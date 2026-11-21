Ethereum Foundation ile bağlantılı bir cüzdanın 2.500 ETH’yi elden çıkardığı görüldü. Arkham verilerine göre işlemin toplam değeri yaklaşık 3,88 milyon dolar oldu. Son satış, vakıf bağlantılı adreslerin son dönemdeki transferlerinin devamı niteliğini taşıyor.

Cüzdandaki varlık dağılımı

0x5CBC ile tanımlanan cüzdanın toplam kripto varlığı yaklaşık 44,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun 38,4 milyon dolarlık kısmını SUSDS, 6,41 milyon dolarlık bölümünü ise Ethereum oluşturuyor. Cüzdandaki son transferin 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen ana kurumlardan biri olarak biliniyor. Vakfa bağlanan cüzdan hareketleri bu nedenle piyasada yakından izleniyor.

Arkham verileri, Ethereum Foundation bağlantılı cüzdanların borsalara gönderdiği ETH miktarının son 10 yılda 49.751 ETH’ye ulaştığını gösteriyor.

Önceki transferler ve uzun vadeli plan

12 Ekim’de vakıfla ilişkilendirilen iki ayrı cüzdan daha toplam 4.393 ETH’yi Kraken borsasına aktarmıştı. O günkü değerle bu transferin büyüklüğü 11,1 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Son işlemler, ani bir satış kararından çok, uzun vadeye yayılmış bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Son 10 yılda bu adreslerden borsalara gönderilen toplam ETH miktarı 49.751’e ulaştı. Ortalama satış fiyatı 658 dolar seviyesinde kaldı. Söz konusu varlıkların, projenin ilk dönemlerinde ETH fiyatı 1 doların altındayken edinildiği belirtildi.

Ethereum üzerindeki baskı sürüyor

Ethereum, 2026 boyunca piyasa performansı açısından rakip ekosistemlerin gerisinde kaldı. Yatırımcı ilgisinin zayıf seyrettiği bu dönemde ağ etkinliğinin önemli bir kısmı Katman 2 çözümlerine dağıldı. Bu tablo, ana ağın kullanım dinamikleri üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Katman 2, Ethereum ana ağının dışında çalışan ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi hedefleyen ölçekleme çözümlerini ifade eder. Bu yapılar, işlem yükünün bir bölümünü ana zincirin dışına taşıyarak kapasiteyi artırmayı amaçlar.

Yıl içinde vakfın üst yönetiminde de değişiklik yaşandı. Hsiao Wei Wang, Ethereum Foundation’daki eş icra direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı. Tomasz Stanczak da şubat ayında eş icra direktörlüğü görevini bıraktı.

Ethereum Foundation bağlantılı satışlar, 2026 boyunca fiyatın sert yükseldiği ve gerilediği dönemlerde de sürdü.

Piyasadaki sert düşüş tasfiyeleri büyüttü

Ethereum Foundation bağlantılı satışlar, daha geniş piyasa baskısının görüldüğü bir döneme denk geldi. Haziran ayında BitMine, ortalama 2.292 dolardan 10.000 ETH satın almıştı. Bundan bir hafta önce de benzer büyüklükte 10.000 ETH, coin başına 2.387 dolardan satılmıştı.

20 Kasım’da kripto para piyasasında sert satışlar yaşandı. Bitcoin 60.000 doların altına inerken gün içinde yüzde 5,10 düşüşle 55.830 dolara kadar geriledi ve Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Aynı gün Ethereum da 1.700 doların altına indi.

CoinGlass verilerine göre 20 Kasım’da 24 saat içinde toplam 1,57 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Tasfiye edilen yatırımcı sayısı 265.525 oldu. Bu toplamın 1,43 milyar dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin tarafında 554,28 milyon dolar, Ethereum tarafında ise 331,08 milyon dolar tasfiye görüldü.

Varlık Tasfiye tutarı Ek bilgi Bitcoin 554,28 milyon dolar Tutarın yüzde 91,3’ü uzun pozisyonlardan geldi Ethereum 331,08 milyon dolar Fiyat 20 Kasım’da 1.700 doların altına indi Toplam piyasa 1,57 milyar dolar 24 saatte 265.525 yatırımcı tasfiye oldu