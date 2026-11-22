XRP Ledger ağındaki günlük kullanıcı etkinliği sert biçimde düştü. XRPScan verilerine göre 24 saat önce yaklaşık 250 bin olan aktif kullanıcı sayısı, son ölçümde 92 bin seviyesine indi. Bu gerileme, XRP fiyatındaki düzeltme ve kripto para piyasasındaki genel satış baskısıyla aynı döneme denk geldi.

Ağ verilerinde sert düşüş

Kasım ayında bu göstergenin ulaştığı en yüksek seviye 300 bin olurken, aylık ortalama yaklaşık 200 bin aktif kullanıcıda kaldı. Ağ sağlığını izlemek için kullanılan temel göstergelerden biri olan aktif kullanıcı sayısındaki bu son düşüş, XRP Ledger üzerindeki ilginin kısa vadede zayıfladığına işaret etti. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı, ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan halka açık bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XRPScan verileri, aktif kullanıcı sayısının 24 saat içinde yaklaşık 250 binden 92 bine indiğini gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu gerileme tek başına kritik bir kırılma olarak değerlendirilmiyor. Hafta sonlarında işlem faaliyeti genellikle yavaşladığı için, düşüşün bir bölümü olağan piyasa temposundan kaynaklanabilir. Yine de bu tablo, fiyat baskısının arttığı bir dönemde ortaya çıktığı için piyasa tarafından olumsuz okunabilir.

Fiyat baskısı sürüyor

Zincir üstü verilerdeki zayıflamaya ek olarak XRP fiyatı da son günlerde güç kaybetti. Varlık, 19 Kasım kapanışına göre yaklaşık %5 değer yitirdi ve toparlanma zemini olarak görülen 0,90 dolar seviyesinin de altına sarktı. XRP, 19 Kasım’da 0,9604 dolarda kapanmasının ardından 22 Kasım’da yaklaşık 0,915 dolarda işlem gördü.

0,90 dolar seviyesinin altına inilmesi, kısa vadeli toparlanma beklentilerini zayıflattı.

Piyasadaki satış dalgası yalnızca XRP ile sınırlı kalmadı. Bitcoin‘in 60 bin doların altına inmesiyle birlikte geniş çaplı tasfiye baskısı oluştu ve altcoin’lerin büyük bölümü bu harekete eşlik etti. XRP de bu genel eğilim içinde kayıp yaşayan varlıklar arasında yer aldı.

Toparlanma için şartlar izleniyor

Ağdaki ilginin fiyat düzeltmesiyle birlikte zayıflaması, XRP’nin toparlanma çabasını desteklemiyor. Aktif kullanıcı sayısının 100 bin civarına yaklaşması bazı dönemlerde yatırımcı iyimserliğinin yeniden güçlendiği evrelerden önce görülse de, mevcut düşüş tek başına yön değişimini garanti etmiyor.

Kısa vadede 0,90 doların yeniden üzerine çıkılması hızlı bir toparlanma için önemli kabul edilebilir. Ancak genel görünümde aşağı yönlü baskı korunuyor. Bu eğilimin değişmesi için daha güçlü piyasa koşulları ya da geniş çaplı bir destekleyici gelişme gerekecek.