınır bulunmuyor. Yürütme katmanı da bu taleplere ayrıca bir tavan koymuş değil. Bu yüzden pratikte tek sınırlayıcı unsur gas olarak öne çıkıyor.

Ancak ne EIP-8131 ne de EIP-8279, söz konusu istek baytlarını hesaba katıyor. Bu da EIP-8279 ile soğuk depolama okumalarına bağlı açık kapatıldığında, doğrulayıcı yatırımlarının gas tabanını dolaylı yoldan aşmak için yeni bir yöntem haline gelebileceği endişesini doğuruyor.

Mini sözlük: EIP, Ethereum İyileştirme Önerisi anlamına gelir ve ağda teknik kural değişikliklerinin nasıl yapılacağını tanımlar. EIP-6110 ise doğrulayıcı yatırım günlüklerini, işlenebilir istek yapısına dönüştürmeyi ele alan bir öneri olarak biliniyor.

Tekrarlı çağrılar veri miktarını artırabiliyor

Örnekte aktarılan senaryoya göre bir relay sözleşmesi, yatırım sözleşmesini art arda çağırabiliyor ve her yatırım yaklaşık 26 bin gas maliyeti oluşturuyor. Bu yürütme maliyetinin, sıfır bayt calldata için toplam ücreti yükseltmeye başlayan eşikten daha düşük kaldığı belirtiliyor. Sonuç olarak ortaya çıkan veri yükü, blok gas limitinin 64’e bölünmüş taban değerinin yaklaşık 1,44 katına çıkabiliyor. Karşılaştırma için önceki düzey yaklaşık 1,15 kat olarak veriliyor.

Ölçüt Önceki seviye Örnek senaryo Veri yükü oranı Yaklaşık 1,15 kat Yaklaşık 1,44 kat Yatırım başına yürütme maliyeti Belirtilmedi Yaklaşık 26.000 gas

Yatırım sözleşmesinden çıkan ve yatırım olayı başlığını taşıyan bir kayıt, günlük girdisi eklenmeden önce 192 bayt olarak sayılıyor. EIP-6110 da günlükleri isteğe dönüştürürken aynı koşulu esas alıyor. Bu nedenle geliştiriciler, mevcut veri yolunun ölçülmesini teknik olarak daha doğrudan bir çözüm olarak görüyor.

Normal kullanıcıların sıradan doğrulayıcı yatırımları için daha yüksek ücret ödemesi beklenmiyor; önerilen ek 12.288 gas yalnızca asgari ücreti yukarı çekiyor.

Ağ güncellemesi takvimi henüz netleşmedi

Önerinin bir başka sonucu da istemci geliştiricileri için ek uygulama ve test yükü yaratması olacak. Yeni kontrol mekanizmasının farklı istemcilerde doğru çalışması için ek doğrulama süreçleri gerekecek.

Buna karşın düzenlemenin olağan doğrulayıcı yatırımlarını doğrudan pahalı hale getirmesi beklenmiyor. Çünkü standart bir yatırımın yürütme maliyeti, önerilen asgari seviyenin zaten üzerinde bulunuyor. Şimdilik bu değişiklik herhangi bir ağ güncellemesine takvime bağlanmış değil.